«Коринтианс» – «Васко да Гама»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Коринтианс» – «Васко да Гама», который состоится 30 июля 2023 года
«Коринтианс»
Пятнадцатое место турнирной таблицы чемпионата Бразилии занимает на текущий момент «народная команда». Рассмотрим успехи команды в недавних матчах, чтобы оценить шансы «Коринтианса» в предстоящем матче с «Васко да Гама». В 1/16 плей-офф Южноамериканского кубка «чёрно-белые» взяли верх над перуанской командой «Университарио». В прошлом туре ничейным исходом завершилась встреча с командой «Баия» (0:0).
26 июля со счётом 2:1 в первом полуфинальном матче Кубка Бразилии «Коринтианс» одержал победу над «Сан-Паулу».
«Васко да Гама»
«Великан Колины» в турнирной таблице чемпионата находится на последней строчке. Вспомним несколько матчей с участием команды за последнее время. В гостях «Васко да Гама» проиграла в сухую команде «Ботафого» в матче 13-го тура Элитсерии (0:2). С минимальным счётом дома «Большой „Васко“ уступил „Крузейро“ в игре следующего тура чемпионата.
В матче прошлого тура „Васко“ проиграло „Атлетико Паранаэнсе“ (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит „Коринтианс“ – 1.81
- Ничья – 3.35
- Победит „Васко да Гама“ – 4.90
- Победит „Коринтианс“ с форой -1.5 – 3.30
- Обе забьют — нет – 1.57
- Обе забьют — да – 2.36
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.54
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.50
Статистика
- Четыре личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
- Три поражения потерпела „народная команда“ в десяти последних матчах
- Из десяти крайних игр „Васко да Гама“ проиграла своим оппонентам в девяти встречах.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает на победу „Коринтианса“ коэффициент 1.81. Если обратить внимание на недавние матчи „Васко“, то становится очевидным, что у гостей в предстоящей игре мало шансов даже на ничью.