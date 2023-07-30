Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Краснодар» – «Сочи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 12:14
«Краснодар» – «Сочи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Краснодар» – «Сочи», который состоится 30 июля 2023 года

«Краснодар»

«Быки» отлично провели первый тур чемпионата России, но в кубке команде немного не повезло. В целом «Краснодар» находится в хорошем расположении духа и готов бороться за самые высокие места. В предстоящей встрече с «Сочи», хозяевам очень важно исключить недооценку соперника, ведь он выиграл свои две последние игры. Данный поединок считается южным дерби и оба коллектива будут играть на победу, чтобы порадовать своих поклонников.

27 июля в кубке России «Краснодар» уступил на своем поле «Спартаку» (1:2), а 21 числа переиграл в чемпионате «Динамо» Москва (3:1).

«Сочи»

«Сочи» смогли выиграть стартовую игру в чемпионате России и даже победить в первом туре кубка России. Команда не имеет больших усилений, а поэтому мало кто отдавал ей предпочтение на старте сезона. Тем не менее, их ждет более сложное выездное испытание и любые набранные там очки станут хорошим достижением и продолжением для гостей. Матч будет интересным, но напряженным и с большой вероятностью сохранит интригу до финального свистка.

26 июля «Сочи» выиграл на выезде у «Факела» (3:1) в рамках кубка России, а 23 июля в чемпионате одолел на своем поле «Балтику» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Краснодар» – 1.75
  • Ничья – 4
  • Победит «Сочи» – 4.8

Статистика

  • «Краснодар» проиграл лишь один поединок из десяти последних в основное время
  • «Сочи» не знает поражений на протяжении последних шести матчей
  • Шесть из восьми последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победой «Краснодара»

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Клубы имеют результативную статистику личных встреч и в этот раз наверняка порадуют зрителей забитыми мячами.

Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 14:03
Всего двенадцать дней назад Краснодар и Сочи играли между собой товарищеский матч и игра получилась достаточно результативной. Ничья 2-2 и в первом тайме забивали "быки", а во втором "леопарды". У Сочи впереди неплохо сыгрались Крамарич и Джорджевич, и центральным защитникам Краснодара будет сложно их сдерживать. У краснодарцев на правом фланге много ошибок допускает защитник Волков, а слева, после ухода из команды Рамиреса, там проводится ротация и пока не все оптимально. Петров уже не молод, а сменивший его Эктов минут тридцать выглядел неплохо, а потом физически подсел. Важный момент - погода. В матче Краснодар - Спартак стояла адская жара - в восемь часов вечера +34 градуса, но в воскресенье будет некоторый температурный спад и южное дерби не должно получиться тихоходным и скупым на голевые моменты.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 