Защитник «Альмерии» Бабич прилетел в Москву

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вчера, 09:42

Защитник «Альмерии» и сборной Сербии прилетел в Москву для того, чтобы пройти медицинский осмотр. В случае успешного прохождения игрок подпишет контракт со «Спартаком».

Сумма трансфера 5 миллионов евро. В московском клубе серб будет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что «Альмерия» отзаявила 27-летнего центрального защитника.