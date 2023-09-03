ЦСКА мечтает отомстить «Зениту» за Суперкубок. Победа нужна Федотову для перезагрузки

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вчера, 09:36

Вот только Семак редко уступает москвичам.

Полезно знать о ЦСКА

- Команда Федотова истощила ресурсы, которые у неё были, исходя из состава без заметного усиления. Анализ, основанный строго на результатах, всегда уступит разбору по сумме личных впечатлений от серии игр, оценки статистики и, разумеется, конечного счёта ключевых матчей. Если суммировать все подходы, то вывод однозначный. ЦСКА в плохом состоянии. Даже победы над «Локомотивом» и «Ахматом» с двойным дном.

- В прошлом сезоне «армейцы» переиграли «Зенит» в РПЛ , всего одно из двух поражений Семака. Даже в свежем финале Суперкубка у ЦСКА было заметное преимущество по созданным моментам. Вот только в серии пенальти вратарь Кержаков собрался, а напарники подвели Акинфеева. Опытный голкипер вернулся в основу ЦСКА после травмы и переиграл «Сочи» в серии пенальти в кубковом поединке. Но усилий одного капитана мало для победы над чемпионами, которые набирают форму.

- У ЦСКА много вынужденных кадровых решений. Набабкин вместо Дивеева в центре обороны. Непонятный Зделар в опорной зоне. Обляков в роли левого латераля. Опорник Мухин в нападении на позиции инсайда. Заболотный в центре атаки, Антону нет замены, аргентинец Гайч ещё хуже. Стоит удивляться, что результаты и качество футбола не впечатляют? В ЦСКА мечтали усилить состав, но сорвался трансфер защитника «Ред Булл Брагантино», а на сделку по форварду «Престона» не хватило денег.

- Федотов строит тренерские команды. Таким коллективам проще переключаться после неудачных матчей. Как показывает опыт «Динамо» — выбили «Зенит» из Кубка в прошлом сезоне и недавно переиграли в Санкт-Петербурге в РПЛ , с чемпионами надо включать морально-волевые качества. Строго тактическими уловками не отделаться. ЦСКА комфортно играть вторым номером, если Федотов контролирует матч. «Армейцы» точно не самый удобный для «Зенита» соперник. Но для победы нужно идеально использовать широкую схему с наконечником.

Ориентировочный состав ЦСКА (3-4-2-1): Акинфеев – Набабкин, Роша, Мойсес – Гайич (Глебов), Зделар (Мухин), Мендес, Обляков – Давила (Мухин), Чалов – Заболотный.

Полезно знать о «Зените»

- Петербуржцев можно обыграть. Особенно если «Зенит» не дома. «Балтика» в Кубке использовала эксперименты Семака и выиграла у фаворита 1:0. Но пусть ЦСКА не обманывают такие осечки. Между ними у чемпионов была серия из четырех побед. Но только матчи против «Спартака» и «Урала» получились легкими, «Зениту» дарили голы. Впрочем, состояние петербуржцев улучшается, чему есть объяснение.

- У Семака сработал переход на три центральных защитника. Причем в обороне не всегда Ренан и Эракович. Особенно с учетом, что у серба небольшое повреждение, как у еще двух центральных защитников – Родригао и Чистякова. Эксперименты помогли стабилизировать игру без мяча. Караваев, Алип и Сантос могут сыграть в центре защиты и ошибаться реже, чем их молодые коллеги.

- Вендел, Барриос и Клаудиньо – три причины успеха. У «Зенита» без Малкома меньше проблем, чем могло быть, если бы в августе уехали Барриос и Вендел. Но у них огромные личные контракты, предпочли минимум полгода зарабатывать деньги, а не рубиться в АПЛ . Также Вендел и Клаудиньо не перешли во «Фламенго». В обратном направлении не приехал пока центрфорвард Педро, но Семак выкручивается.

- Теперь у «Зенита» дуэт нападающих. Возвращение к истокам, ведь пара Дзюбы и Азмуна – одна из причин чемпионской серии. Кассьерра и Сергеев уступают Артёму и Сердару по классу, но в неплохой форме на старте сезона, огорчают покалеченные линии обороны в РПЛ . ЦСКА будет непросто не пропустить против «Зенита», ведь у москвичей ни одного домашнего «сухаря» в новом сезоне. С другой стороны, в РПЛ дома обыгрывали «Локомотив» и «Сочи». «Зениту» не стоит себя переоценивать. У Семака хороший основной план игры, а запасного нет, Кузяев и Малком больше не помогут.

Ориентировочный состав «Зенита» (3-5-2): Кержаков – Караваев, Алип, Сантос (Ренан) – Фернандес, Клаудиньо, Барриос, Вендел, Круговой (Сантос) – Сергеев, Кассьерра.

Полезно знать о противостоянии

- Чемпионы умеют играть в Москве. Две недели назад «Спартак» продлил серию без побед над «Зенитом» в чемпионате до 11 поединков. Длится она пять лет на любом поле. У «Локомотива», «Динамо» и ЦСКА не настолько печальная статистика. Но в столице петербуржская команда проиграет по большим праздникам. Успехи с другими богатыми клубами в фундаменте чемпионской серии. С учетом финала Суперкубка, который достался в итоге Семаку, у ЦСКА 7 поражений в 8 последних матчах против «Зенита» в разных турнирах.

- Лишь один раз в 10 последних матчах знаменитых соперников у «армейцев» больше одного забитого мяча в ворота петербуржцев. И в тот день проиграли 2:3. В последнее время поединки между этими командами не получаются невероятно результативными. Сказывается стиль Федотова, который любит осторожничать. Может повлиять переход Семака на новую схему, похожую в обороне на подход ЦСКА . Хотя отмечаем, что после пяти очных матчей с небольшим количеством голов могут вернуться к крупному счету.