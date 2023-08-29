«Карабах» – «Олимпия» Любляна: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на ответный финальный матч квалификации Лиги Европы УЕФА «Карабах» – «Олимпия» Любляна, который состоится 31 августа 2023 года

«Карабах»

Шесть матчей к ряду агдамские «скакуны» не проигрывают своим соперникам. Ознакомимся с успехами команды, чтобы оценить шансы «Карабаха» в предстоящей ответной встрече с «Олимпией». 20 августа в матче 3-го тура чемпионата Азербайджана «скакуны» с разницей в один гол выиграли у «Араза». В Любляне «Карабах» обыграл местную «Олимпию» в первой финальной игре квалификации Лиги Европы (2:0).

На прошлых выходных со счётом 1:1 вничью завершилась домашняя игра с командой «Кяпаз».

«Олимпия» Любляна

Действующие чемпионы Словении в турнирной таблице Первой лиги занимают на данный момент третье место. Из квалификации Лиги чемпионов «драконы» вылетели, проиграв турецкому «Галатасараю». В позапрошлом туре чемпионата Словении «зелёно-белые» в напряжённой борьбе одержали в гостях победу над командой «Алуминий» (5:4). Дублем отличился бразильский нападающий «Олимпии» Педро Швайзер.

27 августа со счётом 2:4 «драконы» потерпели поражение дома от команды «Целе».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Карабах» – 1.70

Ничья – 3.70

Победит «Олимпия» Любляна – 4.70

Победит «Карабах» с форой -1.5 – 2.74

Обе забьют — нет – 1.92

Обе забьют — да – 1.78

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.83

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.94

Статистика

Три очные встречи завершились следующим исходом: обе забьют – нет

В четырёх матчах из пяти крайних «скакуны» обыграли своих соперников

За аналогичный период «Олимпия» взяла верх над своими оппонентами в двух поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.70 на победу «Карабаха». Если «скакуны» смогли в гостях выиграть у «драконов», то в предстоящей игре в Баку просто обязаны порадовать победой своих болельщиков.