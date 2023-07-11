«Милан» завтра подпишет контракт с Пулишичем

«Милан» и «Интер» 12 июля объявят о трансферах.
По информации источника, после медобследования «россонери» подпишут контракт с полузащитником «Челси» Кристианом Пулишичем, а к «нерадзурри» присоединится защитник «Орхуса» Ян Биссек.
Ранее сообщалось, что за хавбека сборной США «Милан» заплатит 22 млн евро.
На ЧМ, который проходил в Катаре, я следил за сборной США, т.к. там играет Тёрнер, наш второй кипер, плюс много было слухов о том, что Арсенал может вернуть своего воспитанника Юнуса Мусу, поэтому я и старался смотреть матчи сборной США, так вот, Пулишич реально тащил команду, был ее лидером в атаке, а в Челси…ну не пруха, да. Тоже самое можно сказать и про Зиеша, который зажигал на ЧМ, а в Челси грел лавку.
Так что если травмы обойдут его стороной, то у Милана будет шикарный вингер! Удачи в Милане.
На ЧМ, который проходил в Катаре, я следил за сборной США, т.к. там играет Тёрнер, наш второй кипер, плюс много было слухов о том, что Арсенал может вернуть своего воспитанника Юнуса Мусу, поэтому я и старался смотреть матчи сборной США, так вот, Пулишич реально тащил команду, был ее лидером в атаке, а в Челси…ну не пруха, да. Тоже самое можно сказать и про Зиеша, который зажигал на ЧМ, а в Челси грел лавку.
Так что если травмы обойдут его стороной, то у Милана будет шикарный вингер! Удачи в Милане.
Тот же самый Кепа пригодился бы Интеру, который может продать Онану, вот только Кепа дороговат будет для Итальянцев.
Тот же самый Кепа пригодился бы Интеру, который может продать Онану, вот только Кепа дороговат будет для Итальянцев.