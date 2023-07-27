«Бельграно» – «Росарио Сентраль» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Бельграно» – «Росарио Сентраль», который состоится 29 июля 2023 года
«Бельграно»
«Бельграно» в последних поединках выглядит очень неуверенно и не радует болельщиков своими результатами. Это привело к тому, что команда опустилась на 13 место с 35 баллами. Тем не менее, у коллектива есть хорошие шансы вернуться в зону плей-офф, если тренерский штаб наладит игру и вместе с футболистами сможет повысить общую результативность. Матч с «Росарио Сентраль» будет интересным и вполне вероятно сохранит интригу до финального свистка.
23 июля «Бельграно» был разгромлен «Эстудиантесом» (0:4), а 16 числа на своем поле минимально уступил «Сан-Лоренсо» (0:1).
«Росарио Сентраль»
«Росарио Сентраль» является очень миролюбивой командой и часто играет вничью, но это не приносит много очков. Тем не менее, клуб удерживает седьмое место в Суперлиге Аргентины и на данный момент набрал 41 балл. В предстоящей встрече гостям обязательно необходимо набирать очки, если они не хотят потерять сразу несколько позиций в турнирной таблице, что впоследствии может грозить им вылетом из зоны плей-офф.
24 июля «Росарио Сентраль» поделил очки в результативной встрече с «Ривер Плейт» (3:3), а 15 числа сыграл вничью с «Расингом» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бельграно» – 2.5
- Ничья – 2.85
- Победит «Росарио Сентраль» – 3.3
Статистика
- «Бельграно» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Росарио Сентраль» не может выиграть на выезде уже восемь матчей подряд
- Команды обменялись двумя победами в пяти последних поединках при одной ничьей
- Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.85. «Бельграно» выглядит слишком слабо, чтобы уверенно победить своего соперника, а гости вполне могут согласиться и на минимальное приобретение для себя. Прогнозируем, что клубы поделят очки.