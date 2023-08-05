«Мехелен» – «Гент» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Бельгии «Мехелен» – «Гент», который состоится 06 августа 2023 года

«Мехелен»

«Мехелен» провел неплохой прошлый сезон и даже сыграл в финале кубка страны, который впрочем, выиграть не смог. В новом футбольном году коллектив заработал одно очков в первом туре и надеется на своем поле навязать борьбу более квалифицированному сопернику. В случае победы, хозяева могут получить не только три балла, но и обрести уверенность в своих силах на следующие поединки.

30 июля «Мехелен» на выезде удержал ничью с «Брюгге» (1:1), а 23 числа проиграл в матче за Суперкубок Бельгии «Антверпену» (1:2 по пенальти).

«Гент»

«Гент» хорошо начал новый сезон и уже прошел одного соперника в рамках квалификации Лиги Конференций. Команда также выиграла первый тур чемпионата и имеет целую серию побед. Тем не менее, гостям следует недооценивать соперника и не допускать ошибки в обороне, за которые соперник может наказать. Матч имеет не самую яркую вывеску в этом туре, но будет определенно интересен для поклонников бельгийского футбола.

3 июля «Гент» разгромил на выезде «Жилину» (5:2) в Лиге Конференций, а 30 числа обыграл в чемпионате «Кортрейк» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мехелен» – 3.95

Ничья – 4.1

Победит «Гент» – 1.8

Статистика

«Мехелен» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Гент» выиграл семь из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

«Гент» выиграл три из пяти последних матчей у «Мехелена»

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Гента», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Гости находится в отличной форме и приложат все усилия, чтобы продлить свою победную серию. Прогнозируем победу «Гента».