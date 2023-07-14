«Слайго Роверс» – «Корк Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Слайго Роверс» – «Корк Сити», который состоится 15 июля 2023 года

«Слайго Роверс»

Седьмую строчку на текущий момент занимают «красно-белые» в турнирной таблице чемпионата Ирландии. Вспомним несколько футбольных встреч с участием «роверсов» за последнее время. На своём поле с разницей в пару мячей «Слайго» выиграл у «Богемианса» в рамках матча 22-го тура Премьер-дивизиона. В гостях в один гол «красно-белые» уступили команде «Дерри Сити» в игре позапрошлого тура чемпионата.

11 июля в товарищеской встрече «роверсы» со счётом 2:1 обыграли резервистов шотладского «Селтика».

«Корк Сити»

«Бунтари» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-дивизиона находятся на предпоследней строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей «горожан», чтобы оценить шансы команды в предстоящей игре со «Слайго». В четырёх крайних матчах «Корк Сити» не выигрывает у своих соперников. 23 июня в сухую, пропустив пару мячей, «бунтари» в гостях потерпели поражение от «Дерри Сити». Ничейным исходом завершилась игра позапрошлого тура с «Дроэдой» (1:1).

Ничью со счётом 1:1 раскатали на выезде «горожане» с командой «Сент-Патрикс Атлетик».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Слайго Роверс» – 1.99

Ничья – 3.55

Победит «Корк Сити» – 3.75

Победит «Слайго Роверс» с форой -1.5 – 3.50

Обе забьют — нет – 1.97

Обе забьют — да – 1.84

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.00

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.81

Статистика

Из пяти крайних очных встреч в трёх исход был следующий: тотал больше 2.5 голов за игру

В двух футбольных поединках из пяти последних «Слайго» выиграл

За аналогичный период «Корк Сити» одержал одну победу.

Прогноз

Третий год пошёл как «Слайго Роверс» не выигрывает у «бунтарей». В предстоящей встрече «красно-белые» не смогут одержать победу над гостями, но и не уступят. Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 3.55.