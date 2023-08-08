ПСВ – «Штурм» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов ПСВ – «Штурм», который состоится 08 августа 2023 года

ПСВ

Поклонники этой команды из Нидерландов уже давно ждут ее участия в групповом этапе Лиги Чемпионов, но ПСВ часто немного не хватает, чтобы туда пробиться. Сейчас команде необходимо преодолеть два этапа и в ближайшей встрече со «Штурмом», хозяева являются фаворитами. Тем не менее, тренерскому штабу следует исключить недооценку соперника среди коллектива, иначе можно получить серьезные проблемы даже на своем стадионе.

04 августа ПСВ обыграл «Фейеноорд» в рамках кубка Нидерландов (1:0), а 30 июля с тем же счетом оказался сильнее «Ноттингем Форест» в товарищеской встрече.

«Штурм»

«Штурм» также начинает квалификацию с этой стадии и сразу получил себе очень серьезного соперника. Тем не менее, коллектив готов бороться за свою путевку в Лигу Чемпионов и легкой победы более статусному сопернику предоставлять не собирается. Команда уверенно стартовала в чемпионате Австрии и собирается перенести этот настрой на ближайший матч с ПСВ , где очень важно, как минимум не проиграть на выезде.

05 августа «Штурм» на своем поле выиграл у ЛАСК (2:0), а 30 числа обыграл на выезде «Аустрию» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит ПСВ – 1.4

– 1.4 Ничья – 5

Победит «Штурм» – 7.4

Статистика

«Штурм» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей ПСВ на своем стадионе завершились исходом «обе забьют»

на своем стадионе завершились исходом «обе забьют» ПСВ выиграл оба матча у «Штурма» за последнее время

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Предполагаем, что матч будет результативным и обе команды смогут найти свои забитые голы.