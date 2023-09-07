Холанд против Кварацхелии и тест для Спаллетти. Возвращается отбор Евро-2024

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сегодня, 19:07

В сентябре многие сборные сыграют дважды.

Норвегия конкурирует с Грузией

У Кварацхелии интересные напарники по сборной. В воротах голкипер «Валенсии» Мамардашвили. Рядом новый защитник «Торино» Сазонов, который раньше играл за «Динамо». В центре Давиташвили из «Бордо» — бывший игрок «Рубина» и тульского «Арсенала». Рядом новый нападающий «Аякса» Микаутадзе. Вместе попробуют дома дать бой Испании, фавориту группы, а потом сыграют против Норвегии на выезде. Будет матч Хвичи и Эрлинга, претендентов на «Золотой мяч».

В группе А шотландцы стартовали с четырех побед подряд, а Испания сыграла пока только два поединка. Конечно, скорее всего, Хвича с Эрлингом будут зрителями на Евро-2024. Но поскольку отборочный турнир скоротечный, а в группе очевидный фаворит, который может забрать свое и отбросить шотландцев ближе к Норвегии и Грузии, борьба точно не завершилась. В октябре у Холанда и Кварацхелии матчи против аутсайдера группы Кипра, а пока они сыграют между собой.

Армения мечтает стать сенсацией

Команда украинского тренера Петракова – чемпиона мира с молодежной сборной, завоевала две победы, но уступила Турции. Сборная Армении со знакомым для поклонников РПЛ составом. На левом фланге Тикнизян из «Локомотива». Ближе к атаке Байрамян из «Ростова». А новым лидером коллектива становится Сперцян из «Краснодара». Тут же мог играть Захарян, бывший атакующий хавбек «Динамо», но выбрал команду Карпина. Армения провела натурализацию, нигериец из «Рубина» Иву играет за сборную зоны УЕФА в центре полузащиты.

Также нашли у немцев форварда «Боруссии» М Раноса. Двадцатилетний нападающий прошел школу «Баварии». На клубном уровне Грант-Леон себя не показал, но в сборной Армении стартовал с 4 голами в 3 матчах. Петракову нужно чудо, надо обыграть на выезде Турцию. Это приведет к настоящему празднику в Армении. А через несколько дней армяне дома встретят Хорватию. В группе два фаворита – Модрич и Чалханоглу, но валлийцы и армяне тоже сильные. Сюрпризы в отборе на Евро случаются. Вспомните, как Исландия прошла отбор.

Англия и Италия сыграют с Украиной

Команде Сергея Реброва не повезло со жребием. Тренер сборной Украины попал в группу с тремя участниками Евро-2020, ведь рядом также есть Северная Македония. Более того, Англия и Италия – лучшие команды прошлого чемпионата Европы. Коллектив Саутгейта, учитывая состав и форму ведущих английских футболистов, называют одним из главных фаворитов будущего турнира в Германии. Украинцам будет сложно обыграть Англию. Тем более, у них нет домашних матчей. Поединок против британцев пройдет послезавтра в Польше. А через пару дней украинцы отправятся в Италию, и про чемпионов Европы есть новости.

Тренер Манчини неожиданно бросил «Скуадру» и возглавил Саудовскую Аравию. Променял команду на деньги, а новым наставником назначили Спаллетти. Бывший тренер «Зенита» — в каждом отборочном сюжете есть прямая привязка к РПЛ , согласился выручить Италию. Состав классный, если не считать нескольких проблемных позиций. Группа непростая, но команда Украины не в идеальном состоянии. Зинченко и Мудрик не набрали форму. Надежда Цыганкова из «Жироны», также на правильный выбор голкипера. Лунин из «Реала» или Трубин из «Бенфики» должны выручать украинцев в матчах с Англией и Италией.

«Выскочки» пройдут проверку боем

Румыния претендует на прямую путевку в группе с израильтянами и белорусами. Казахстан стартовал лучше, чем Дания. И настрой у напарников Зайнутдинова неплохой. Вот только многим командам не хватает класса. Очевидно, что Венгрия и Сербия являются фаворитами в группе с болгарами и черногорцами. Но Австрии будет сложно на дистанции опередить Бельгию и Швецию, у которых есть игры в запасе. Пока лидирует команда Давида Алабы, но всё в их пятерке может поменяться в ближайшие дни. У Албании и Молдовы появилась надежда навязать борьбу Чехии и Польше.

Но здесь опять можно поговорить о «выскочках» как временном явлении в отборе к Евро-2024. Хорваты, у которых из-за финала Лиги Наций только два сыгранных матча, повлияют на судьбу Турции, Уэльса и Армении. Нидерланды – пропускали летние поединки отбора по той же причине, что Модрич, обязательно подтянутся в таблице, хотя пока Ирландия и Греция мечтают отбросить второго фаворита группы после Франции, которая выиграла все четыре матча. У Дешама самая внушающая страх команда из всех с Гризманном, Мбаппе, но перестановками в обороне.

Бешеный темп повлияет на результаты

Хваленная на старте Шотландия пройдет проверку в своей группе, сыграют на выезде против Кипра и Испании. За два матча могут помножить свои шансы на ноль. Также не стоит забывать о Лиге Наций. После основного отбора будет понятно, кто попал в стыковой раунд и может оказаться на Евро-2024 через заднюю дверь. В прошлый раз в шаге от триумфа оказалась Грузия, уступили Северной Македонии в финале. А вот сербы проиграли в финале стыков шотландцам.

Финальная часть Евро из 24 участников многим дарит шанс преодолеть отбор. Возможны сенсации и обязательно будут сюрпризы. Останется всего два слота для матчей в октябре и ноябре, так что тренерам национальных команд не позавидуешь. За пару дней должны собрать боеспособные коллективы. И понятно, что на короткой дистанции выше шансы у сборных вроде звездной Франции, где класс исполнителей работает вместо наставника, который не созидает, а реагирует.