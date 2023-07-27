«Бельграно» – «Росарио Сентраль» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Бельграно» – «Росарио Сентраль», который состоится 29 июля 2023 года

«Бельграно»

«Бельграно» в последних поединках выглядит очень неуверенно и не радует болельщиков своими результатами. Это привело к тому, что команда опустилась на 13 место с 35 баллами. Тем не менее, у коллектива есть хорошие шансы вернуться в зону плей-офф, если тренерский штаб наладит игру и вместе с футболистами сможет повысить общую результативность. Матч с «Росарио Сентраль» будет интересным и вполне вероятно сохранит интригу до финального свистка.

23 июля «Бельграно» был разгромлен «Эстудиантесом» (0:4), а 16 числа на своем поле минимально уступил «Сан-Лоренсо» (0:1).

«Росарио Сентраль»

«Росарио Сентраль» является очень миролюбивой командой и часто играет вничью, но это не приносит много очков. Тем не менее, клуб удерживает седьмое место в Суперлиге Аргентины и на данный момент набрал 41 балл. В предстоящей встрече гостям обязательно необходимо набирать очки, если они не хотят потерять сразу несколько позиций в турнирной таблице, что впоследствии может грозить им вылетом из зоны плей-офф.

24 июля «Росарио Сентраль» поделил очки в результативной встрече с «Ривер Плейт» (3:3), а 15 числа сыграл вничью с «Расингом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бельграно» – 2.5

Ничья – 2.85

Победит «Росарио Сентраль» – 3.3

Статистика

«Бельграно» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Росарио Сентраль» не может выиграть на выезде уже восемь матчей подряд

Команды обменялись двумя победами в пяти последних поединках при одной ничьей

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.85. «Бельграно» выглядит слишком слабо, чтобы уверенно победить своего соперника, а гости вполне могут согласиться и на минимальное приобретение для себя. Прогнозируем, что клубы поделят очки.