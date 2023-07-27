«Ривер Плейт» – «Расинг» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Ривер Плейт» – «Расинг», который состоится 29 июля 2023 года
«Ривер Плейт»
У лидера чемпионата Аргентины сейчас не лучший период, однако и конкуренты не способны постоянно побеждать. Это оставляет «Ривер Плейт» большое преимущество в девять очков перед ближайшим соперником. В матче на своем поле с «Расингом», хозяева очень постараются добиться важной победы и вернуть уверенность в своих силах, которые в последний месяц заметно погасла.
24 июля «Ривер Плейт» сыграл вничью с «Росарио Сентраль» (3:3), а 21 числа в кубке Аргентины проиграл «Тальерес Кордоба» (0:1).
«Расинг»
«Расинг» практически не проигрывает в последних поединках и старается стабильно набирать очки после провала на старте турнира. Команда достигла уже 11й позиции в турнирной таблице с 36 баллами и находится всего в двух пунктах от зоны плей-офф. Матч на выезде с лидером Суперлиги ничего хорошего не сулит для гостей, однако даже ничья способна поднять моральный дух команды перед важными последующими встречами.
25 июля «Расинг» обыграл на своем поле «Сентраль Кордоба» (3:1), а 20 числа в кубке Аргентины одолел «Сан-Мартин» Тукуман (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ривер Плейт» – 1.45
- Ничья – 4.5
- Победит «Расинг» – 6.9
Статистика
- «Расинг» не проигрывает уже десять матчей подряд во всех турнирах
- «Ривер Плейт» одержал только две победы в шести последних поединках
- «Ривер Плейт» выиграл три матча из пяти последних с «Расингом» при двух ничьих
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. Команды много забивают друг другу в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз они снова порадуют зрителей забитыми мячами.