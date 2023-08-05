«Блэкберн Роверс» – «Вест Бромвич Альбион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Блэкберн Роверс» – «Вест Бромвич Альбион», который состоится 5 августа 2023 года

«Блэкберн Роверс»

«Бродяги» в турнирной таблице Чемпион Лиги заняли седьмое место. Рассмотрим несколько матчей команды за последнее время, чтобы оценить шансы «риверсайдцев» на успех в предстоящей встрече. Восемь товарищеских встреч провела команда в июле месяце. Только в одном матче «сине-белые» уступили своему сопернику. С минимальным счётом 28 июля «Блэкберн» взял верх над командой «Стокпорт Каунти».

На прошлых выходных «бродяги» со счётом 2:3 уступили «Жироне».

«Вест Бромвич Альбион»

«Дрозды» по итогам прошлого сезона Чемпионшипа заняли девятое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Альбиона». Пять матчей к ряду «Вест Бромвич» не выигрывает своих соперников. В июле команда провела шесть товарищеских матчей, из которых в одном «дрозды» взяли верх над своим оппонентом. В сухую, пропустив пару голов, «Альбион» потерпел поражение от команды «Форест Грин».

Со счётом 3:4 «Вест Бромвич» уступил «Болтону» на прошлых выходных.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Блэкберн Роверс» – 2.90

Ничья – 3.25

Победит «Вест Бромвич Альбион» – 2.55

Победит «Вест Бромвич Альбион» с форой -1.5 – 5.05

Обе забьют — нет – 1.89

Обе забьют — да – 1.91

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.18

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.66

Статистика

Из пяти крайних очных встреч четыре завершились исходом: обе забьют – да

В одной игре из десяти последних «Блэкберн» проиграл

За тот же период «Альбион» уступил своим соперникам в шести матчах.

Прогноз

Котировки букмекеров указывают нам, что эксперты отдают преимущество в предстоящем матче гостям. Мы бы не спешили с выводами. «Бродяги» неплохо показали себя в межсезонье. Статистика личных матчей также показывает нам, что на своём поле «риверсайдцы» вполне могут справиться с «дроздами». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.90 на победу «Блэкберн Роверс».