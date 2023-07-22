«Днепр-1» – «Панатинаикос» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Днепр-1» – «Панатинаикос», который состоится 25 июля 2023 года

«Днепр-1»

«Днепр-1» завершил прошлый сезон УПЛ на втором месте и по его итогам заслужил право принять участие в квалификации Лиги Чемпионов. Команда проведет первый матч на нейтральном поле и постарается преодолеть грецкий барьер в виде «Панатинаикоса». Учитывая безумную поддержку соперника в ответном матче, номинальным хозяевам следует добыть более благоприятный результат в первой встрече.

18 июля «Днепр-1» сыграл вничью с «Кривбассом» (2:2), а 13 числа команда разгромила «Рух» Львов (4:0). Оба матча были товарищескими.

«Панатинаикос»

Чемпионат Греции, как и в Украине еще не начался, поэтому коллективы подойдут к поединку в равных условиях. Тем не менее, «Панатинаикос» имеет больше шансов по котировкам букмекеров, ведь ответный матч проведет на своем стадионе, а первый на нейтральном. Гости уже в первой встрече постараются создать проблемы украинцам и погасить их атакующий потенциал на радость своим болельщикам.

18 июля «Панатинаикос» уступил «Райо Вальекано» (0:1), а 14 числа сыграл вничью с «Хапоэль Беэр-Шева» (1:1). Оба матча были товарищескими.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Днепр-1» – 3.25

Ничья – 3.2

Победит «Панатинаикос» – 2.3

Статистика

«Днепр-1» проиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах

«Панатинаикос» выиграл семь из десяти последних матчей на выезде

Пять из семи последних матчей украинского клуба завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.2. Предполагаем, что в первой встрече обе команды будут иметь шансы на успех, но в итоге не выявят победителя и перенесут свое противостояние в Грецию.