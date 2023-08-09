Мбаппе будет в «Реале» до конца лета. Килиан легко уничтожит структуру игры «сливочных»

В Париже не рассчитывают на форварда.
ПСЖ вычеркнул Килиана Мбаппе из планов на новый сезон
Факты позволяют утверждать, что Килиан уже в «Реале». Мбаппе вывели из состава ПСЖ. Форвард тренируется с лишними футболистами, вроде Дракслера. Работники клуба сняли плакаты с Мбаппе с фасада стадиона клуба. Игрока не будет в заявке на первый тур чемпионата Франции. Странно еще, что не отдали седьмой номер другому футболисту. Майки форварда изъяты из клубных магазинов ПСЖ.
Шейхи из Катара показывают тренеру Энрике, парижской команде, фанатам и Пересу, что Мбаппе уходит. Сага завершается. Килиан будет в другом клубе, вероятнее всего, в «Реале». Даже если не добавлять инсайды, что Мбаппе насмехается над новым составом ПСЖ, заявляя, что уничтожил бы эту команду, набралось объективных причин не верить в новый сезон Килиана в Париже.
У Переса припасены 230 миллионов евро. Деньги могут разделить ПСЖ и Мбаппе, но официально заявят о рекордных 230 миллионах. Шейхи мечтают похвастаться перед фанатами, что отдали Мбаппе за год до конца контракта за впечатляющую сумму. А зачем спешит «Реал»? Через год Олимпиада в Париже, где Килиан хочет сыграть, и Евро-2024, а Мбаппе застрял без игровой практики.
Безумие, которое может подтолкнуть Килиана не столько к новому контракту с ПСЖ, как к обиде на Переса. Все стороны заигрались в трансферный покер. Но теперь читается итог грязной возни вокруг огромных денег – Мбаппе будет в «Реале». Трансфер Дембеле в ПСЖ подтвержден официально, что тоже аргумент в пользу прощания с Килианом.
«Сливочным» нужен новый Бензема, а не ещё один Винисиус
«Реал» получает двух левофланговых нападающих, не имея замены Бензема по позиции. Хоселу это форвард уровня «Эспаньола». При всем уважении к новичку, которого арендовали, поскольку сомневаются в успехе затеи, лучше бы Анчелотти достался Кейн. Но раз хранили деньги на Мбаппе, то на сборах играли «4-4-2» с «ромбом». Хвалили Тчуамени за работу с мячом, но тренер отругал команду за ошибки в обороне.
Мбаппе с этим не поможет. Также он плох в роли центрального нападающего. Дешам в сборной держит центрального форварда на острие, а не ставит пару Гризманна и Мбаппе. Из Килиана почти всегда плохая «девятка». Забавно, что именно этот номер в «Реале» держат для француза. Также в Лиге 1 крайний нападающий отказывался отрабатывать в защите. Мбаппе и Винисиус оба правши, они привыкли резать угол, выходя на удар.
Новичок «Реала» Беллингем тоже правша и также смещается на левый полуфланг. Анчелотти потому и отказывается от разговоров о Мбаппе, так как понимает – Килиан может испортить последний год тренера в Мадриде. Француз уничтожит схему «4-3-3», если «сливочные» сыграют с Винисиусом и Родриго на флангах, а с Килианом в центре. Мбаппе не такой альтруист, как Бензема. Появление Килиана это головная боль для тренеров.
У богатых команд АПЛ нет места для крайнего форварда на год
Сама концепция контракта на год странная. Футболист такого масштаба тактически наследит в любой команде. Мбаппе всегда тянет одеяло на себя, поэтому сердился, когда Неймар и Месси пасовали друг другу. Под француза надо подстраиваться. Он не Жиру, который словно подорожник – подходит разным «Арсеналу», «Челси», «Милану» и сборной Франции. Мбаппе это крапива, которая жалит всех подряд, чужих и своих.
МЮ не нужен Килиан, ведь слева будет Рэшфорд, а в центре новичок Хёйлунд, если больная спина не помешает датчанину удачно дебютировать. Совладелец «Челси» Боэли достаточно безумный, чтобы подписать Мбаппе на год, а потом отдать «Реалу». Но тренер Почеттино отдал «десятку» Мудрику, а «девятку» Джексону. Украинец и сенегалец рассчитывают на основу. Как и Стерлинг после травмы новичка Нкунку.
Мбаппе можно представить в «Ливерпуле», ведь Фирмино и Мане покинули Клоппа. Но Юрген опытный тренер. Зачем ему на год человек, который обойдется клубу в огромные деньги, но не хочет играть за «красных»? Вариант с «Арсеналом», скорее всего, выдумали пиарщики Килиана. Пробовали увести публику от негатива. Отсылка к Анри слишком банальная, чтобы поверить в желание Мбаппе играть за «канониров».
Остается «Манчестер Сити», но там слева Грилиш. Теоретически правша Мбаппе в силу возраста может сменить фланг. Бэйл из-за Роналду играл в «Реале» справа. Но Гарет также имел опыт работы в защите, валлиец более командный игрок. Мбаппе сейчас даже нельзя сравнить с Роналду из МЮ, который подходил «Мадриду», а сами «сливочные» сделали Криштиану сильнее. Переход Мбаппе в «Реал» очень странный.
В «Реале» Мбаппе точно столкнётся с проблемами адаптации
Пересу надо отдать на трансфер Килиана почти все свободные деньги клуба. Через год у команды будет новый главный тренер. Рауль, Хаби Алонсо и Зидан на низком старте. Но если в клубе такого масштаба подстроятся под одну звезду, то повторят ошибку ПСЖ. И тактика тоже важна. Винисиус хорош слева, нет смысла гнать его на другой фланг. Парадоксально, но у Переса и Мбаппе токсичные отношения, хотя они виделись пару раз.
Бывают свадьбы, где на торжестве гости переглядываются с пониманием, что пара долго не продержится. Брак Мбаппе и «Реала» может оказаться аналогом союза Азара и «сливочных». Килиан давно мечтает играть в Мадриде, но жадность родителей и футболиста сорвала своевременный трансфер. Получив сезон с чемпионатом мира посередине на раскачку, форвард мог адаптироваться к разным позициям и схемам.
Сейчас Мбаппе набрал вес. Пропустил сборы и ни разу не сказал главные слова, необходимые для заключения надежного союза. У Килиана были месяцы, чтобы признаться в любви «Реалу». Мбаппе сто раз мог честно заявить фанатам ПСЖ, что хочет уйти этим летом. Игрок молчит и не играет. Деньги портят людей. Хороший пример, когда о футболе забыли. Этот трансфер может обернуться катастрофой на поле.
«Реалу» не привыкать к неудачным дорогим трансферам. Мбаппе должен болеть за Беллингема, чтобы Джуд прессинговал вместо Килиана. И надеяться, что сыграется с Винисиусом в центре атаки. Но риски большие, поэтому ни «Реал», ни Мбаппе не радуют искренностью этим летом. Только ПСЖ честно заявил, что один футболист не важнее, чем целый клуб. Особенно если этот игрок никогда не побеждал в Лиге чемпионов.
Если Мбаппе будет играть на уровне Роналду это будет прекрасно.
Если Мбаппе будет играть на уровне Роналду это будет прекрасно.