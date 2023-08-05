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«Зениту» полезно проиграть. «Динамо» понравилось огорчать Семака

вчера, 16:58
Момент из матча

Чемпионы точат зуб после кубкового вылета от москвичей.

Особенности противостояния

Когда встречаются исторические недруги, то важно отслеживать тенденции. Те постоянно влияют на взаимоотношения клубов, чьи фанаты давно не ладят между собой. Болельщики стали причиной технического поражения «Зенита» 0:3 девять лет назад. А если искать обычную победу «Динамо» в гостях в чемпионате, то надо возвращаться в 2002-й год, когда гол и ассист Коромана принесли москвичам выездной успех 1:2.

Тот матч получился драматичным и сложным, «Зенит» едва не сравнял счет, но Осипов не смог забить с «точки» в концовке. А серией пенальти подытожили последний поединок между командами в Кубке. «Зенит» предпочитает не вспоминать мартовскую встречу, ведь Семак лишился шанса на золотой дубль. Сантос и Кузяев не реализовали свои попытки, а у «Динамо» не смог забить только Грулев. Москвичи пошли дальше в гостях.

У «Зенита» появился дополнительный повод обыграть «Динамо» в РПЛ. Дома чемпионам и стены помогают. Поэтому задача у Лички невероятно сложная, зато жутко интересная. Учитывая скверный старт «Зенита» и «Динамо», кочковатые матчи с перепадами в игре, победа обретает особую ценность. Можно даже сформулировать жестче. Если Личка показательно проиграет, то окажется на пороге увольнения до конца августа.

У чеха задача быть в пятерке, ему нельзя уступать «Зениту». Год назад «Оренбург» Лички снесли в Санкт-Петербурге со счетом 8:0. И хотя взаимоотношения «Зенита» и «Динамо» тоже знавали безумные победы обеих сторон, сейчас недруги ближе по состоянию, чем в прошлом сезоне. Обе команды в расшатанном настроении. Одновременно сильные и слабые, так тоже в футболе бывает.

Составы и тактика соперников

После стартовых матчей знаем проблему Лички. Чешский тренер создает московский «Оренбург». Даже попытка заполучить вингера Карраскаля из ЦСКА это продолжение прочитанной линии. Понятно само желание усилиться, ведь «Динамо» может потерять Захаряна. «Челси» придумал схему, как забрать Арсена через дочерний клуб. Но хулиган Карраскаль это аналог аргентинцев из «Оренбурга».

Пока все недочеты «Динамо», от непонятной работы в обороне до латераля Лаксальта в опорной зоне, это чисто футбол Лички без учета особенностей игроков «Динамо». Чешскому наставнику пора хитрее подстраиваться под опасных соперников. Потерянная во втором тайме победа против «Крыльев Советов» напомнила поединки прошлого сезона, после которых ругали бывшего тренера москвичей серба Йокановича.

«Динамо» использует схему «4-2-3-1», но потеряло баланс в центре поля. Остались заметные проблемы на полуфлангах в обороне. Даса и Скопинцев не мастера позиционной защиты, а центрбеки их не страхуют. У «Зенита» тоже сложные поиски новой идентичности. Семак переходил на пять защитников. Ерохин прописался рядом с Барриосом в центре поля, пока хавбек Вендел оставался в Бразилии.

В атаке тоже выбор. Мостовой привел к ничьей против «Ростова», ведь заработал пенальти в свои ворота в концовке. Важный педагогический момент. Тренер «Зенита» может выпустить Андрея с первых минут, чтобы поддержать, ведь Бакаев и Мантуан в прошлых матчах не впечатляли. Тактически у петербуржцев может быть схема «4-2-3-1», повторение модели «Динамо».

Но есть разница. У «Динамо» в роли десятки форвард Смолов, а у «Зенита» хавбек Клаудиньо. Москвичи легче создавали моменты. А вот без мяча недорабатывали обе команды. Обычная история на старте сезона после перестановок. Центр поля – ключ к успеху в матче. Смолов и Захарян должны помогать хавбекам. И за флангами надо смотреть, «Зенит» надавит на Дасу и Скопинцева.

«Зенит» не разнес «Ростов», ведь у хавбека Глебова была статистика, как у его коллеги Барриоса. Надежная работа в середине поля открывает путь к воротам Кержакова. Тренеры Федотов и Карпин сыграли против Семака вторым номером. Посмотрим, что предложит «Динамо» Лички.

Возможный состав «Зенита» (4-2-3-1): Кержаков – Караваев (Фернандес), Эракович (Чистяков), Ренан, Сантос – Баррис, Ерохин – Бакаев, Клаудиньо, Мостовой (Мантуан) – Кассьерра.

Возможный состав «Динамо» (4-2-3-1): Шунин – Даса, Бальбуэна, Фернандес (Маричаль), Скопинцев – Лаксальт, Фомин – Захарян, Смолов, Нгамалё – Тюкавин.

Ключевая статистика старта

3 удара в створ у «Зенита» в РПЛ. Стопроцентная реализация, но это для футбола аномалия. В Кубке против «Ахмата» дома были агрессивнее, но и соперник помог. У Семака есть проблемы в атаке. Отсюда разговоры о возвращении Азмуна и предложения откатить настройки до заводской схемы «4-3-3». Тогда пострадает Кассьерра, но может выиграть команда. Без Вендела и Малкома сломалась игра.

13 ударов в створ ворот «Динамо». Худший показатель старта сезона в РПЛ. На коротком отрезке качество моментов xG90, интенсивность прессинга и так далее ничего не говорят. А число ударов показывает готовность или ее отсутствие. Здесь обе команды хромают. И для переосмысления масштабов перемен Семаку полезно даже проиграть, чтобы не зазнался, часто полагаясь на фортуну и меткость.

Прогноз «Соккер.ру»: в четырех из пяти последних матчей РПЛ между этими соперниками сыграла ставка «обе забьют». Допускаем, что так будет и в воскресенье. А вот в легкую победу «Зенита» без активной помощи «Динамо» не верится. Как и против «Ростова», Семак рискует потерять очки, если оборона соперника сама не развалится. Результативная ничья не удивит, учитывая состояние двух команд. А вот рациональный и конкретный прогноз – победа «Зенита» 2:1.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Mdtrgft33 (раскрыть)
сегодня в 00:01, ред.
Доброго Здоровья Тридцать третий!
Вражда фанатов Динамо и Питера продолжается уже третий десяток лет, и всякий раз провокаторы с той и другой стороны раскручивают очередной виток противостояния после кизалось бы наметившегося потепления. Достаточно вспомнить плакаты и банеры про Яшина, про блокадных крыс, про юбилей смерти питерского болельщика, а еще были петарды в Шунина и подзатыльник Гранату от Гулливера, да и много чего подобного. И это характерно не только для взаимоотношений фанатских секторв этих коминд, но и многих других наших клубов. Именно из-за подобных разборок власти и вынуждены внедрять паспорта болельщиков, так ненавистных для любителей выяснения отношений на трибунах. И хоть зачинщики тех первых побоищ уже давно образумелись и перешли в разряд "Кузьмичей", и согласны на примирение, но молодняк не разделяет их взглядов и эта вражда пока к сожалению продолжается. Хочется верить, что все же когда-то это прекратится. Болейте за своих, а не против чужих!
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 23:54
За интересную игру без компромиссов!!!
zd7n2jcbs4tu
zd7n2jcbs4tu
вчера в 23:54
Динамо щёлкнет Зенит!!! Поражение питерцев запланировано
Mdtrgft33
Mdtrgft33 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:56
Вираж ничего плохого про Яшина не писал !!!
Это были два дауна,которых мы потом сами наказали...
Провокацию (подлейшую ) начали болелы динамо вывесив банер " Сдохните блокадные крысы.." но журналюги быстренько убрали это видео ,а рфс вообще никак не отреагировало ?!?
pomor45
pomor45
вчера в 20:18
Говорить о пользе в частности не приходится вследствие её полного отсутствия в целом. Поясню: российский футбол не прибавит, ни убавит от частного успеха любого клуба, т.к. состояние дел таково, что успех любого клуба является результатом не возрастания его силы, а уменьшения таковой у соперника. Закон сохранения энергии - энергия изолированной системы постоянна. РПЛ именно изолированная система и есть, поэтому, если какой клуб что-то прибавил, то другой столько же и убавил. Ещё проще - варимся в собственном соку и сваренный продукт будет малопригоден для применения в другой системе.
f4xrnkgfv2ee
f4xrnkgfv2ee ответ Glosser (раскрыть)
вчера в 19:57
Поддерживаю, отсебятина получается какая-то.
stanichnik
stanichnik ответ Glosser (раскрыть)
вчера в 18:26, ред.
Доброго Здоровья, Glosser!
С тех пор, как "вираж" растянул плокат, оскорбляющий Яшина, а фанаты бело-синих разбросали продовольственные карточки.
Glosser
Glosser
вчера в 17:43
Статья ни о чем. С каких это пор Зенит и Динамо стали историческими недругами?
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:24
На моей памяти только раз поражение соперника Динамо принесло проигравшему пользу, правда было это не на старте сезона, а на финише, когда ЦСКА в дерби с Динамо выигрывая после первого тайма 2:0, в итоге уступил 2:4 и после этого, одержав десять побед подряд, финишировал на первом месте.
На мой взгляд поражение хозяев принесёт больше пользы москвичам, которым сейчас победа необходима для приобретения уверенности в своих силах и показать, что новый тренер всё же ведёт работу в правильном русле. Ну а чемпион, имея большой запас прочности, всё равно своё ещё наверстает. Болейте за своих, а не против чужих!
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Валерий Фролов (раскрыть)
вчера в 17:08
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