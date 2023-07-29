«Химнасия» – «Платенсе» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Химнасия» – «Платенсе», который состоится 30 июля 2023 года

«Химнасия»

В нынешнем сезоне «Химнасия» находится далеко не на ведущих ролях и даже не входит в первые 20 команд. Коллектив занимает только 23 место с 29 баллами, но в случае пары успешных матчей может существенно улучшить свое турнирное положение. На своем стадионе с середняком Суперлиги Аргентины, хозяева приложат максимум усилий для достижения нужного результата.

24 июля «Химнасия» смогла удержать ничью с «Тальерес Кордоба» (2:2), а 16 числа на своем поле уступила «Бока Хуниорс» (1:3).

«Платенсе»

«Платенсе» выиграл лишь в одном туре из пяти последних и вряд ли болельщики и руководство клуба могут быть довольны подобными результатами. На данный момент команда занимает 16 место с 33 баллами и уже на семь пунктов уступает ближайшему сопернику из зоны плей-офф. Если гости рассчитывают вернуться в борьбу за первую десятку, им крайне желательно побеждать в этой игре.

27 июля «Платенсе» проиграл в кубке Аргентины «Сан-Лоренсо» (0:1 по пенальти), а 23 июля уступил в чемпионате «Уракан» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Химнасия» – 2.5

Ничья – 2.85

Победит «Платенсе» – 3.3

Статистика

«Химнасия» не может победить уже семь матчей подряд во всех турнирах

Четыре последних матча «Платенсе» завершились тоталом меньше 1.5 мяча

Два из трех поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Две из трех личных встреч команд закончились ничьими

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.85. Оба коллектива будут играть аккуратно, с оглядкой на собственные ворота. В такой ситуации существует большая вероятность, что клубы поделят очки.