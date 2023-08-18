Защитник «Альмерии» Бабич прилетел в Москву

Защитник «Альмерии» и сборной Сербии Срджан Бабич прилетел в Москву для того, чтобы пройти медицинский осмотр. В случае успешного прохождения игрок подпишет контракт со «Спартаком».
Сумма трансфера 5 миллионов евро. В московском клубе серб будет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год.
Ранее сообщалось, что «Альмерия» отзаявила 27-летнего центрального защитника.
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