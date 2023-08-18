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«Зенит» связался с представителями Азмуна

вчера, 10:53

«Зенит» связывался с представителями нападающего «Байера» и сборной Ирана Сердара Азмуна по поводу трансфера. «Сине-бело-голубые» предложили игроку зарплату 3 миллиона евро в год.

Азмун перешёл из «Зенита» в «Байер» в январе 2022 года. В прошедшем сезоне форвард провёл 33 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 4 голевых передачи. Контракт 28-летнего футболиста с «аспириновыми» действует до июня 2027 года. Напомним, в начале августа Азмун получил травму и выбыл на 6-8 недель.

Ранее сообщалось, что российский клуб готов предложить за иранца 5 миллионов евро.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:57, ред.
Пусть приезжает. Лишь бы был в хорошей форме. Приличных ( в футбольном понимании) нападающих у нас кот наплакал, и если у него осталось хотя бы три четверти того мастерства, которое демонстрировал в России, команду усилит. Напрягает малое количество мячей, которые он забил в Германии, но там и уровень футбола, и квалификация игроков выше, поэтому ничего удивительного в этом нет. Да мы и не знаем всей кухни команды, за которую он выступает, так что на мизерном - для нападающего количестве голов не стОит заострять внимания.
Главное, чтобы он САМ хотел играть за российский клуб.
lotsman
lotsman
вчера в 12:51
Официального сообщения из Зенита нет. Источник, sport24.ru, сомнителен для таких подробностей. А если правда, то действия Зенита непонятны, Азмун уже не тот Азмун, сбитый лётчик.
Бот зануда
Бот зануда
вчера в 12:20


Тест для тех, кто думает, что хорошо знает основных футболистов.


Scorp689
Scorp689
вчера в 11:47
По дешёвке вернуть хотят... Но без рукастого игрочишки иранец не играет...
протон
протон
вчера в 11:43
"Может приличного игрока купить" - это голословно. Если еще не купили, значит не могут. И причины тут на поверхности - приличные игроки сюда не поедут. Можно взять кого-то вроде Бонгонда или Гарре, но Зениту от этого толку не много, особого качества это не даст, скорее создаст избыток. Зимой и так Педро приедет, с которым обязаны будут работать. Для столь молодого таланта значительная конкуренция будет лишней.

Как здорово, что Азмун будет полезен, ведь в Зените всегда хватало подносчиков снарядов. Собственно говоря, прямо сейчас только такие и остались. А завершителя, концентрирующего в своих ногах ударную мощь команды - увы, критически не хватает. Азмун футболист проверенный. Забивать может - много. Это в сущности именно то, что нужно - этакий гарант голов. Потому что позиционно мы все так же доминируем, но конвертировать многочисленные моменты в голы - не получается. Это проблему надо решать самым первичным образом. Если, конечно, в этом сезоне задачи не изменились.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:39
В одну воду дважды не войти...
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 11:23
Азмун в последнее время мало забивает. Через 4 месяца ему исполнится 29 лет. Лучше играть он уже не станет
Непонятно зачем он нужен Зениту? И ещё более непонятна зарплата в 3 евроляма
nubom
nubom
вчера в 11:16
Даже если Зенит вылечит Азмуна от всех его травм и болезней, второй Малком увы, не получиться
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:04
Сомнительные начинания...
shlomo
shlomo
вчера в 11:03
Не нужен он Зениту от слова совсем... пусть в Локо к корешу идет...
Сп62
Сп62
вчера в 11:01
Он в прежние времена был трамватичен, а теперь будет постоянно на больничном. Зачем он такой Зениту?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 10:59
А зарплаты Зенит выдаёт знатные
112910415
112910415
вчера в 10:59
счастливое прошлое не отпускает ...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 10:58
Тсюба насторожился и начал нервно потирать опозоренные ладошки.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:55
Ну нет. Зачем? Фернандеса мало, который еле ползает по полю?
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