«Викинг» – «Будё-Глимт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Викинг» – «Будё-Глимт», который состоится 6 августа 2023 года
«Викинг»
На текущий момент «викинги» находятся на второй строчке турнирной таблицы Элитсерии. Рассмотрим несколько футбольных поединков команды за последнее время. Пять матчей подряд «тёмно-синие» выигрывают своих оппонентов. 16 июля с минимальным счётом «Викинг» выиграл в гостях у «Стабека» в рамках матча 14-го тура чемпионата Норвегии. С разницей в пару мячей «викинги» обыграли на своём поле команду «Олесунн».
Со счётом 2:0 «тёмно-синие» взяли верх над «Бранном» на их поле.
«Будё-Глимт»
«Глимт» на сегодняшний день в чемпионате Норвегии возглавляет турнирную таблицу. Вспомним недавние матчи с участием «жёлтых» за последнее время. Со счётом 5:2 в гостях «Будё-Глимт» выиграл у «Саннефьорда» в рамках матча 15-го тура Элитсерии. В первом матче 1/4 квалификации Лиги конференций УЕФА на своём поле «Глимт» взял верх над чешской командой «Богемианс». Целых три гола забили «жёлтые» в ворота соперника.
На прошлых выходных «Будё-Глимт» проиграл дома со счётом 0:2 «Тромсё».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Викинг» – 2.85
- Ничья – 3.80
- Победит «Будё-Глимт» – 2.19
- Победит «Будё-Глимт» с форой -1.5 – 3.45
- Обе забьют — нет – 2.90
- Обе забьют — да – 1.34
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.36
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.81
Статистика
- Исходом тотал больше 5.5 голов за игру завершились три личных матча команд из пяти крайних
- В восьми матчах из десяти последних «викинг» выиграл своих соперников
- За тот же период «жёлтые» одержали семь побед.
Прогноз
В предстоящем матче встретятся на футбольном поле две самых сильных команды Норвегии на текущий момент. Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 3.80. Победителя в данной паре, скорее всего, не будет.