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«Атлетик» Бильбао – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 07:47
«Атлетик» Бильбао – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура Примеры чемпионата Испании «Атлетик» Бильбао – «Реал» Мадрид, который состоится 12 августа 2023 года

«Атлетик» Бильбао

«Львы» по итогам прошлого сезона испанской примеры заняли восьмое место. Освежим в памяти результаты недавних футбольных встреч с участием «басков». 1 августа с разницей в один мяч «красно-белые» уступили шотландскому «Селтику» (2:3). Забитыми голами за «Атлетик» отличились Гомес и Муниаин. Ничейным исходом завершилась игра с «Эйбаром» (1:1). Команды обменялись голами в первой половине встречи.

На прошлых выходных ничью раскатали «баски» с «МЮ» (1:1).

«Реал» Мадрид

«Галактикос» в прошлом сезоне Примеры занял вторую строчку турнирной таблицы. Рассмотрим несколько матчей мадридского футбольного клуба за последнее время. Четыре товарищеские встречи провели «сливочные» в межсезонье. В один мяч «Реал» выиграл у «Милана» (3:2). В сухую, поразив дважды ворота соперника, «белые» обыграли «Манчестер Юнайтед». «Барса» с большим счётом одержала победу над «Реалом» (3:0).

3 августа с разницей в пару голов «Галактикос» потерпел поражение от «Ювентуса» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Атлетик» Бильбао – 3.40
  • Ничья – 3.65
  • Победит «Реал» Мадрид – 2.12
  • Победит «Реал» Мадрид с форой -1.5 – 3.70
  • Обе забьют — нет – 2.20
  • Обе забьют — да – 1.70
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.83
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.02

Статистика

  • Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
  • В одной игре из пяти «львы» уступили своим оппонентам
  • За тот же период «Галактикос» проиграл своим соперникам в двух поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу мадридского «Реала» с форой -1.5 гола коэффициент 3.70. В прошлом сезоне «сливочные» смогли обыграть в гостях «басков» со счётом 2:0. В предстоящей встрече, как минимум, с разницей в пару мячей «Галактикос» выиграет у «львов».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк реал
Все комментарии
izrafel
izrafel
вчера в 08:10
Собственно говоря не жду здесь голевой ферри на старте нового сезона от команд, который довольно сбалансирвоанно развивают свои атаки. Бильбао и вовсе играет от контратак в большинсвте матчей и использует слабости соперника в быстрых переходах, тогда ка у Мадрида изменения на острие и как будет смотреться атака "сливочных" без Бензема тоже загадка. Понятно и то, что в 4-х последних играх наша ставка неизменно сыграла, а здесь старт сезона и никто рисковать не будет и раскрываться с первых минут - не те команды, чтобы сразу допустить ошибку. Так что ждем вязкий футбол, где наш низ, который и статически оправдан, должен устоять.
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