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«Милан» завтра подпишет контракт с Пулишичем

вчера, 20:18

«Милан» и «Интер» 12 июля объявят о трансферах.

По информации источника, после медобследования «россонери» подпишут контракт с полузащитником «Челси» Кристианом Пулишичем, а к «нерадзурри» присоединится защитник «Орхуса» Ян Биссек.

Ранее сообщалось, что за хавбека сборной США «Милан» заплатит 22 млн евро.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 23:34, ред.
Если откинуть молодых игроков, подписанных при Боули, то, на мой взгляд, Чалоба точно бы заиграл на высоком уровне в Серии А, думаю, он бы усилил абсолютно любой клуб.

Тот же самый Кепа пригодился бы Интеру, который может продать Онану, вот только Кепа дороговат будет для Итальянцев.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 23:01
Кто ещё из нынешних футболистов Челси смог бы заиграть в Италии?
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 23:01
Было бы отлично для его карьеры если бы она в этом плане наладилась.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:29
Он ещё со времен Боруссии ни одного полноценного сезона не смог сыграть. То многочисленные травмы, то потеря формы, то кризис и т.д.
Может в Италии попрет. Либо же с Лофтус-Чиком будут лечиться на пару и там.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:04, ред.
Если травмы обойдут Кристиана стороной, то Милан получит вполне сильного игрока! Многие критикуют Пулишича, который якобы провалился в Челси, но я бы не ставил крест на карьере данного игрока!

На ЧМ, который проходил в Катаре, я следил за сборной США, т.к. там играет Тёрнер, наш второй кипер, плюс много было слухов о том, что Арсенал может вернуть своего воспитанника Юнуса Мусу, поэтому я и старался смотреть матчи сборной США, так вот, Пулишич реально тащил команду, был ее лидером в атаке, а в Челси…ну не пруха, да. Тоже самое можно сказать и про Зиеша, который зажигал на ЧМ, а в Челси грел лавку.

Так что если травмы обойдут его стороной, то у Милана будет шикарный вингер! Удачи в Милане.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:29
Челси активный участник этого трансферного окна...
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