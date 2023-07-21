«Банфилд» – «Годой Крус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1689936342

вчера, 13:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Банфилд» – «Годой Крус», который состоится 25 июля 2023 года

«Банфилд»

Команда является одним из аутсайдеров в нынешнем сезона чемпионата Аргентины и рассчитывать на внезапное улучшение результатов ей не приходится. «Банфилд» находится лишь на 25 месте с 26 баллами и уступает двум конкурентам по дополнительным характеристикам. В поединке с соперником, который борется за зону плей-офф, хозяевам будет очень непросто, а потом любые очки можно считать положительным исходом.

17 июля «Банфилд» сыграл вничью с «Ланус» (2:2), а 10 числа поделил очки с последней командой таблицы «Арсеналом» Саранди (0:0).

«Годой Крус»

«Годой Крус» не отличается стабильностью в последних матчах, но на данный момент занимает последнюю девятую строчку, которая дает право сыграть в плей-офф. В активе клуба 38 баллов, но от шестого места его отделяют всего два очка. Таким образом в случае победы, гости смогут рассчитывать на повышение в таблице на одну-две позиции. Поединок будет сложным и одним из самых интересных в этот игровой день.

20 июля «Годой Крус» проиграл в кубке Аргентины «Вилла Митре» (0:1 по пенальти), а 15 числа сыграл вничью в чемпионате с «Дефенса и Хустисия» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Банфилд» – 2.3

Ничья – 3.15

Победит «Годой Крус» – 3.35

Статистика

«Банфилд» выиграл только четыре матча из десяти последних в чемпионате Аргентины

«Годой Крус» уступил в двух поединках из десяти последних в основное время

Три последних встречи между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Годой Крус», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.35. Предполагаем, что гости более мотивированы и смогут вырвать победу в сложном поединке, доминируя по ходу всей встречи.