С «Ростова» сняли бан на новичков. «Урал» принимает команду из топ-5 РПЛ-2022/23

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сегодня, 13:20

Надо реабилитироваться за кубковое поражение.

Матч «Урала» и «Ростова» — одно из украшений сегодняшнего игрового дня в Кубке России. Это столкновение двух топ-тренеров – Виктора Ганчаренко и Валерия Карпина. Это столкновение новичков обеих команд – «Ростов» наконец заявил своих новобранцев, что добавляет градус противостоянию. Это история из прошлого сезона – весной 2023-го именно «Урал» сбросил ростовчан в нижнюю сетку плей-офф.

У «шмелей» ударный старт

Впервые за несколько сезонов «Уралу» не приходится беспокоиться о своем турнирном положении на старте сезона. Годом ранее команда под руководством Игоря Шалимова проиграла 4 матча кряду – после его отставки первой победы пришлось ждать еще 3 матча. Сезон-21/22 – это первая победа в 9-м туре.

На этот раз клуб сработал на ура – до старта сезона селекционеры нашли форварда Гильерме Шеттине, хавбека Тимура Аюпова, левого защитника Кики, арендовали центрбека Итало. Теперь у уральцев приличная глубина скамейки почти во всех линиях.

Отсюда возможность играть на два фронта – и при этом задействовать разные схемы. Как и на финише минувшего чемпионата, Ганчаренко варьирует расстановки с двумя и тремя центральными защитниками. Против ЦСКА и «Пари НН» играли в «3-4-3».

В обеих встречах удалось набрать очки – «армейцам» забили Тимур Аюпов и Даниел Мишкич, с нижегородцами сыграли в безголевую ничью.

Против «Оренбурга» «шмели» вышли уже в схеме «4-1-4-1», где единственного опорника играл Аюпов – Мишкич расположился выше, на позиции правого вингера неожиданно оказался Денис Кулаков, впервые в сезоне с первых минут сыграл Юрий Железнов. И при таком количестве перестановок уральцы забили дважды и сыграли «на ноль» — 2:0.

Сейчас «Урал» на позитивном импульсе подходит к матчу с «Ростовом» — к тому же играет дома.

Глоток свежего воздуха

У южан тоже есть повод для радости – им все-таки разрешили заявить новичков. Ранее регистрировать новобранцев клубу запретила ФИФА – это было связано с долгом перед шведским «Норрчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста.

Из-за этого подопечные Валерия Карпина начинали новый сезон без усиления – приходилось играть без Алексея Ионова, Мохаммада Мохеби, Романа Акбашева, Ильи Вахании, Кирилла Столбова, Данилы Сухомлинова и Евгения Чернова. По сути, потребовалось снова вытаскивать матчи на характере – благо, вопрос решился уже ко второму туру. До этого ростовчане успели добыть победы над «Факелом» в чемпионате и «Рубином» в Кубке.

При этом в обоих противостояниях без нервов не обошлось. С воронежцами «Ростов» оказался в положении догоняющих – Осипенко сравнял на 39-й минуте, затем Тугарев на 56-й вывели ростовчан вперед. В матче с казанцами ничейный счет держался большую часть основного времени – лишь на 60-й минуте Иван Комаров «прошил» Никиту Яновича.

В матче против «Крыльев» Карпин уже задействовал почти всех – Чернов, Вахания и Ионов вышли с первых минут, позднее на поле появились и Акбашев с Мохеби.

После снятия бана стартовая обойма южан изменилась – да и пространства для ротации стало больше. «Уралу» стоит это учитывать при подготовке к встрече.

Неудача с «Локомотивом» — мотивация

Пока единственное поражение уральцев в новом сезоне пришлось на Кубок России – «шмели» уступили «Локомотиву» в гостях.

Тогда подопечные Виктора Ганчаренко забили первыми – вновь отличился Аюпов, – но «железнодорожники» спаслись голами Изидора и Тикнизяна. При этом по содержанию преимущество было точно не на стороне «красно-зеленых».

Учитывая форму, в которой находятся екатеринбуржцы, то поражение дает им скорее дополнительную мотивацию: одно дело, когда все валится из рук, и совсем другое – когда в Кубке происходит единственная осечка, хотя общий фон внушает оптимизм.

Сейчас у «Урала» есть вариативность в выборе стартового состава – плюс никуда не делся статус кубкового бойца. Два финала за 3 сезона остались в далеком прошлом, но и после этого «шмели» нередко подбирались к решающим стадиям: полуфинал против «Химок» в сезоне-2019/20 и финал Пути РПЛ с ЦСКА , а также финал нижней сетки против «Краснодара» в предыдущей кампании.

Преимущество в очных матчах – за «Ростовом»

Еще свежи воспоминания о матчах в прошлом сезоне – тогда команды сыграли между собой 4 раза. И если в чемпионате равенство – по победе в активе «шмелей» и южан, – то кубковые поединки себе в актив могут занести именно уральцы. Команды сошлись на первой же стадии плей-офф Пути РПЛ , матчи были запланированы на февраль – тогда у уральцев еще не наступил спад, еще одним козырем была ответная встреча в Екатеринбурге.

В Ростове-на-Дону сыграли вничью – 1:1. А вот в ответном противостоянии преимущество было уже на стороне уральцев – набравший форму Егорычев забил первым, а после того как гости сравняли счет с пенальти, «шмели» сами реализовали 11-метровый. Этого хватило, чтобы пройти дальше

При этом в матчах с ростовчанами «Урал» добивается успеха лишь в последние годы – помимо отличного результата в минувшей кампании за 7 очных встреч южане лишь 1 раз оставляли «шмелей» без очков. Правда, статистика последних 20 игр – на стороне ростовчан: 8 побед, 7 ничьих, 5 побед у «Урала». В период с 2016-го по 2020-й уже екатеринбуржцы записали себе в актив лишь одну победу.