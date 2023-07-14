Президент «Лацио» готов «продать сына». Лотито – величайший интриган Серии А

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сегодня, 11:03

Колоритный и неоднозначный персонаж.

В Италии многим можно выдать фамилию Буффон

Руководителям великих итальянских клубов подойдёт фамилия Шут. Позорят кальчо, но часто выходят сухими из океана скандалов. Есть важная историческая деталь, которая подтверждает, что даже в 70-х итальянскими клубами правили «буффоны». В стране, где жили футболом, не было официальных букмекеров.

Разрешали ставить только сразу на результаты всех матчей тура. Спортивная лотерея, стабильный отъём денег у наивного населения. Азартные итальянцы, которые машут рукой, даже когда говорят по телефону, находили чёрных букмекеров. А президенты клубов вместо разработки закона о ставках увязли в проданных играх.

Мафия 80-х в Италии не миф, а исторический факт. Прошли десятилетия, но уровень менеджмента не изменился. Берлускони предлагал автобус с проститутками игрокам «Монцы» за победы над грандами. Де Лаурентис чудом не уволил год назад Спаллетти. Кстати, главе «Наполи» грозил реальный срок за махинации с трансферами.

После Скудетто генпрокуратура Италии испугается его сажать. Лотито такой же жук, только без чемпионства. Клаудио отдал всего за 40 миллионов евро Милинковича-Савича в Саудовскую Аравию, а теперь рассуждает о продаже Иммобиле:

Мы официально не получали предложений по Иммобиле. Чиро мне как сын, он не продаётся. Лишь 50 миллионов евро могли бы заставить меня передумать… Но и в этом случае я не буду уверен.

Классика от Лотито. Сын не продаётся, но сразу назвал цену. Владелец «Лацио» всегда бегал между политиками. Дружил с христианскими демократами. Оказалось, что там все из мафии, перебежал к неофашистам. Спокойно пошёл к левым, когда правые временно уступили. Впервые его обвиняли в криминале ещё в 90-х, честнейший человек.

Не вложил в спасение «Лацио» ни одного своего евро

Это слова Лотито. Клаудио обожает версию, что взял «Лацио» с долгами в 550 миллионов евро, хотя сумма могла быть намного меньше. Краньотти не платил налоги, задолжал 140 миллионов евро, но Лотито через своих политиков выбил реструктуризацию на десятилетия, платит по шесть миллионов евро в год.

Бывший босс «Лацио» Краньотти тоже был, как видите, «бизнесменом от бога». Обанкротился, разбрасываясь одолженными миллионами. Влиятельная в Риме семья Меццарома решила спасти «орлов» от любительского статуса, а говорящей головой у них работает муж наследницы империи – Клаудио Лотито.

Остальные не светятся, а Клаудио любит камеры. В 2004-м Лотито выкупил «Лацио» за одолженные 21 миллион евро. А затем его дисквалифицировали на 2,5 года за участие в «Кальчополи», деле о подкупе арбитров. Человек впервые в жизни зашёл в футбольный бизнес и начал с подкупа арбитров.

Лотито хотел популярности, «Лацио» её обеспечил. Клаудио крутился, приватизируя государственную собственность, как делали будущие олигархи в РФ . Тендеры в сфере уборки помогли ему завести связи, а удачный брак – женился на наследнице семьи Меццарома, свёл с политиками. Лотито это «решала».

Именно поэтому многие, с кем вёл дела, утонули в коррупционных скандалах, пускали себе пули в виски или сидят в тюрьме, а Клаудио в 66 лет на плаву и на свободе. Такие люди есть всюду. Величают себя посредниками, консультантами, лоббистами. Суть одна, дельцы знают нужных людей и умеют тянуть за ниточки.

Лотито дружил с легендарным Берлускони, общается с политиками новой генерации. Но фанаты «Лацио» знают, что их президент думает о личной выгоде, а потом о клубе. Просто иногда интересы совпадают, поэтому «Лацио» старается не тратить много, ведёт себя на финансовом поле тише, чем другие гранды Серии А.

Клаудио завёл себе много могущественных врагов

Болельщики «Лацио» шутят, что единственное Скудетто, которое им светит с плутоватым стариком Лотито – чемпионство 1915-го года, из-за которого судятся. Клаудио обожает рассказывать, сколько стоит состав «Лацио», и кивать на долги других клубов Серии А, но есть одна заметная разница.

Четыре разные команды были чемпионами, а «орлы» пока Серию А не выигрывали. У них кубковые успехи, но кого ими в футболе можно удивить? Достаточно посмотреть на скромные доходы от проданных футболок, чтобы понять – «Лацио» Лотито не такой популярный, как «Лацио» Краньотти.

Недвед, Михайлович, Неста и Верон влюбили в клуб людей со всего мира. Разумеется, та команда мощнее, чем нынешняя. Так что в сухом остатке у Лотито два козыря – у него есть чутьё на тренеров (например, хитро убрал Бьелсу, чтобы продвинуть Индзаги, в которого верил), и он знает политиков.

Но проблема с плутами во власти одна – долго создают видимость, что всё замечательно, когда на самом деле впереди крах. У «Милана» Берлускони и Галлиани были цифры и трофеи, а затем на десятилетия уйдут в тень, полуфинал ЛЧ не спас. «Лацио» повезло с Сарри, но у Лотито есть план действий?

Клаудио успел перейти дорогу не только Аньелли. Босса «Лацио» не все политики любят, некоторые открыто называют мошенником. В Серии А нет стабильности. Посмотрите, почти ничего не осталось от чемпионского «Интера», хотя Конте выиграл Скудетто два года назад. «Наполи» тоже растащат.

У Лотито нет миллиардов и власти, только яркий образ

Будь Клаудио сильнее как футбольный менеджер, то рядом с удачными подписаниями у него были бы удачные продажи. Но так получается, что звёзды «Лацио» часто в новых клубах себя не показывают. Поэтому никто не решился выдать за Милинковича-Савича 120 миллионов евро, а теперь «Лацио» потерял деньги.

И потерял лидера, который может быть не последним ушедшим мастером. Сарри ведь прав, что в «Лацио» только Педро выиграл всё. Остальным постоянно надо доказывать, что они сильнее, чем «Лечче». Но умение сводить бухгалтерию не стоит путать с умением зарабатывать. У «Лацио» тоже есть долги.

Не стоит называть отсутствие совести умом, разные категории. Лотито постоянно через подряды для своих фирм выводит из «Лацио» деньги. Его деятельность тоже активно расследуют. Для семьи Меццарома футбол это способ иметь политическое влияние, но они не готовы перейти на другой уровень.

А проблема таких персонажей, как Лотито, что у них по факту ни безумных денег, ни реальной власти. Идут напролом, создают образ «серого кардинала», который спит по три часа в сутки и всеми манипулирует. Хвастаются, называют себя гениями. Клаудио часто перечисляет победы, но всегда игнорирует поражения.

Причём если наступит момент, что создадут команду, готовую совершить прыжок вверх, Лотито будет первым, кто заблокирует переговоры о передаче клуба богатому владельцу, готовому вкладывать большие деньги. Потому что клуб его кормушка. «Лацио» даёт Лотито больше, чем Клаудио дал «орлам».

Лотито воюет с Аньелли, когда выгодно, но защищал Андреа после дисквалификации. Клаудио вечно затягивает с продажами, из-за чего «Лацио» теряет большие деньги на реальное усиление состава. Он такой же, как Аньелли, Галлиани и Де Лаурентис, человек из прошлого в настоящем.