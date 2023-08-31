«Бёрнли» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 4-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Бёрнли» – «Тоттенхэм», который состоится 2 сентября 2023 года
«Бёрнли»
Восемнадцатую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии занимают «бордовые» на данный момент. Новый сезон Премьер-лиги «Бёрнли» начал с домашнего поражения от «небесно-голубых» из Манчестера. Сохранив свои ворота сухими, «горожане» забили три гола «бордовым». С разницей в пару мячей «Бёрнли» проиграл дома «львам» из Бирмингема (1:3). Забитым голом за «бордовых» отличился нападающий Лайл Фостер.
С минимальным счётом в 1/32 Кубка английской лиги «Бёрнли» на выезде взял верх над «Ноттингемом».
«Тоттенхэм»
«Шпоры» находятся на третьей строчке турнирной таблицы АПЛ. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Тоттенхэма» за последнее время. Ничью раскатали «лилейно-белые» с «Брентфордом» на их поле в рамках первого тура нового сезона чемпионата Англии (2:2). С одинаковым счётом 2:0 «шпоры» обыграли «МЮ» и «Борнмут», что можно расценивать как успех.
29 августа после серии пенальти «лилейно-белые» проиграли «Фулхэму» в 1/32 Кубка английской лиги.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бёрнли» – 3.75
- Ничья – 4.00
- Победит «Тоттенхэм» – 1.91
- Победит «Тоттенхэм» с форой -1.5 – 3.15
- Обе забьют — нет – 2.34
- Обе забьют — да – 1.58
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.61
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.27
Статистика
- Три поражения потерпели «бордовые» в пяти последних матчах
- За такой же период «шпоры» уступили своим оппонентам в двух встречах
- Пять очных встреч к ряду завершились исходом: обе забьют – нет.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает на победу «Тоттенхэма» с форой -1.5 гола коэффициент 3.15. С разницей в пару мячей «шпоры» выигрывали у более сильных соперников в недавних матчах.