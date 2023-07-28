«Тигре» – «Сан-Лоренсо»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1690545835

сегодня, 15:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Тигре» – «Сан-Лоренсо», который состоится 30 июля 2023 года

«Тигре»

Клуб не показывает стабильных результатов и находится ближе к середине турнирной таблицы. «Тигре» расположился на 18 месте с 31 баллом и отстает от ближайшего соперника всего на один пункт. Побороться коллективу за зону плей-офф будет очень проблематично, но улучшить результаты определенно стоит. В поединке с третьей командой Суперлиги для хозяев будет хорошим результатом любые набранные баллы.

26 июля «Тигре» обыграл на выезде «Колон» (3:1), а 21 числа в кубке Южной Америки уступил «Либертаду» (0:1).

«Сан-Лоренсо»

«Сан-Лоренсо» проводит отличный сезон и выиграл большинство последних поединков. Перед стартом очередного тура коллектив занимает третье место с 46 баллами и отстает от ближайшего соперника на три балла. В выездном поединке с нестабильным «Тигре» у гостей будет неплохой шанс как минимум сохранить свою позицию, а возможно и замахнуться на текущее второе место Суперлиги.

27 июля «Сан-Лоренсо» прошел «Платенсе» в кубке Аргентины (1:0, по пенальти), а 22 числа на своем поле уступил «Архентинос Хуниорс» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тигре» – 2.45

Ничья – 2.9

Победит «Сан-Лоренсо» – 3.35

Статистика

«Сан-Лоренсо» выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Тигре» проиграл три последних домашних поединка

Пять последних матчей между клубами завершились вариантом «обе забьют»

Два последних поединка команд завершились вничью

Прогноз

Поставить на победу «Сан-Лоренсо», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.35. Команда играет на выезде, но выглядит более стабильно своего соперника и с большой вероятностью должна побеждать в этой встрече.