«Марсель» присмотрелся к Изидору. Вильсону полезно вернуться на родину из-за Дзюбы

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вчера, 22:03

Более результативен, но в старте Артём.

У «Локомотива» внушительный подбор исполнителей в атаке и в частности – на позиции центрфорварда. Артем Дзюба продолжает выходить в старте, хотя в распоряжении Михаила Галактионова есть Максим Глушенков, Владислав Сарвели и Вильсон Изидор. К слову, у французского нападающего появился вариант вернуться на родину – и нет причин, чтобы футболисту от такого варианта сразу отказаться.

Заложник статуса Дзюбы

Вильсон на старте нового сезона оказался в незавидном положении. Говорить о статусе 22-летнего француза пока рано, но есть определенные тенденции. За 3 тура Премьер-лиги Изидор лишь в 1 матче появился в стартовом составе – против «Факела» футболист вышел на позиции правого вингера. Против «Рубина» и ЦСКА он выходил на замену – при этом в матче с «Рубином» заменил Глушенкова, который играет «десятку», а с «армейцами» вышел вместо левого вингера Наира Тикнизяна.

Проще говоря, еще ни разу Изидор не играл на родной позиции. Можно было бы говорить о необходимости набрать форму – но в первом туре с «Рубином» француз забил, а в кубковом матче против «Урала» поучаствовал в обоих голах «железнодорожников» (гол+ассист).

Есть вариант, почему Вильсон получает не так много игровой практики – и если это правда, то молодой страйкер оказался заложником ситуации. Дело в Артеме Дзюбе – возрастной нападающий в каждой команде стремится быть лидером, а также обладает внушительным послужным списком, имя работает на него. Помимо этого, стоит учитывать характер нападающего – его отношения с Сергеем Семаком испортились после того, как футболист потерял место в старте. После ухода Артема появились и его знаменитая цитата «Зенит Сан-Паулу», и история про игнорирование наставника «Зенита» (весной после матча Дзюба отвернулся от Семака, который шел пожать ему руку).

Минувшей весной Артем принес «Локомотиву» много пользы – и его место в старте не поддавалось сомнению. Позднее «красно-зеленые» подписали с нападающим новый контракт до 2024 года. А уже в новом сезоне опытный страйкер перестал быть заметным на поле. Только вот усадить его на скамейку Галактионову сложно – как раз из-за статуса и характера Дзюбы. Тогда между тренерским штабом и форвардом начнутся недопонимания, это огромный риск для микроклимата в команде.

А Изидору – пусть он моложе и результативнее на старте – остается лишь наблюдать за этим со стороны и пытаться адаптироваться к новой позиции.

Желающие всегда найдутся

Или искать себе новый клуб. Интерес к нападающему проявил «Марсель» из Лиги 1. «Провансальцы» уже начали работать над осуществлением сделки – правда, ради этого придется расстаться с кем-то из действующих игроков. По последним данным, одним из вариантов является расставание с форвардом Дженгизом Ундером, либо полузащитником Русланом Малиновским. Спрос на французского форварда есть и со стороны других команд чемпионата Франции, но их названия не раскрываются

Вильсон – молодой и талантливый нападающий с отличным набором качеств. В пользу возвращения в Лигу 1 есть несколько аргументов – это родной чемпионат, возможность вновь сыграть в еврокубках. К тому же «Марсель» в трех из последних четырех сезонов забирался в топ-3, а такой стабильностью во Франции могут похвастаться единицы. В «Локомотиве» Изидора попросту ничего не держит – вероятно, только финансовые условия.

А потому вполне возможно, что, если «провансальцы» найдут-таки деньги на трансфер, то футболист с радостью рассмотрит их предложение – «Локомотив» Вильсону нужен меньше, чем он – «Локомотиву».

«Локо» распускает купленных немцами игроков

В столичном коллективе почти не осталось свидетельств работы немецких менеджеров – почти все, кого привозил Рангник и компания, уже играют в других командах.

Только этим летом «красно-зеленые» продали Яна Кухту в «Спарту» — там чешский нападающий играл еще с прошлого лета. Тина Едвая отдали в «Панатинаикос» на правах аренды, Педринью арендовала бразильская «Америка», Марко Раконьяц арендован «Бачкой Топола».

И это речь только о действующем трансферном окне. В предыдущем сезоне рынок взорвала новость о переходе Алексиса Бека Бека в «Ниццу» — сообщалось, что французский коллектив выплатил «Локомотиву» компенсацию в размере 12 миллионов евро. В этот же период случились первые аренды Едвая и Керка, Мампасси.

На данный момент от группы игроков, которую собрали немцы, осталось совсем немного: Фассон, Кузьмичев, Тикнизян, Марадишвили, Ненахов, Митай и Мампасси.

Команде нужен такой легионер

Исполнителей уровня Изидора и во всей лиге не так много – чтобы объективно оценить качества Вильсона, нужно больше игровой практики. Место Дзюбы в старте при сильном французе поддается объяснению – но это грозит потерей действительно сильного легионера.

Изидору только 22 года, на него есть спрос в родном чемпионате Франции, возможность уехать туда и засветиться в еврокубках, после чего уйти на повышение. А в России – борьба за топ-5 и выступления в Кубке России, туманные перспективы по международным турнирам.

Вильсон при такой постановке вопроса вполне мог бы начать просто отбывать номер, выкладываться процентов на 30-40 от своей мощности. Но нападающий держит определенную марку – 7 мячей и 1 голевая в чемпионате-2021/22, 8 голов и 3 ассиста в минувшем розыгрыше РПЛ .

И это когда перед глазами – примеры Бека Бека, Педринью, в других командах – Кофрие, Гайча. «Локомотиву» предстоит крайне непростой выбор.