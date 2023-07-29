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«Химнасия» – «Платенсе» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 20:24
«Химнасия» – «Платенсе» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Химнасия» – «Платенсе», который состоится 30 июля 2023 года

«Химнасия»

В нынешнем сезоне «Химнасия» находится далеко не на ведущих ролях и даже не входит в первые 20 команд. Коллектив занимает только 23 место с 29 баллами, но в случае пары успешных матчей может существенно улучшить свое турнирное положение. На своем стадионе с середняком Суперлиги Аргентины, хозяева приложат максимум усилий для достижения нужного результата.

24 июля «Химнасия» смогла удержать ничью с «Тальерес Кордоба» (2:2), а 16 числа на своем поле уступила «Бока Хуниорс» (1:3).

«Платенсе»

«Платенсе» выиграл лишь в одном туре из пяти последних и вряд ли болельщики и руководство клуба могут быть довольны подобными результатами. На данный момент команда занимает 16 место с 33 баллами и уже на семь пунктов уступает ближайшему сопернику из зоны плей-офф. Если гости рассчитывают вернуться в борьбу за первую десятку, им крайне желательно побеждать в этой игре.

27 июля «Платенсе» проиграл в кубке Аргентины «Сан-Лоренсо» (0:1 по пенальти), а 23 июля уступил в чемпионате «Уракан» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Химнасия» – 2.5
  • Ничья – 2.85
  • Победит «Платенсе» – 3.3

Статистика

  • «Химнасия» не может победить уже семь матчей подряд во всех турнирах
  • Четыре последних матча «Платенсе» завершились тоталом меньше 1.5 мяча
  • Два из трех поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Две из трех личных встреч команд закончились ничьими

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.85. Оба коллектива будут играть аккуратно, с оглядкой на собственные ворота. В такой ситуации существует большая вероятность, что клубы поделят очки.

Все комментарии
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 20:42
Рискну и поставлю на победу хозяев этого матча.... трибуны должны помочь им.
Гость
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