«Днепр-1» – «Панатинаикос» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Днепр-1» – «Панатинаикос», который состоится 25 июля 2023 года
«Днепр-1»
«Днепр-1» завершил прошлый сезон УПЛ на втором месте и по его итогам заслужил право принять участие в квалификации Лиги Чемпионов. Команда проведет первый матч на нейтральном поле и постарается преодолеть грецкий барьер в виде «Панатинаикоса». Учитывая безумную поддержку соперника в ответном матче, номинальным хозяевам следует добыть более благоприятный результат в первой встрече.
18 июля «Днепр-1» сыграл вничью с «Кривбассом» (2:2), а 13 числа команда разгромила «Рух» Львов (4:0). Оба матча были товарищескими.
«Панатинаикос»
Чемпионат Греции, как и в Украине еще не начался, поэтому коллективы подойдут к поединку в равных условиях. Тем не менее, «Панатинаикос» имеет больше шансов по котировкам букмекеров, ведь ответный матч проведет на своем стадионе, а первый на нейтральном. Гости уже в первой встрече постараются создать проблемы украинцам и погасить их атакующий потенциал на радость своим болельщикам.
18 июля «Панатинаикос» уступил «Райо Вальекано» (0:1), а 14 числа сыграл вничью с «Хапоэль Беэр-Шева» (1:1). Оба матча были товарищескими.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Днепр-1» – 3.25
- Ничья – 3.2
- Победит «Панатинаикос» – 2.3
Статистика
- «Днепр-1» проиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах
- «Панатинаикос» выиграл семь из десяти последних матчей на выезде
- Пять из семи последних матчей украинского клуба завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.2. Предполагаем, что в первой встрече обе команды будут иметь шансы на успех, но в итоге не выявят победителя и перенесут свое противостояние в Грецию.