«Гремио» – «Фламенго»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 23:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на первый полуфинальный матч Кубка Бразилии «Гремио» – «Фламенго», который состоится 27 июля 2023 года

«Гремио»

В турнирной таблице Серии A «Гремио» находится на второй строчке. Предлагаем ознакомиться с результатами нескольких футбольных поединков с участием команды за последнее время. 10 июля всухую, пропустив пару мячей, «мушкетёры» потерпели поражение от «Ботафого» в рамках матча 14-го тура чемпионата Бразилии. Во второй четвертьфинальной игре Кубка Бразилии после серии пенальти «Гремио» выиграло у команды «Баия» и вышло в полуфинал.

23 июля дома с минимальным счётом «мушкетёры» выиграли у «Атлетико Минейро».

«Фламенго»

«Фламенго» в чемпионате Аргентины на данный момент находится на одну строчку ниже «Гремио». Рассмотрим недавние матчи «стервятников», чтобы оценить шансы команды в предстоящей встрече с «мушкетёрами». Во второй игре 1/4 плей-офф Кубка Бразилии «красно-чёрные» взяли верх над «Атлетико Паранаэнсе» и по сумме двух встреч «Фламенго» вышло в полуфинал. 16 июля «нулёвку» раскатали «стервятники» с «Флуминенсе».

На прошлых выходных вничью со счётом 1:1 завершилась домашняя игра «красно-чёрных» с командой «Америка Минейро».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Гремио» – 2.48

Ничья – 3.30

Победит «Фламенго» – 2.85

Победит «Гремио» с форой -1.5 – 4.55

Обе забьют — нет – 1.99

Обе забьют — да – 1.75

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.02

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.77

Статистика

Три личных матча из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

«Гремио» выиграло в трёх футбольных поединках из пяти последних

В двух играх из пяти крайних «стервятники» обыграли своих оппонентов.

Прогноз

Обе команды достаточно сильны и в предстоящей встрече, скорее всего, мы не увидим победителя. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.30 на ничью. Данный исход наиболее вероятен в будущей игре.