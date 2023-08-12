«Атлетик» Бильбао – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура Примеры чемпионата Испании «Атлетик» Бильбао – «Реал» Мадрид, который состоится 12 августа 2023 года
«Атлетик» Бильбао
«Львы» по итогам прошлого сезона испанской примеры заняли восьмое место. Освежим в памяти результаты недавних футбольных встреч с участием «басков». 1 августа с разницей в один мяч «красно-белые» уступили шотландскому «Селтику» (2:3). Забитыми голами за «Атлетик» отличились Гомес и Муниаин. Ничейным исходом завершилась игра с «Эйбаром» (1:1). Команды обменялись голами в первой половине встречи.
На прошлых выходных ничью раскатали «баски» с «МЮ» (1:1).
«Реал» Мадрид
«Галактикос» в прошлом сезоне Примеры занял вторую строчку турнирной таблицы. Рассмотрим несколько матчей мадридского футбольного клуба за последнее время. Четыре товарищеские встречи провели «сливочные» в межсезонье. В один мяч «Реал» выиграл у «Милана» (3:2). В сухую, поразив дважды ворота соперника, «белые» обыграли «Манчестер Юнайтед». «Барса» с большим счётом одержала победу над «Реалом» (3:0).
3 августа с разницей в пару голов «Галактикос» потерпел поражение от «Ювентуса» (1:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Атлетик» Бильбао – 3.40
- Ничья – 3.65
- Победит «Реал» Мадрид – 2.12
- Победит «Реал» Мадрид с форой -1.5 – 3.70
- Обе забьют — нет – 2.20
- Обе забьют — да – 1.70
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.83
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.02
Статистика
- Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
- В одной игре из пяти «львы» уступили своим оппонентам
- За тот же период «Галактикос» проиграл своим соперникам в двух поединках.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает на победу мадридского «Реала» с форой -1.5 гола коэффициент 3.70. В прошлом сезоне «сливочные» смогли обыграть в гостях «басков» со счётом 2:0. В предстоящей встрече, как минимум, с разницей в пару мячей «Галактикос» выиграет у «львов».