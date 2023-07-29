«Химнасия» – «Платенсе» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Химнасия» – «Платенсе», который состоится 30 июля 2023 года
«Химнасия»
В нынешнем сезоне «Химнасия» находится далеко не на ведущих ролях и даже не входит в первые 20 команд. Коллектив занимает только 23 место с 29 баллами, но в случае пары успешных матчей может существенно улучшить свое турнирное положение. На своем стадионе с середняком Суперлиги Аргентины, хозяева приложат максимум усилий для достижения нужного результата.
24 июля «Химнасия» смогла удержать ничью с «Тальерес Кордоба» (2:2), а 16 числа на своем поле уступила «Бока Хуниорс» (1:3).
«Платенсе»
«Платенсе» выиграл лишь в одном туре из пяти последних и вряд ли болельщики и руководство клуба могут быть довольны подобными результатами. На данный момент команда занимает 16 место с 33 баллами и уже на семь пунктов уступает ближайшему сопернику из зоны плей-офф. Если гости рассчитывают вернуться в борьбу за первую десятку, им крайне желательно побеждать в этой игре.
27 июля «Платенсе» проиграл в кубке Аргентины «Сан-Лоренсо» (0:1 по пенальти), а 23 июля уступил в чемпионате «Уракан» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Химнасия» – 2.5
- Ничья – 2.85
- Победит «Платенсе» – 3.3
Статистика
- «Химнасия» не может победить уже семь матчей подряд во всех турнирах
- Четыре последних матча «Платенсе» завершились тоталом меньше 1.5 мяча
- Два из трех поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Две из трех личных встреч команд закончились ничьими
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.85. Оба коллектива будут играть аккуратно, с оглядкой на собственные ворота. В такой ситуации существует большая вероятность, что клубы поделят очки.