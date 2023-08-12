«Атлетик» Бильбао – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1691815653

вчера, 07:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура Примеры чемпионата Испании «Атлетик» Бильбао – «Реал» Мадрид, который состоится 12 августа 2023 года

«Атлетик» Бильбао

«Львы» по итогам прошлого сезона испанской примеры заняли восьмое место. Освежим в памяти результаты недавних футбольных встреч с участием «басков». 1 августа с разницей в один мяч «красно-белые» уступили шотландскому «Селтику» (2:3). Забитыми голами за «Атлетик» отличились Гомес и Муниаин. Ничейным исходом завершилась игра с «Эйбаром» (1:1). Команды обменялись голами в первой половине встречи.

На прошлых выходных ничью раскатали «баски» с « МЮ » (1:1).

«Реал» Мадрид

«Галактикос» в прошлом сезоне Примеры занял вторую строчку турнирной таблицы. Рассмотрим несколько матчей мадридского футбольного клуба за последнее время. Четыре товарищеские встречи провели «сливочные» в межсезонье. В один мяч «Реал» выиграл у «Милана» (3:2). В сухую, поразив дважды ворота соперника, «белые» обыграли «Манчестер Юнайтед». «Барса» с большим счётом одержала победу над «Реалом» (3:0).

3 августа с разницей в пару голов «Галактикос» потерпел поражение от «Ювентуса» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетик» Бильбао – 3.40

Ничья – 3.65

Победит «Реал» Мадрид – 2.12

Победит «Реал» Мадрид с форой -1.5 – 3.70

Обе забьют — нет – 2.20

Обе забьют — да – 1.70

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.83

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.02

Статистика

Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

В одной игре из пяти «львы» уступили своим оппонентам

За тот же период «Галактикос» проиграл своим соперникам в двух поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу мадридского «Реала» с форой -1.5 гола коэффициент 3.70. В прошлом сезоне «сливочные» смогли обыграть в гостях «басков» со счётом 2:0. В предстоящей встрече, как минимум, с разницей в пару мячей «Галактикос» выиграет у «львов».