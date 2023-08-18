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Защитник «Альмерии» Бабич прилетел в Москву

вчера, 09:42

Защитник «Альмерии» и сборной Сербии Срджан Бабич прилетел в Москву для того, чтобы пройти медицинский осмотр. В случае успешного прохождения игрок подпишет контракт со «Спартаком».

Сумма трансфера 5 миллионов евро. В московском клубе серб будет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что «Альмерия» отзаявила 27-летнего центрального защитника.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:26
Пока знаем , что он Большой....)
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:02
С защитником надо заключать контракт
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:52
Лукойл и так самая дорогая заправка, а теперь совсем будет...
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 10:52
Спартак в начале сезона оптовик. Много хороших игроков купил
Ростов всего 1 евролям потратил на новичков
Денег на трансферы у Ростова совсем нет к сожалению
112910415
112910415
вчера в 10:49
больше защитников, хороших и разных !
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:24
Бабич за бабками прилетел)
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 09:56
Третий состав "Спартак" начал заготавливать! Засолка игроков на надвигающуюся зиму.
drug01
drug01
вчера в 09:55
Для Спартак нужна помощь в защите, удачной игры
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