«Коринтианс» – «Васко да Гама»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Коринтианс» – «Васко да Гама», который состоится 30 июля 2023 года

«Коринтианс»

Пятнадцатое место турнирной таблицы чемпионата Бразилии занимает на текущий момент «народная команда». Рассмотрим успехи команды в недавних матчах, чтобы оценить шансы «Коринтианса» в предстоящем матче с «Васко да Гама». В 1/16 плей-офф Южноамериканского кубка «чёрно-белые» взяли верх над перуанской командой «Университарио». В прошлом туре ничейным исходом завершилась встреча с командой «Баия» (0:0).

26 июля со счётом 2:1 в первом полуфинальном матче Кубка Бразилии «Коринтианс» одержал победу над «Сан-Паулу».

«Васко да Гама»

«Великан Колины» в турнирной таблице чемпионата находится на последней строчке. Вспомним несколько матчей с участием команды за последнее время. В гостях «Васко да Гама» проиграла в сухую команде «Ботафого» в матче 13-го тура Элитсерии (0:2). С минимальным счётом дома «Большой „Васко“ уступил „Крузейро“ в игре следующего тура чемпионата.

В матче прошлого тура „Васко“ проиграло „Атлетико Паранаэнсе“ (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит „Коринтианс“ – 1.81

Ничья – 3.35

Победит „Васко да Гама“ – 4.90

Победит „Коринтианс“ с форой -1.5 – 3.30

Обе забьют — нет – 1.57

Обе забьют — да – 2.36

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.54

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.50

Статистика

Четыре личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

Три поражения потерпела „народная команда“ в десяти последних матчах

Из десяти крайних игр „Васко да Гама“ проиграла своим оппонентам в девяти встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу „Коринтианса“ коэффициент 1.81. Если обратить внимание на недавние матчи „Васко“, то становится очевидным, что у гостей в предстоящей игре мало шансов даже на ничью.