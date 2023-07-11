«Милан» завтра подпишет контракт с Пулишичем

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вчера, 20:18

«Милан» и «Интер» 12 июля объявят о трансферах.

По информации источника, после медобследования «россонери» подпишут контракт с полузащитником «Челси» , а к «нерадзурри» присоединится защитник «Орхуса» .