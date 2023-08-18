Захарян в пятницу прилетит в Испанию для перехода в «Реал Сосьедад» .

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сегодня, 00:33

Полузащитник «Динамо» в пятницу отправится в Испанию для завершения перехода в «Реал Сосьедад». Об этом сообщил журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Для россиянина запланирован медосмотр.