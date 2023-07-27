«Архентинос Хуниорс» – «Эстудиантес» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Архентинос Хуниорс» – «Эстудиантес», который состоится 28 июля 2023 года
«Архентинос Хуниорс»
«Архентинос Хуниорс» благодаря хорошим результатам в последних турах смог войти в зону плей-офф, что определенно стоит рассматривать как успех. Команда вышла на девятое место с 40 баллами и отстает от «Эстудиантеса» всего на два пункта. Таким образом, победа в домашнем матче над конкурентов позволит обогнать его в турнирной таблице, что является лучшей мотивацией для футболистов.
26 июля «Архентинос Хуниорс» обыграл на выезде «Патронато» в кубке Аргентины, а 22 числа одолел «Сан-Лоренсо» в чемпионате (2:0).
«Эстудиантес»
Коллектив выиграл уже три матча подряд и кажется, возвращается к своей форме после серии неудач в различных турнирах. «Эстудиантес» располагается на пятом месте с 42 баллами и не имеет права проигрывать, если не хочет потерять сразу несколько позиций, что вполне возможнос из-за высокой плотности в турнирной таблице. Матч двух команд из первой десятки определенно будет интересным и заслуживает внимания болельщиков.
25 июля «Эстудиантес» обыграл на выезде «Олл Бойс» (1:0) в кубке страны, а 23 числа разгромил в Суперлиге «Бельграно» (4:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Архентинос Хуниорс» – 2.3
- Ничья – 2.95
- Победит «Эстудиантес» – 3.6
Статистика
- «Эстудиантес» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах
- «Архентинос Хуниорс» выиграл четыре из пяти последних домашних поединков
- «Архентинос Хуниорс» выиграл три из пяти встреч у «Эстудиантеса» за последнее время
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу «Архентинос Хуниорс», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. Хозяева имеют неплохие результаты в последних матчах и на своем поле вполне способны обыграть и обойти прямого конкурента.