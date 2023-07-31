«Викинг» – «Будё-Глимт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Викинг» – «Будё-Глимт», который состоится 6 августа 2023 года

«Викинг»

На текущий момент «викинги» находятся на второй строчке турнирной таблицы Элитсерии. Рассмотрим несколько футбольных поединков команды за последнее время. Пять матчей подряд «тёмно-синие» выигрывают своих оппонентов. 16 июля с минимальным счётом «Викинг» выиграл в гостях у «Стабека» в рамках матча 14-го тура чемпионата Норвегии. С разницей в пару мячей «викинги» обыграли на своём поле команду «Олесунн».

Со счётом 2:0 «тёмно-синие» взяли верх над «Бранном» на их поле.

«Будё-Глимт»

«Глимт» на сегодняшний день в чемпионате Норвегии возглавляет турнирную таблицу. Вспомним недавние матчи с участием «жёлтых» за последнее время. Со счётом 5:2 в гостях «Будё-Глимт» выиграл у «Саннефьорда» в рамках матча 15-го тура Элитсерии. В первом матче 1/4 квалификации Лиги конференций УЕФА на своём поле «Глимт» взял верх над чешской командой «Богемианс». Целых три гола забили «жёлтые» в ворота соперника.

На прошлых выходных «Будё-Глимт» проиграл дома со счётом 0:2 «Тромсё».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Викинг» – 2.85

Ничья – 3.80

Победит «Будё-Глимт» – 2.19

Победит «Будё-Глимт» с форой -1.5 – 3.45

Обе забьют — нет – 2.90

Обе забьют — да – 1.34

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.36

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.81

Статистика

Исходом тотал больше 5.5 голов за игру завершились три личных матча команд из пяти крайних

В восьми матчах из десяти последних «викинг» выиграл своих соперников

За тот же период «жёлтые» одержали семь побед.

Прогноз

В предстоящем матче встретятся на футбольном поле две самых сильных команды Норвегии на текущий момент. Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 3.80. Победителя в данной паре, скорее всего, не будет.