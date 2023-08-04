«Рубин» – «Спартак» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Рубин» – «Спартак», который состоится 05 августа 2023 года

«Рубин»

Клуб из Казани стал единственной командой из РПЛ , который завершил первые два тура вничью. Такой результат вполне рабочий, ведь «Рубин» пропустил прошлый сезон и сейчас вынужден заново немного привыкать к игре на высшем уровне. В домашней встрече со «Спартаком», хозяева будут выкладываться на максимум, так как такие встречи были всегда интересными и принципиальными.

30 июля «Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1), а 26 числа в кубке России минимально уступил на выезде «Ростову» (0:1).

«Спартак»

«Спартак» в свою очередь стал единственной командой, которая выиграл все три матча, включая кубковый поединок. «Красно-белые» серьезно усилились этим летом и намерены бросить вызов «Зениту» в борьбе за чемпионство. Гостям однозначно будет непросто в Казани, но если игра пойдет по их сценарию, шансы на успех резко возрастают. Данный матч можно смело называть одним из двух самых интересных в туре.

31 июля «Спартак» на своем поле обыграл «Балтику» (2:1), а 27 числа с тем же счетом одолел «Краснодар» в кубке России (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рубин» – 3.4

Ничья – 3.65

Победит «Спартак» – 2.1

Статистика

«Спартак» выиграл четыре последние встречи во всех турнирах

«Рубин» забивал в девяти из десяти последних матчей на своем поле

Клуб из Казани проиграл три из пяти последних поединков «Спартаку»

Прогноз

Поставить на победу «Спартака», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. «Красно-белые» находятся сейчас на подъеме и им вполне по силам одержать третью победу подряд в чемпионате России.