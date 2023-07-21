«Сан-Лоренсо» – «Архентинос Хуниорс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Сан-Лоренсо» – «Архентинос Хуниорс», который состоится 22 июля 2023 года

«Сан-Лоренсо»

«Сан-Лоренсо» показывает хороший футбол и заслуженно идет в группе лидеров чемпионата Аргентины. На данный момент коллектив занимает третье место с 46 баллами и опережает ближайшего соперника на четыре пункта. В домашней встрече с «Архентинос Хуниорс» очень важно исключить недооценку соперника, который борется за место в плей-офф. Матч обещает быть интересным и напряженным до последней минуты.

20 июля «Сан-Лоренсо» обыграл на своем поле «Медельин» (2:0) в кубке Южной Америки, а 16 числа в чемпионате обыграл на выезде «Бельграно» (1:0).

«Архентинос Хуниорс»

Коллектив борется за место в плей-офф и пока все еще не достиг промежуточной цели. Перед стартом очередного тура «Архентинос Хуниорс» располагается на десятом месте с 37 баллами и отстает на один пункт сразу от двух клубов. В предстоящей встрече набрать с «Сан-Лоренсо» очки будет очень непросто, но при хорошей реализации и должной обороне, шансы у гостей все-таки появятся.

17 июля «Архентинос Хуниорс» обыграл на своем поле «Колон» (1:0), а 10 числа на выезде поделил очки с «Барракас Сентраль» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сан-Лоренсо» – 2.6

Ничья – 2.85

Победит «Архентинос Хуниорс» – 3.2

Статистика

«Сан-Лоренсо» не проигрывает уже 11 матчей подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Архентинос Хуниорс» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Сан-Лоренсо» выиграл два из пяти последних поединков с «Архентинос Хуниорс»

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Предполагаем, что в этой встрече команды прервут статистику низовых матчей и смогут забить на двоих минимум 2-3 мяча.