«Ривер Плейт» – «Расинг» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1690460630

вчера, 15:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Ривер Плейт» – «Расинг», который состоится 29 июля 2023 года

«Ривер Плейт»

У лидера чемпионата Аргентины сейчас не лучший период, однако и конкуренты не способны постоянно побеждать. Это оставляет «Ривер Плейт» большое преимущество в девять очков перед ближайшим соперником. В матче на своем поле с «Расингом», хозяева очень постараются добиться важной победы и вернуть уверенность в своих силах, которые в последний месяц заметно погасла.

24 июля «Ривер Плейт» сыграл вничью с «Росарио Сентраль» (3:3), а 21 числа в кубке Аргентины проиграл «Тальерес Кордоба» (0:1).

«Расинг»

«Расинг» практически не проигрывает в последних поединках и старается стабильно набирать очки после провала на старте турнира. Команда достигла уже 11й позиции в турнирной таблице с 36 баллами и находится всего в двух пунктах от зоны плей-офф. Матч на выезде с лидером Суперлиги ничего хорошего не сулит для гостей, однако даже ничья способна поднять моральный дух команды перед важными последующими встречами.

25 июля «Расинг» обыграл на своем поле «Сентраль Кордоба» (3:1), а 20 числа в кубке Аргентины одолел «Сан-Мартин» Тукуман (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ривер Плейт» – 1.45

Ничья – 4.5

Победит «Расинг» – 6.9

Статистика

«Расинг» не проигрывает уже десять матчей подряд во всех турнирах

«Ривер Плейт» одержал только две победы в шести последних поединках

«Ривер Плейт» выиграл три матча из пяти последних с «Расингом» при двух ничьих

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. Команды много забивают друг другу в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз они снова порадуют зрителей забитыми мячами.