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«Днепр-1» – «Панатинаикос» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 20:22
«Днепр-1» – «Панатинаикос» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Днепр-1» – «Панатинаикос», который состоится 25 июля 2023 года

«Днепр-1»

«Днепр-1» завершил прошлый сезон УПЛ на втором месте и по его итогам заслужил право принять участие в квалификации Лиги Чемпионов. Команда проведет первый матч на нейтральном поле и постарается преодолеть грецкий барьер в виде «Панатинаикоса». Учитывая безумную поддержку соперника в ответном матче, номинальным хозяевам следует добыть более благоприятный результат в первой встрече.

18 июля «Днепр-1» сыграл вничью с «Кривбассом» (2:2), а 13 числа команда разгромила «Рух» Львов (4:0). Оба матча были товарищескими.

«Панатинаикос»

Чемпионат Греции, как и в Украине еще не начался, поэтому коллективы подойдут к поединку в равных условиях. Тем не менее, «Панатинаикос» имеет больше шансов по котировкам букмекеров, ведь ответный матч проведет на своем стадионе, а первый на нейтральном. Гости уже в первой встрече постараются создать проблемы украинцам и погасить их атакующий потенциал на радость своим болельщикам.

18 июля «Панатинаикос» уступил «Райо Вальекано» (0:1), а 14 числа сыграл вничью с «Хапоэль Беэр-Шева» (1:1). Оба матча были товарищескими.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Днепр-1» – 3.25
  • Ничья – 3.2
  • Победит «Панатинаикос» – 2.3

Статистика

  • «Днепр-1» проиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Панатинаикос» выиграл семь из десяти последних матчей на выезде
  • Пять из семи последних матчей украинского клуба завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.2. Предполагаем, что в первой встрече обе команды будут иметь шансы на успех, но в итоге не выявят победителя и перенесут свое противостояние в Грецию.

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