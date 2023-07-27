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«Ривер Плейт» – «Расинг» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:23
«Ривер Плейт» – «Расинг» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Ривер Плейт» – «Расинг», который состоится 29 июля 2023 года

«Ривер Плейт»

У лидера чемпионата Аргентины сейчас не лучший период, однако и конкуренты не способны постоянно побеждать. Это оставляет «Ривер Плейт» большое преимущество в девять очков перед ближайшим соперником. В матче на своем поле с «Расингом», хозяева очень постараются добиться важной победы и вернуть уверенность в своих силах, которые в последний месяц заметно погасла.

24 июля «Ривер Плейт» сыграл вничью с «Росарио Сентраль» (3:3), а 21 числа в кубке Аргентины проиграл «Тальерес Кордоба» (0:1).

«Расинг»

«Расинг» практически не проигрывает в последних поединках и старается стабильно набирать очки после провала на старте турнира. Команда достигла уже 11й позиции в турнирной таблице с 36 баллами и находится всего в двух пунктах от зоны плей-офф. Матч на выезде с лидером Суперлиги ничего хорошего не сулит для гостей, однако даже ничья способна поднять моральный дух команды перед важными последующими встречами.

25 июля «Расинг» обыграл на своем поле «Сентраль Кордоба» (3:1), а 20 числа в кубке Аргентины одолел «Сан-Мартин» Тукуман (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ривер Плейт» – 1.45
  • Ничья – 4.5
  • Победит «Расинг» – 6.9

Статистика

  • «Расинг» не проигрывает уже десять матчей подряд во всех турнирах
  • «Ривер Плейт» одержал только две победы в шести последних поединках
  • «Ривер Плейт» выиграл три матча из пяти последних с «Расингом» при двух ничьих
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. Команды много забивают друг другу в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз они снова порадуют зрителей забитыми мячами.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 17:00
Должны хозяева на своем поле выиграть и голов наверное будет много.
Гость
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