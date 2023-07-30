«Краснодар» – «Сочи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Краснодар» – «Сочи», который состоится 30 июля 2023 года

«Краснодар»

«Быки» отлично провели первый тур чемпионата России, но в кубке команде немного не повезло. В целом «Краснодар» находится в хорошем расположении духа и готов бороться за самые высокие места. В предстоящей встрече с «Сочи», хозяевам очень важно исключить недооценку соперника, ведь он выиграл свои две последние игры. Данный поединок считается южным дерби и оба коллектива будут играть на победу, чтобы порадовать своих поклонников.

27 июля в кубке России «Краснодар» уступил на своем поле «Спартаку» (1:2), а 21 числа переиграл в чемпионате «Динамо» Москва (3:1).

«Сочи»

«Сочи» смогли выиграть стартовую игру в чемпионате России и даже победить в первом туре кубка России. Команда не имеет больших усилений, а поэтому мало кто отдавал ей предпочтение на старте сезона. Тем не менее, их ждет более сложное выездное испытание и любые набранные там очки станут хорошим достижением и продолжением для гостей. Матч будет интересным, но напряженным и с большой вероятностью сохранит интригу до финального свистка.

26 июля «Сочи» выиграл на выезде у «Факела» (3:1) в рамках кубка России, а 23 июля в чемпионате одолел на своем поле «Балтику» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Краснодар» – 1.75

Ничья – 4

Победит «Сочи» – 4.8

Статистика

«Краснодар» проиграл лишь один поединок из десяти последних в основное время

«Сочи» не знает поражений на протяжении последних шести матчей

Шесть из восьми последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победой «Краснодара»

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Клубы имеют результативную статистику личных встреч и в этот раз наверняка порадуют зрителей забитыми мячами.