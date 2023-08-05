«Зениту» полезно проиграть. «Динамо» понравилось огорчать Семака

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вчера, 16:58

Чемпионы точат зуб после кубкового вылета от москвичей.

Особенности противостояния

Когда встречаются исторические недруги, то важно отслеживать тенденции. Те постоянно влияют на взаимоотношения клубов, чьи фанаты давно не ладят между собой. Болельщики стали причиной технического поражения «Зенита» 0:3 девять лет назад. А если искать обычную победу «Динамо» в гостях в чемпионате, то надо возвращаться в 2002-й год, когда гол и ассист Коромана принесли москвичам выездной успех 1:2.

Тот матч получился драматичным и сложным, «Зенит» едва не сравнял счет, но Осипов не смог забить с «точки» в концовке. А серией пенальти подытожили последний поединок между командами в Кубке. «Зенит» предпочитает не вспоминать мартовскую встречу, ведь Семак лишился шанса на золотой дубль. Сантос и Кузяев не реализовали свои попытки, а у «Динамо» не смог забить только Грулев. Москвичи пошли дальше в гостях.

У «Зенита» появился дополнительный повод обыграть «Динамо» в РПЛ . Дома чемпионам и стены помогают. Поэтому задача у Лички невероятно сложная, зато жутко интересная. Учитывая скверный старт «Зенита» и «Динамо», кочковатые матчи с перепадами в игре, победа обретает особую ценность. Можно даже сформулировать жестче. Если Личка показательно проиграет, то окажется на пороге увольнения до конца августа.

У чеха задача быть в пятерке, ему нельзя уступать «Зениту». Год назад «Оренбург» Лички снесли в Санкт-Петербурге со счетом 8:0. И хотя взаимоотношения «Зенита» и «Динамо» тоже знавали безумные победы обеих сторон, сейчас недруги ближе по состоянию, чем в прошлом сезоне. Обе команды в расшатанном настроении. Одновременно сильные и слабые, так тоже в футболе бывает.

Составы и тактика соперников

После стартовых матчей знаем проблему Лички. Чешский тренер создает московский «Оренбург». Даже попытка заполучить вингера Карраскаля из ЦСКА это продолжение прочитанной линии. Понятно само желание усилиться, ведь «Динамо» может потерять Захаряна. «Челси» придумал схему, как забрать Арсена через дочерний клуб. Но хулиган Карраскаль это аналог аргентинцев из «Оренбурга».

Пока все недочеты «Динамо», от непонятной работы в обороне до латераля Лаксальта в опорной зоне, это чисто футбол Лички без учета особенностей игроков «Динамо». Чешскому наставнику пора хитрее подстраиваться под опасных соперников. Потерянная во втором тайме победа против «Крыльев Советов» напомнила поединки прошлого сезона, после которых ругали бывшего тренера москвичей серба Йокановича.

«Динамо» использует схему «4-2-3-1», но потеряло баланс в центре поля. Остались заметные проблемы на полуфлангах в обороне. Даса и Скопинцев не мастера позиционной защиты, а центрбеки их не страхуют. У «Зенита» тоже сложные поиски новой идентичности. Семак переходил на пять защитников. Ерохин прописался рядом с Барриосом в центре поля, пока хавбек Вендел оставался в Бразилии.

В атаке тоже выбор. Мостовой привел к ничьей против «Ростова», ведь заработал пенальти в свои ворота в концовке. Важный педагогический момент. Тренер «Зенита» может выпустить Андрея с первых минут, чтобы поддержать, ведь Бакаев и Мантуан в прошлых матчах не впечатляли. Тактически у петербуржцев может быть схема «4-2-3-1», повторение модели «Динамо».

Но есть разница. У «Динамо» в роли десятки форвард Смолов, а у «Зенита» хавбек Клаудиньо. Москвичи легче создавали моменты. А вот без мяча недорабатывали обе команды. Обычная история на старте сезона после перестановок. Центр поля – ключ к успеху в матче. Смолов и Захарян должны помогать хавбекам. И за флангами надо смотреть, «Зенит» надавит на Дасу и Скопинцева.

«Зенит» не разнес «Ростов», ведь у хавбека Глебова была статистика, как у его коллеги Барриоса. Надежная работа в середине поля открывает путь к воротам Кержакова. Тренеры Федотов и Карпин сыграли против Семака вторым номером. Посмотрим, что предложит «Динамо» Лички.

Возможный состав «Зенита» (4-2-3-1): Кержаков – Караваев (Фернандес), Эракович (Чистяков), Ренан, Сантос – Баррис, Ерохин – Бакаев, Клаудиньо, Мостовой (Мантуан) – Кассьерра.

Возможный состав «Динамо» (4-2-3-1): Шунин – Даса, Бальбуэна, Фернандес (Маричаль), Скопинцев – Лаксальт, Фомин – Захарян, Смолов, Нгамалё – Тюкавин.

Ключевая статистика старта

3 удара в створ у «Зенита» в РПЛ . Стопроцентная реализация, но это для футбола аномалия. В Кубке против «Ахмата» дома были агрессивнее, но и соперник помог. У Семака есть проблемы в атаке. Отсюда разговоры о возвращении Азмуна и предложения откатить настройки до заводской схемы «4-3-3». Тогда пострадает Кассьерра, но может выиграть команда. Без Вендела и Малкома сломалась игра.

13 ударов в створ ворот «Динамо». Худший показатель старта сезона в РПЛ . На коротком отрезке качество моментов xG90, интенсивность прессинга и так далее ничего не говорят. А число ударов показывает готовность или ее отсутствие. Здесь обе команды хромают. И для переосмысления масштабов перемен Семаку полезно даже проиграть, чтобы не зазнался, часто полагаясь на фортуну и меткость.