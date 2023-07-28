«Тигре» – «Сан-Лоренсо»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Тигре» – «Сан-Лоренсо», который состоится 30 июля 2023 года
«Тигре»
Клуб не показывает стабильных результатов и находится ближе к середине турнирной таблицы. «Тигре» расположился на 18 месте с 31 баллом и отстает от ближайшего соперника всего на один пункт. Побороться коллективу за зону плей-офф будет очень проблематично, но улучшить результаты определенно стоит. В поединке с третьей командой Суперлиги для хозяев будет хорошим результатом любые набранные баллы.
26 июля «Тигре» обыграл на выезде «Колон» (3:1), а 21 числа в кубке Южной Америки уступил «Либертаду» (0:1).
«Сан-Лоренсо»
«Сан-Лоренсо» проводит отличный сезон и выиграл большинство последних поединков. Перед стартом очередного тура коллектив занимает третье место с 46 баллами и отстает от ближайшего соперника на три балла. В выездном поединке с нестабильным «Тигре» у гостей будет неплохой шанс как минимум сохранить свою позицию, а возможно и замахнуться на текущее второе место Суперлиги.
27 июля «Сан-Лоренсо» прошел «Платенсе» в кубке Аргентины (1:0, по пенальти), а 22 числа на своем поле уступил «Архентинос Хуниорс» (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Тигре» – 2.45
- Ничья – 2.9
- Победит «Сан-Лоренсо» – 3.35
Статистика
- «Сан-Лоренсо» выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
- «Тигре» проиграл три последних домашних поединка
- Пять последних матчей между клубами завершились вариантом «обе забьют»
- Два последних поединка команд завершились вничью
Прогноз
Поставить на победу «Сан-Лоренсо», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.35. Команда играет на выезде, но выглядит более стабильно своего соперника и с большой вероятностью должна побеждать в этой встрече.