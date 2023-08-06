У «Спартака» лучший старт за 10 лет. Пора предостеречь от чемпионской эйфории

1691307005

сегодня, 10:30

РПЛ не выиграют в начале августа.

Впервые с 2013-го у «красно-белых» три победы на старте сезона. Комплимент Абаскалю и напоминание о постоянных неудачах «Спартака» за десять лет. Впрочем, серия из трех побед не является простой. После создания РПЛ у московского клуба было всего два таких старта. Повторение серии вызвало моральный подъем, поэтому пора ставить вопрос о центральной задаче сезона. Обсудим чемпионские аргументы «Спартака».

За титул. Взросление команды

У москвичей неплохой состав с новичками, готовыми к результативному старту. Бонгонда и Медина уже забивают. Нет потерь, иностранные клубы не интересуются футболистами «Спартака». Остается месяц для осуществления трансферов. Команда бежит, состав атакующий, раз Мозес и Зобнин поддерживают Мартинса. Люксембуржец лучше нападает, чем обороняется. Соболев понимает сильных легионеров из атаки. Игнатов нашел новую роль, удачно выходит на замену. «Спартак» ищет ключевого центрального защитника. Год назад у Абаскаля было 4 победы и 1 ничья на старте, но теперь футбол взрослее. В непростых играх с «Оренбургом» и «Балтикой» нашли силы для побед.

Против. Загадочный «Зенит»

Чемпионы непонятные, а 20 августа им играть против «Спартака» в гостях. Абаскаль отказался от высокого прессинга, может применить гибридные схемы, а потом Клаудиньо разгонит две контратаки и получится аналог неожиданного московского дерби. Атаковал «Локомотив», а забивал ЦСКА . Странное состояние «Зенита» может создать иллюзию, будто «Спартак» лучшая команда РПЛ . Но это не так, в очных матчах в основных составах зрелый коллектив Семака обычно формировал разницу. Расклад изменится, только если «Зенит» продолжит стабильно терять очки. А пока Абаскалю лучше ставить на то, что петербуржцы наберут форму и попрут в таблице вверх.

За титул. Поддержка фанатов

В Казани «Спартак» разгромил «Рубин» 4:1. И было ощущение домашнего матча. Фанаты «Спартака» победили на арене, а футболисты сломали соперника на поле. Поддержка болельщиков будет важным фактором. «Зенит» потерял «Вираж», что сильнее всего скажется в выездных матчах. А вот «Спартак» настолько популярен по всей России, что без ультрас они бы нашли в любом крупном городе людей, желающих гнать Промеса вперед. Абаскалю осталось исправить один стратегический минус «Спартака» — плохо играли дома, где собрали 5 ничьих в 15 турах. С такой поддержкой надо менять привычки.

Против. Равенство с другими

Представим реальный сценарий. «Зенит» становится слабее. А вот московские клубы, «Ростов» и «Краснодар» в порядке. В таком случае будет несколько претендентов на титул. «Спартак» выделяется, об этом говорили в Санкт-Петербурге до старта сезона. Но пока не оправдались худшие ожидания о ЦСКА . Федотов справляется не без доли везения, но это тоже часть чемпионского пути. У «Спартака» пока три победы над новичками лиги и «Оренбургом», который неважно начал сезон. Причем все три раза были отрезки, когда Абакаль злился на свою команду. Выводы о силе «Спартака» будут после матчей с равными соперниками. Пока фиксируем, что умеют дожать середняков.

За титул. Крутые игровые связи

У «Зенита» перестановки в обороне. Кержаков может отдать место Адамову, если Михаил допустит ошибки. Эракович и Фернандес это новички в защите. В центре поля нет Кузяева, может уйти Вендел. В атаке ждут нового Малкома, ведь появились деньги на трансфер. Но достаточно промахнуться с новой звездой, чтобы Кассьерра остался без моментов. Редкие шансы «Зенит» пока реализовал, но игровые связи поломались. У «Спартака» наоборот. Промес и Соболев это как Азмун и Дзюба, хотя с другими амплуа. Зобнин понял свою роль. Мозес рад снова играть в футбол, нигериец помогает на классе. Денисов быстро понял стиль Бонгонды, а слева атакующий Хлусевич подходит Промесу. Квинси может уходить в центр и на острие. «Спартак» и в прошлом сезоне был органичной командой, а теперь взаимопонимание лишь выросло.

Против. Игра в обороне и без мяча

Вратарь Максименко знавал черные периоды в карьере. Селихов тоже не Акинфеев. Дуарте и Джикия часто менее надежные в центре защиты, чем хавбек Литвинов, но ему не хватает позиционных навыков. Денисов лишь учится играть на фланге, а Хлусевич ошибался в низком блоке. Тавареш не поможет из-за травмы. Форварды Николсон и Бальде лишние в заявке, но их контракты не продали. И это плохо, ведь нападающие могли принести деньги, за которые нужно купить защитника. Вот только колумбиец Санчес, известный ляпами в составе «Тоттенхэма», отказывает «Спартаку». В обороне будут проблемы. У команды нет чистого опорника, ведь Мартинс, Умяров и Пруцев не Фернандо, а Литвинова пока играет в защите.

Мнение читателей. Оцените шансы «Спартака» на титул