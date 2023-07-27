«Архентинос Хуниорс» – «Эстудиантес» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Архентинос Хуниорс» – «Эстудиантес», который состоится 28 июля 2023 года

«Архентинос Хуниорс»

«Архентинос Хуниорс» благодаря хорошим результатам в последних турах смог войти в зону плей-офф, что определенно стоит рассматривать как успех. Команда вышла на девятое место с 40 баллами и отстает от «Эстудиантеса» всего на два пункта. Таким образом, победа в домашнем матче над конкурентов позволит обогнать его в турнирной таблице, что является лучшей мотивацией для футболистов.

26 июля «Архентинос Хуниорс» обыграл на выезде «Патронато» в кубке Аргентины, а 22 числа одолел «Сан-Лоренсо» в чемпионате (2:0).

«Эстудиантес»

Коллектив выиграл уже три матча подряд и кажется, возвращается к своей форме после серии неудач в различных турнирах. «Эстудиантес» располагается на пятом месте с 42 баллами и не имеет права проигрывать, если не хочет потерять сразу несколько позиций, что вполне возможнос из-за высокой плотности в турнирной таблице. Матч двух команд из первой десятки определенно будет интересным и заслуживает внимания болельщиков.

25 июля «Эстудиантес» обыграл на выезде «Олл Бойс» (1:0) в кубке страны, а 23 числа разгромил в Суперлиге «Бельграно» (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Архентинос Хуниорс» – 2.3

Ничья – 2.95

Победит «Эстудиантес» – 3.6

Статистика

«Эстудиантес» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Архентинос Хуниорс» выиграл четыре из пяти последних домашних поединков

«Архентинос Хуниорс» выиграл три из пяти встреч у «Эстудиантеса» за последнее время

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Архентинос Хуниорс», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. Хозяева имеют неплохие результаты в последних матчах и на своем поле вполне способны обыграть и обойти прямого конкурента.