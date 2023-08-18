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«Спартак» подписал защитника из Ла Лиги

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pomor45
pomor45
вчера в 21:12
История о том, как Бабич к Бабаеву не попал.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:31
Срджан Бабич. Прекрасные имя и фамилия. Для мамы и папы, но не для некоторых пользователей на этой ветке, для которых подходит определение " голь на выдумки хитра ".
vyishenka
vyishenka ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 19:50
В ЦСКА селекция в РПЛ на самом высоком уровне.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:35
Смотрите в воскресенье...на всех тв страны....
Срджан Бабич против Срджана Богданыча....
adekvat
adekvat
вчера в 19:25
Лучше Бабич чем Педро.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 19:25
Так, наблюдение. Сделки с западными клубами, а сами игроки по национальному признаку можно сказать из дружеских стран...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:47
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 17:36
    Да лишь бы заиграл , а там баба он или денежная бабушка, без разницы !)
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 17:31
    Да назовите его хоть горшком...)...главное что бы он в обороне был надежен
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 17:19
    бабушкин пирожочек
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 16:57
    Будешь дружище улыбаться, но прямой перевод - "сын бабы"...
    То есть мы можем быть спокойными - он с баклажанами, а железные они или какие время и игры покажут!)
    Константин Белых
    Константин Белых
    вчера в 16:53
    Норм. Будем надеяться что селекция не ошиблась. Бонг и Рябчук-топы.
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    вчера в 16:50
    Сколько можно покупать????
    Хотя это я так, с завистью, мы только продаём
    Viollator
    Viollator
    вчера в 16:35
    Терь точно в переходные не попадём,можно спокойно готовиться к следующему сезону.
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 16:33, ред.
    Девкин.Бабаев.Бабаян.Безденежный.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ Варвар7 (раскрыть)
    вчера в 16:31
    Сдержанный к "бабкам" или к бабам?
    Во втором случае звучит очень двусмысленно...
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 16:26, ред.
    Укрепляйтесь...укрепляйтесь, а то в средней и передней линиях относительный порядок, а в защите - проколы и нервотрёпка, из-за которых команду периодически трясёт, и она постоянно находится в напряжении.
    FenixSL
    FenixSL
    вчера в 16:25
    заголовок жесткий
    Варвар7
    Варвар7 ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 16:22
    Это если обращать внимание на фамилию , ну а если посмотреть на имя он довольно Сдержанный к "бабкам"...)))
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 16:12
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 16:06
      Бабич по-русски это Набабкин или Денежный?
      Гость
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