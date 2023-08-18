«Спартак» подписал защитника из Ла Лиги

Защитник «Альмерии» и сборной Сербии Срджан Бабич прошёл медицинский осмотр и подписал контракт со «Спартаком» до июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что игрок прилетел в Москву.
Защитник «Альмерии» и сборной Сербии Срджан Бабич прошёл медицинский осмотр и подписал контракт со «Спартаком» до июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что игрок прилетел в Москву.
Срджан Бабич против Срджана Богданыча....
Срджан Бабич против Срджана Богданыча....
Что такое бычатник и конюшня понятно. А как называется пристанище или обитель свиней? Я боюсь называть, чтобы тебя не обидеть. Там он (Бабич_ будет обитать и совершать набеги на первые два помещения?
Что такое бычатник и конюшня понятно. А как называется пристанище или обитель свиней? Я боюсь называть, чтобы тебя не обидеть. Там он (Бабич_ будет обитать и совершать набеги на первые два помещения?
То есть мы можем быть спокойными - он с баклажанами, а железные они или какие время и игры покажут!)
То есть мы можем быть спокойными - он с баклажанами, а железные они или какие время и игры покажут!)
Хотя это я так, с завистью, мы только продаём
Хотя это я так, с завистью, мы только продаём
Во втором случае звучит очень двусмысленно...
Во втором случае звучит очень двусмысленно...
Защитник сборной Сербии, 195 см. 89 кг....., 27 лет...
Такой "кабанчик" смело зайдёт и в "бычатник" и в "конюшню"..))
Защитник сборной Сербии, 195 см. 89 кг....., 27 лет...
Такой "кабанчик" смело зайдёт и в "бычатник" и в "конюшню"..))