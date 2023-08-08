Реванш для «Локомотива» и «Динамо», ослабевший «Зенит» в Самаре. Переходим ко 2-му туру Кубка

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сегодня, 10:37

Первые матчи – сегодня.

«Урал» – «Ростов»

- Каждым взлетом надо наслаждаться, пока есть такая возможность. «Шмели» при скромных ресурсах после 3 туров РПЛ – в топ-5. Выше ЦСКА , «Динамо», «Зенита», «Локомотива». На старте уступили лишь «красно-зеленым» в Кубке. «Ростов» сейчас не так хорош, а потому в Екатеринбурге надо цепляться за очки.

- Запрет на регистрацию новичков, но две победы на старте сезона. Сенсационная ничья с «Зенитом» — но разгромное поражение от «Крыльев» в минувшие выходные. Ростовчане сейчас полны противоречий – могут выдать феерию на характере, а могут и провалиться. Без травмированного Осипенко с «Уралом» будет очень тяжело.

«Рубин» – «Локомотив»

- Казанцы пока чередуют ничьи и поражения: 2:2 с «Локомотивом», 0:1 от «Ростова», 1:1 с «Оренбургом», 1:4 от «Спартака». На первых порах матча с «красно-белыми» «Рубин» смотрелся достаточно интересно – играл на слабостях москвичей, создал несколько опасных атак. Но сказалась новая идея Абаскаля и разница в атакующей мощи. После трех пропущенных мячей казанцы поплыли.

- Второй тур Кубка задает реваншистские настроения – «Локо» не рассчитывал на потерю очков с казанцами в Москве. Не рассчитывал и на крупное поражение в московском дерби. Что-то с командой Галактионова идет не так – и тренеру только предстоит найти корень проблем.

«Спартак» – «Пари НН»

- Не вдаваясь в подробности, старт сезона для «красно-белых» можно оценить положительно. 4-матчевая победная серия, новые рычаги давления в атаке, яркие новички. Теперь москвичи закрыли проблемную позицию левого защитника – подписали Олега Рябчука. Но стоит учитывать, что есть проблемы в обороне – и позарез нужен центрдеф. Тогда Литвинов закроет позицию опорника – и будет совсем другой разговор.

- При этом сегодня подопечным Гильермо Абаскаля вновь придется столкнуться с закрытой командой, играющей от обороны. «Пари НН» за 4 матча забили лишь раз – но и пропустили только 4 мяча, играя с «Зенитом», «Динамо», «Краснодаром». В активе нижегородцев – победа над «бело-голубыми» по пенальти и безголевая ничья с «Уралом».

«Оренбург» – «Сочи»

- Потихоньку сгущаются тучи над Иржи Ярошиком – за 4 встречи южноуральцы набрали лишь 1 балл за ничью с «Рубином», при этом получили 0:6 от ЦСКА и всухую проиграли «Уралу». Чешскому тренеру катастрофически не хватает опыта – может, со временем он и станет топ-специалистом, но жертвовать ради этого местом в Премьер-Лиге «Оренбург» не хочет. Поединок с «Сочи» подходит для того, чтобы эти тучи разогнать.

- Победы над «Балтикой» и «Факелом» сменились 0 баллов в матчах с более серьезными соперниками. «Краснодар» борется за медали, а «Ахмат» недоволен стартом сезона после попадания в топ-5 – и те, и другие оставили сочинцев без очков. Впереди у южан тяжелый календарь: ЦСКА , «Ростов», «Локомотив», снова ЦСКА .

«Крылья Советов» — «Зенит»

- Самарцы отыгрываются за тотальную голевую засуху минувшей весной – прямо сейчас это самая забивающая команда в РПЛ (10 голов в 3 матчах). Дебют новой кампании более чем удачный, а потому на «Крыльях» нет такого груза ответственности.

- Зато есть у «Зенита». Когда в последний раз петербуржцы теряли очки в двух матчах кряду на старте сезона? Оставшись без Малкома и Кузяева, в очередной раз обновив состав, «сине-бело-голубые» вплотную подошли к кризису – возможно, уйдут на перестройку. Еще один случай потери очков стал бы сенсацией.

ЦСКА – «Факел»

- Видеть Рядно, Арбузова и Ермакова рядом с Акинфеевым, Зделаром, Мендесом и др. постепенно входит в привычку – «армейцы» даже при кадровых проблемах только в одном матче остались без очков. Зато в дерби одержали победу – теперь готовы принять «Факел», который со своими испытаниями справляется куда хуже.

- Воронежцы потеряли своих лидеров – остались без двух лучших бомбардиров команды по итогам минувшего чемпионата. И результат пока соответствующий – 0 очков в первых 4 играх. Теперь команде Евсеева предстоит турне Москва-Санкт-Петербург.

«Динамо» – «Краснодар»

- Реванш для еще одного московского клуба за скомканный старт чемпионата – и если «Локомотив» с «Рубином» хотя бы сыграли вничью, то «бело-голубые» заслуженно уступили «быкам». К 3-му туру РПЛ Личке все же удалось добыть первую победу во главе «Динамо» — причем над «Зенитом», в Санкт-Петербурге. Настолько сильный импульс будет подгонять москвичей в матче с «Краснодаром».

- «Горожане» вкатываются в сезон без лишней суеты – пока остальные находят свой ритм, южане бодаются со «Спартаком» за лидерство в Премьер-Лиге, в активе обеих команд по 9 очков. При этом очное противостояние «Краснодар» проиграл – 1:2.

«Ахмат» – «Балтика»

- Не так Сергей Ташуев хотел начать нынешний чемпионат – 3 поражения на старте, победа над «Сочи». Грозненцы хотят снова пуститься в погоню за топ-5, предстоящий отрезок к этому располагает – с «Балтикой», «Пари НН» и нынешним «Оренбургом» надо забирать победы.