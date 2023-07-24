«Оренбург» – ЦСКА : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Оренбург» – ЦСКА, который состоится 26 июля 2023 года
«Оренбург»
Команда провела хороший матч в первом туре нового сезона РПЛ, но в конце не сумела удержать даже ничью. Такие поединки могут ударить по моральному состоянию команды, но игра кубка с «армейцами» при своих трибунах должны помочь футболистам собраться и набрать очки в первом туре группового этапа. Поединок с ЦСКА будет интересным и непредсказуемым на события, учитывая невнятную форму гостей.
23 июля «Оренбург» проиграл на выезде «Спартаку» в чемпионате (2:3), а 15 числа в товарищеском матче сыграл вничью с «Габалой» (1:1).
ЦСКА
ЦСКА показывают хорошую игру, но пока результат отсутствует. Всему тренерскому штабу следует поработать над реализацией моментов, ведь полузащита достаточно их создавала в двух последних матчах. Еще одна неудача уже в кубковой встрече может усугубить ситуацию, поэтому гости настроены побеждать и начинать групповой этап с победы, чтобы реабилитироваться перед болельщиками.
22 июля ЦСКА уступил на выезде «Уралу» в РПЛ (1:2), а 15 числа проиграл Суперкубок России по пенальти «Зениту» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Оренбург» – 3.4
- Ничья – 3.7
- Победит ЦСКА – 2.05
Статистика
- Шесть последних матчей «Оренбурга» завершились исходом «обе забьют»
- ЦСКА проиграл четыре матча подряд во всех турнирах
- «Оренбург» проиграл три из пяти последних матчей с «армейцами» при двух ничьих
- Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу ЦСКА, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. Несмотря на последние поражения, коллектив не находится в кризисе и имеет хорошую статистику с «Оренбургом». Прогнозируем победу гостей в этой встрече.