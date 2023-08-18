«Зенит» связался с представителями Азмуна

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вчера, 10:53

«Зенит» связывался с представителями нападающего «Байера» и сборной Ирана по поводу трансфера. «Сине-бело-голубые» предложили игроку зарплату 3 миллиона евро в год.

Азмун перешёл из «Зенита» в «Байер» в январе 2022 года. В прошедшем сезоне форвард провёл 33 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 4 голевых передачи. Контракт 28-летнего футболиста с «аспириновыми» действует до июня 2027 года. Напомним, в начале августа Азмун получил травму и выбыл на 6-8 недель.

Ранее сообщалось, что российский клуб готов предложить за иранца 5 миллионов евро.