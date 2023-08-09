Мбаппе будет в «Реале» до конца лета. Килиан легко уничтожит структуру игры «сливочных»

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сегодня, 12:10

В Париже не рассчитывают на форварда.

ПСЖ вычеркнул Килиана Мбаппе из планов на новый сезон

Факты позволяют утверждать, что Килиан уже в «Реале». Мбаппе вывели из состава ПСЖ . Форвард тренируется с лишними футболистами, вроде Дракслера. Работники клуба сняли плакаты с Мбаппе с фасада стадиона клуба. Игрока не будет в заявке на первый тур чемпионата Франции. Странно еще, что не отдали седьмой номер другому футболисту. Майки форварда изъяты из клубных магазинов ПСЖ .

Шейхи из Катара показывают тренеру Энрике, парижской команде, фанатам и Пересу, что Мбаппе уходит. Сага завершается. Килиан будет в другом клубе, вероятнее всего, в «Реале». Даже если не добавлять инсайды, что Мбаппе насмехается над новым составом ПСЖ , заявляя, что уничтожил бы эту команду, набралось объективных причин не верить в новый сезон Килиана в Париже.

У Переса припасены 230 миллионов евро. Деньги могут разделить ПСЖ и Мбаппе, но официально заявят о рекордных 230 миллионах. Шейхи мечтают похвастаться перед фанатами, что отдали Мбаппе за год до конца контракта за впечатляющую сумму. А зачем спешит «Реал»? Через год Олимпиада в Париже, где Килиан хочет сыграть, и Евро-2024, а Мбаппе застрял без игровой практики.

Безумие, которое может подтолкнуть Килиана не столько к новому контракту с ПСЖ , как к обиде на Переса. Все стороны заигрались в трансферный покер. Но теперь читается итог грязной возни вокруг огромных денег – Мбаппе будет в «Реале». Трансфер Дембеле в ПСЖ подтвержден официально, что тоже аргумент в пользу прощания с Килианом.

«Сливочным» нужен новый Бензема, а не ещё один Винисиус

«Реал» получает двух левофланговых нападающих, не имея замены Бензема по позиции. Хоселу это форвард уровня «Эспаньола». При всем уважении к новичку, которого арендовали, поскольку сомневаются в успехе затеи, лучше бы Анчелотти достался Кейн. Но раз хранили деньги на Мбаппе, то на сборах играли «4-4-2» с «ромбом». Хвалили Тчуамени за работу с мячом, но тренер отругал команду за ошибки в обороне.

Мбаппе с этим не поможет. Также он плох в роли центрального нападающего. Дешам в сборной держит центрального форварда на острие, а не ставит пару Гризманна и Мбаппе. Из Килиана почти всегда плохая «девятка». Забавно, что именно этот номер в «Реале» держат для француза. Также в Лиге 1 крайний нападающий отказывался отрабатывать в защите. Мбаппе и Винисиус оба правши, они привыкли резать угол, выходя на удар.

Новичок «Реала» Беллингем тоже правша и также смещается на левый полуфланг. Анчелотти потому и отказывается от разговоров о Мбаппе, так как понимает – Килиан может испортить последний год тренера в Мадриде. Француз уничтожит схему «4-3-3», если «сливочные» сыграют с Винисиусом и Родриго на флангах, а с Килианом в центре. Мбаппе не такой альтруист, как Бензема. Появление Килиана это головная боль для тренеров.

У богатых команд АПЛ нет места для крайнего форварда на год

Сама концепция контракта на год странная. Футболист такого масштаба тактически наследит в любой команде. Мбаппе всегда тянет одеяло на себя, поэтому сердился, когда Неймар и Месси пасовали друг другу. Под француза надо подстраиваться. Он не Жиру, который словно подорожник – подходит разным «Арсеналу», «Челси», «Милану» и сборной Франции. Мбаппе это крапива, которая жалит всех подряд, чужих и своих.

МЮ не нужен Килиан, ведь слева будет Рэшфорд, а в центре новичок Хёйлунд, если больная спина не помешает датчанину удачно дебютировать. Совладелец «Челси» Боэли достаточно безумный, чтобы подписать Мбаппе на год, а потом отдать «Реалу». Но тренер Почеттино отдал «десятку» Мудрику, а «девятку» Джексону. Украинец и сенегалец рассчитывают на основу. Как и Стерлинг после травмы новичка Нкунку.

Мбаппе можно представить в «Ливерпуле», ведь Фирмино и Мане покинули Клоппа. Но Юрген опытный тренер. Зачем ему на год человек, который обойдется клубу в огромные деньги, но не хочет играть за «красных»? Вариант с «Арсеналом», скорее всего, выдумали пиарщики Килиана. Пробовали увести публику от негатива. Отсылка к Анри слишком банальная, чтобы поверить в желание Мбаппе играть за «канониров».

Остается «Манчестер Сити», но там слева Грилиш. Теоретически правша Мбаппе в силу возраста может сменить фланг. Бэйл из-за Роналду играл в «Реале» справа. Но Гарет также имел опыт работы в защите, валлиец более командный игрок. Мбаппе сейчас даже нельзя сравнить с Роналду из МЮ , который подходил «Мадриду», а сами «сливочные» сделали Криштиану сильнее. Переход Мбаппе в «Реал» очень странный.

В «Реале» Мбаппе точно столкнётся с проблемами адаптации

Пересу надо отдать на трансфер Килиана почти все свободные деньги клуба. Через год у команды будет новый главный тренер. Рауль, Хаби Алонсо и Зидан на низком старте. Но если в клубе такого масштаба подстроятся под одну звезду, то повторят ошибку ПСЖ . И тактика тоже важна. Винисиус хорош слева, нет смысла гнать его на другой фланг. Парадоксально, но у Переса и Мбаппе токсичные отношения, хотя они виделись пару раз.

Бывают свадьбы, где на торжестве гости переглядываются с пониманием, что пара долго не продержится. Брак Мбаппе и «Реала» может оказаться аналогом союза Азара и «сливочных». Килиан давно мечтает играть в Мадриде, но жадность родителей и футболиста сорвала своевременный трансфер. Получив сезон с чемпионатом мира посередине на раскачку, форвард мог адаптироваться к разным позициям и схемам.

Сейчас Мбаппе набрал вес. Пропустил сборы и ни разу не сказал главные слова, необходимые для заключения надежного союза. У Килиана были месяцы, чтобы признаться в любви «Реалу». Мбаппе сто раз мог честно заявить фанатам ПСЖ , что хочет уйти этим летом. Игрок молчит и не играет. Деньги портят людей. Хороший пример, когда о футболе забыли. Этот трансфер может обернуться катастрофой на поле.