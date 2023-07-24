«Оренбург» – ЦСКА : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Оренбург» – ЦСКА , который состоится 26 июля 2023 года

«Оренбург»

Команда провела хороший матч в первом туре нового сезона РПЛ , но в конце не сумела удержать даже ничью. Такие поединки могут ударить по моральному состоянию команды, но игра кубка с «армейцами» при своих трибунах должны помочь футболистам собраться и набрать очки в первом туре группового этапа. Поединок с ЦСКА будет интересным и непредсказуемым на события, учитывая невнятную форму гостей.

23 июля «Оренбург» проиграл на выезде «Спартаку» в чемпионате (2:3), а 15 числа в товарищеском матче сыграл вничью с «Габалой» (1:1).

ЦСКА

ЦСКА показывают хорошую игру, но пока результат отсутствует. Всему тренерскому штабу следует поработать над реализацией моментов, ведь полузащита достаточно их создавала в двух последних матчах. Еще одна неудача уже в кубковой встрече может усугубить ситуацию, поэтому гости настроены побеждать и начинать групповой этап с победы, чтобы реабилитироваться перед болельщиками.

22 июля ЦСКА уступил на выезде «Уралу» в РПЛ (1:2), а 15 числа проиграл Суперкубок России по пенальти «Зениту» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Оренбург» – 3.4

Ничья – 3.7

Победит ЦСКА – 2.05

Статистика

Шесть последних матчей «Оренбурга» завершились исходом «обе забьют»

ЦСКА проиграл четыре матча подряд во всех турнирах

проиграл четыре матча подряд во всех турнирах «Оренбург» проиграл три из пяти последних матчей с «армейцами» при двух ничьих

Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз