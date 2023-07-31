«Интернасьональ» – «Коринтианс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Интернасьональ» – «Коринтианс», который состоится 6 августа 2023 года

«Интернасьональ»

«Интер» в турнирной таблице чемпионата Бразилии на текущий момент занимает двенадцатое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. В сухую, пропустив пару голов, «красные» потерпели поражение в гостях от «Флуминенсе» в матче 14-го тура Серии A. «Нулёвку» раскатал «народный клуб» с «Палмейрасом» и «Брагантино».

На прошлых выходных со счётом 1:2 дома «Интер» проиграл «Куябе».

«Коринтианс»

«Мушкетёры» в Серии A на данный момент находятся на две строчки ниже «Интернасьоналя» в турнирной таблице. Семь матчей подряд «Командище» не уступает своим соперникам. 23 июля в ничью на выезде сыграли «чёрно-белые» с «Баия» в матче 16-го тура чемпионата Бразилии (0:0). С разницей в один мяч в первой полуфинальной игре Кубка Бразилии «Коринтианс» обыграл «Сан-Паулу».

Со счётом 3:1 дома «мушкетёры» взяли верх над командой «Васко да Гама» на прошлых выходных.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интернасьональ» – 1.98

Ничья – 3.25

Победит «Коринтианс» – 3.85

Победит «Интернасьональ» с форой -1.5 – 3.70

Обе забьют — нет – 1.62

Обе забьют — да – 2.20

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.44

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.49

Статистика

Пять очных встреч к ряду завершились ничейным исходом

Четыре победы одержали «красные» в десяти последних матчах

Из десяти крайних футбольных поединков «мушкетёры» выиграли в семи встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.20 на следующий исход: обе забьют – да. Статистика личных матчей подсказывает нам, что ни одна из команд в предстоящем матче не уйдёт с поля без забитого мяча.