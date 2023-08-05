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«Мехелен» – «Гент» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:36
«Мехелен» – «Гент» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Бельгии «Мехелен» – «Гент», который состоится 06 августа 2023 года

«Мехелен»

«Мехелен» провел неплохой прошлый сезон и даже сыграл в финале кубка страны, который впрочем, выиграть не смог. В новом футбольном году коллектив заработал одно очков в первом туре и надеется на своем поле навязать борьбу более квалифицированному сопернику. В случае победы, хозяева могут получить не только три балла, но и обрести уверенность в своих силах на следующие поединки.

30 июля «Мехелен» на выезде удержал ничью с «Брюгге» (1:1), а 23 числа проиграл в матче за Суперкубок Бельгии «Антверпену» (1:2 по пенальти).

«Гент»

«Гент» хорошо начал новый сезон и уже прошел одного соперника в рамках квалификации Лиги Конференций. Команда также выиграла первый тур чемпионата и имеет целую серию побед. Тем не менее, гостям следует недооценивать соперника и не допускать ошибки в обороне, за которые соперник может наказать. Матч имеет не самую яркую вывеску в этом туре, но будет определенно интересен для поклонников бельгийского футбола.

3 июля «Гент» разгромил на выезде «Жилину» (5:2) в Лиге Конференций, а 30 числа обыграл в чемпионате «Кортрейк» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Мехелен» – 3.95
  • Ничья – 4.1
  • Победит «Гент» – 1.8

Статистика

  • «Мехелен» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Гент» выиграл семь из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах
  • «Гент» выиграл три из пяти последних матчей у «Мехелена»
  • Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Гента», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Гости находится в отличной форме и приложат все усилия, чтобы продлить свою победную серию. Прогнозируем победу «Гента».

Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 19:50
Начало сезона для гостей складывается крайне результативно. Это и результат предсезонки, и результат того, что на острие удалось сохранить нигерийца Орбана, который клепает голым за голами, набивая себе цену. Что касается ставки на матч, то для меня очевидно, что оборона Мехелена это совсем не айс, тогда как Гент меньше 3-х за матч пока в этом сезоне не забивал. Данная ставка на ИТБ гостей проходила в 2-х из 3-х последних противостояниях и сейчас у нее отличные шансы, чтобы сыграть, учитывая начало сезона.
Гость
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