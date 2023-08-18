Захарян в пятницу прилетит в Испанию для перехода в «Реал Сосьедад» .

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян в пятницу отправится в Испанию для завершения перехода в «Реал Сосьедад». Об этом сообщил журналист и инсайдер Фабрицио Романо.
Для россиянина запланирован медосмотр.
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян в пятницу отправится в Испанию для завершения перехода в «Реал Сосьедад». Об этом сообщил журналист и инсайдер Фабрицио Романо.
Для россиянина запланирован медосмотр.
АЛКИВИАД
"Алкивиад был известен разгульным образом жизни и, чтоб заслужить доверие граждан, обрубил хвост своей собаке.
Тогда афиняне, как один человек, поручил Алкивиаду начальство над флотом. Алкивиад уже отправился на в*йну, когда его вернули, заставляя сначала отсидеть за учиненный им перед отъездом уличный скандал. Он бежал в Спарту, потом раскаялся и бежал снова в Афины, потом раскаялся в необдуманном раскаянии и снова бежал в Спарту, потом опять в Афины, потом к персам, потом в Афины, потом снова в Спарту, из Спарты в Афины.
Он бегал как сумасшедший, развивая невероятную скорость и сокрушая все на своем пути. Бесхвостая собака еле поспевала за ним и на пятнадцатом перегоне сдохла (412 г. до Р. Х.). Над ней стоит памятник, на котором спартанцы начертали лаконически: "Странник, я сдохла".
Долго еще носился Алкивиад как бешеный из Спарты в Афины, из Афин к персам. Несчастного пришлось пристрелить из жалости."
АЛКИВИАД
"Алкивиад был известен разгульным образом жизни и, чтоб заслужить доверие граждан, обрубил хвост своей собаке.
Тогда афиняне, как один человек, поручил Алкивиаду начальство над флотом. Алкивиад уже отправился на в*йну, когда его вернули, заставляя сначала отсидеть за учиненный им перед отъездом уличный скандал. Он бежал в Спарту, потом раскаялся и бежал снова в Афины, потом раскаялся в необдуманном раскаянии и снова бежал в Спарту, потом опять в Афины, потом к персам, потом в Афины, потом снова в Спарту, из Спарты в Афины.
Он бегал как сумасшедший, развивая невероятную скорость и сокрушая все на своем пути. Бесхвостая собака еле поспевала за ним и на пятнадцатом перегоне сдохла (412 г. до Р. Х.). Над ней стоит памятник, на котором спартанцы начертали лаконически: "Странник, я сдохла".
Долго еще носился Алкивиад как бешеный из Спарты в Афины, из Афин к персам. Несчастного пришлось пристрелить из жалости."
Добро пожаловать в Реал - Сосьедад !)
Добро пожаловать в Реал - Сосьедад !)
На самом деле, Сосьедад не самый плохой вариант для продолжения карьеры, команда Альгуасильи играет в современный, атакующий футбол, с контролем мяча и в таком футболе техничный Захарян должен чувствовать себя как рыба в воде! Мне вот только интересно, на какой позиции Иманоль будет использовать Арсена??! Если на позиции левого вингера, то там у Сосьедада играет Оярсабаль, главная звезда и ударная сила команды, если в роли АПЗ, то там имеется еще один талантливый игрок Браис Мендеш, и конкурировать с обоими Арсену будет ооочень сложно! Да и на правом фланге играет японец Кубо, он тоже не подарок..так что Арсену прилется очень много пахать что бы заслужить место в основе....
На самом деле, Сосьедад не самый плохой вариант для продолжения карьеры, команда Альгуасильи играет в современный, атакующий футбол, с контролем мяча и в таком футболе техничный Захарян должен чувствовать себя как рыба в воде! Мне вот только интересно, на какой позиции Иманоль будет использовать Арсена??! Если на позиции левого вингера, то там у Сосьедада играет Оярсабаль, главная звезда и ударная сила команды, если в роли АПЗ, то там имеется еще один талантливый игрок Браис Мендеш, и конкурировать с обоими Арсену будет ооочень сложно! Да и на правом фланге играет японец Кубо, он тоже не подарок..так что Арсену прилется очень много пахать что бы заслужить место в основе....
Пришел мужик на смену на завод, развязывается диалог с вахтером:
В:Прикинь, Петрович умер.
М:Чё??? Как так?!
-Да, перепил, на диван лег, закурил...
-Сгорел чтоль?
-Не перебивай. В окно он успел сигануть.
-Разбился?
-Да дослушай ты. Он МЧС вызывал, они куб и надули. Он обратно в окно отскочил.
-Все же сгорел?
-Нет. Он обратно выпрыгнул, а там КамАЗ тентованный. Он от тента отскочил и обратно в окно.
-Сгорел?
-Да нет, застрелили его, достал он всех.
Пришел мужик на смену на завод, развязывается диалог с вахтером:
В:Прикинь, Петрович умер.
М:Чё??? Как так?!
-Да, перепил, на диван лег, закурил...
-Сгорел чтоль?
-Не перебивай. В окно он успел сигануть.
-Разбился?
-Да дослушай ты. Он МЧС вызывал, они куб и надули. Он обратно в окно отскочил.
-Все же сгорел?
-Нет. Он обратно выпрыгнул, а там КамАЗ тентованный. Он от тента отскочил и обратно в окно.
-Сгорел?
-Да нет, застрелили его, достал он всех.