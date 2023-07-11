Охота за топ-игроками. Аравийские клубы начинают новую волну трансферов, на очереди – Милинкович-Савич

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вчера, 22:20

Может сыграть фактор Роналду.

Клубы из Саудовской Аравии продолжают переманивать топ-игроков из европейских клубов – теперь на первый план выходит «Аль-Хиляль», вместе с ним включается «Аль-Наср».

«Аль-Хиляль» уже подписал двух игроков из АПЛ

Бронзовые призеры чемпионата Саудовской Аравии собираются укреплять свои позиции в национальном первенстве – к тому же так делают и остальные, а потому в следующем розыгрыше бороться за медали станет еще тяжелее.

К этому моменту в составе «Аль-Хиляля» есть уже два новичка. Первым контракт с аравийцами подписал португальский полузащитник Рубен Невеш, который ранее выступал за «Вулверхэмптон». Договоренности в «вулвс» шейхи достигли быстро – сообщалось, что английскому гранду предложили компенсацию в размере 47 миллионов фунтов. И спустя неделю последовало официальное объявление о переходе.

На центрального защитника «Челси» «Аль-Хиляль» вышел тоже во второй половине июня – параллельно «аристократы» согласовывали условия трансфера вратаря Эдуара Менди в «Аль-Ахли» и полузащитника Нголо Канте – в «Аль-Иттихад». «Синие» успели наладить связь с аравийскими клубами (Менди и Кулибали – не единственные, кто последовал и может последовать в аналогичном направлении). Калиду предложили зарплату в 30 миллионов евро за сезон – и 25 июня центрбек подписал контракт.

Теперь курс – на игроков из «Челси», «Ман Сити» и Серии А

Трансферная кампания для «Аль-Хиляля» не заканчивается. В июле саудовцы вышли на «Лацио» — предметом интереса стал сербский полузащитник Сергей Милинкович-Савич.

28-летний футболист к этому моменту согласовал условия контракта с шейхами – по нему он будет получать 20 млн евро в год. Аравийцы начали переговоры с римлянами с предложения в 40 млн. Поскольку именно эту сумму запрашивал итальянский гранд, «орлы» быстро дали согласие. Остается уладить формальности – и сделка будет закрыта.

Также «Аль-Хиляль» вступил в напряженную борьбу за хавбека «Ман Сити» Бернарду Силву. На португальца претендуют «Барса» и ПСЖ , а также еще один аравийский клуб – «Аль-Наср». «Аль-Хиляль» готов выписать «горожанам» отступные на сумму 70 млн евро, а игроку предложить годовой оклад в 50 млн. Сам 28-летний хавбек предпочел бы поиграть в Ла Лиге, только вот каталонцы не потянут запрашиваемые «Сити» финансовые условия.

Также аравийский клуб продолжает держать связь с «Челси» — на этот раз по форварду Ромелу Лукаку. Бельгиец минувший сезон провел в «Интере» на правах аренды, но теперь «аристократы» не собираются рассматривать аренду и готовы лишь к полноценному трансферу. У «нерадзурри» нет доступных средств на компенсацию «синим», чем и намерен воспользоваться «Аль-Хиляль». Предлагаемая шейхами сумма отступных – 40 млн евро. Контракт для Ромелу – около 80 млн евро за 3 года.

Роналду переманивает соотечественников

«Аль-Наср» этим летом задействует еще один рычаг давления в переговорах с игроками – помимо выгодных финансовых условий аргументом в пользу клуба стал Криштиану Роналду.

Так, знаменитый португальский форвард контактирует с полузащитником «Порту» Отавиу на предмет потенциального трансфера. Боссы аравийского клуба параллельно ведут переговоры с португальским коллективом – предложили отступные в размере 40 миллионов евро, тогда как «сине-белые» запрашивают 60.

Между тем самому игроку предложен контракт на 15 млн евро в год с учетом бонусов – условия полностью устраивают Отавиу, хавбек склоняется к переезду на Ближний Восток.

В скором времени в «Аль-Насре» может собраться целая португальская мафия. На пост главного тренера уже назначен Луиш Каштру, к Роналду вот-вот присоединится Отавиу – и есть еще один потенциальный новичок. В июле клуб включился в переговоры по Бернарду Силве. Как и отмечалось выше, на хавбека «Ман Сити» есть серьезный спрос – не только на Ближнем Востоке, но и в Европе. Помимо «Аль-Насра» на игрока претендует «Аль-Хиляль».

И в конкуренции с соотечественниками шейхи рассчитывают, что Роналду станет козырем, который и склонит Бернарду к выбору в их пользу.

В компании игроков «Интера» и «Челси»

Португальского хавбека рассматривают в качестве альтернативы футболисту «Челси» Хакиму Зиешу. Во второй половине июня переход марокканского вингера считали почти решенным делом – стороны согласовали контракт до 2026 года, но далее возникли непредвиденные сложности.

Хаким не смог пройти медосмотр – у него были выявлены проблемы с коленом и бедром. Аравийцы решили провести дополнительные тесты и решили снизить предложение по зарплате на 40 % — изначально Зиеш должен был получать более 30 млн евро за сезон. Марокканец пока не согласен с изменившимися условиями.

В любом случае, «Аль-Наср» уже провернул громкую сделку, подписав полузащитника Марцело Брозовича – хорват в составе «Интера» играл в финале ЛЧ против «Ман Сити». При этом шейхам пришлось попотеть, чтобы закрыть сделку. На хавбека также претендовала «Барселона», которая планирует усилиться под новый розыгрыш Лиги чемпионов – да и сам Марцело предпочитал отправиться в Испанию. Поэтому в ходе переговоров с аравийцами футболист изменил финансовые запросы, чем выиграл для «блауграны» немного времени. Несмотря на это, «Барса» не смогла решить свои проблемы с потолком зарплат – и Брозович был вынужден согласиться на переход в «Аль-Наср».

Аравийцы стремительно набирают силу. Можно говорить о том, что большинство трансферов на вход – это игроки, которых списали в Европе, плюс возрастные футболисты. Но в плане имиджа они приносят много пользы.