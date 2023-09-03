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ЦСКА мечтает отомстить «Зениту» за Суперкубок. Победа нужна Федотову для перезагрузки

вчера, 09:36
Сергей Семак

Вот только Семак редко уступает москвичам.

Полезно знать о ЦСКА

- Команда Федотова истощила ресурсы, которые у неё были, исходя из состава без заметного усиления. Анализ, основанный строго на результатах, всегда уступит разбору по сумме личных впечатлений от серии игр, оценки статистики и, разумеется, конечного счёта ключевых матчей. Если суммировать все подходы, то вывод однозначный. ЦСКА в плохом состоянии. Даже победы над «Локомотивом» и «Ахматом» с двойным дном.

- В прошлом сезоне «армейцы» переиграли «Зенит» в РПЛ, всего одно из двух поражений Семака. Даже в свежем финале Суперкубка у ЦСКА было заметное преимущество по созданным моментам. Вот только в серии пенальти вратарь Кержаков собрался, а напарники подвели Акинфеева. Опытный голкипер вернулся в основу ЦСКА после травмы и переиграл «Сочи» в серии пенальти в кубковом поединке. Но усилий одного капитана мало для победы над чемпионами, которые набирают форму.

- У ЦСКА много вынужденных кадровых решений. Набабкин вместо Дивеева в центре обороны. Непонятный Зделар в опорной зоне. Обляков в роли левого латераля. Опорник Мухин в нападении на позиции инсайда. Заболотный в центре атаки, Антону нет замены, аргентинец Гайч ещё хуже. Стоит удивляться, что результаты и качество футбола не впечатляют? В ЦСКА мечтали усилить состав, но сорвался трансфер защитника «Ред Булл Брагантино», а на сделку по форварду «Престона» не хватило денег.

- Федотов строит тренерские команды. Таким коллективам проще переключаться после неудачных матчей. Как показывает опыт «Динамо» — выбили «Зенит» из Кубка в прошлом сезоне и недавно переиграли в Санкт-Петербурге в РПЛ, с чемпионами надо включать морально-волевые качества. Строго тактическими уловками не отделаться. ЦСКА комфортно играть вторым номером, если Федотов контролирует матч. «Армейцы» точно не самый удобный для «Зенита» соперник. Но для победы нужно идеально использовать широкую схему с наконечником.

Ориентировочный состав ЦСКА (3-4-2-1): Акинфеев – Набабкин, Роша, Мойсес – Гайич (Глебов), Зделар (Мухин), Мендес, Обляков – Давила (Мухин), Чалов – Заболотный.

Полезно знать о «Зените»

- Петербуржцев можно обыграть. Особенно если «Зенит» не дома. «Балтика» в Кубке использовала эксперименты Семака и выиграла у фаворита 1:0. Но пусть ЦСКА не обманывают такие осечки. Между ними у чемпионов была серия из четырех побед. Но только матчи против «Спартака» и «Урала» получились легкими, «Зениту» дарили голы. Впрочем, состояние петербуржцев улучшается, чему есть объяснение.

- У Семака сработал переход на три центральных защитника. Причем в обороне не всегда Ренан и Эракович. Особенно с учетом, что у серба небольшое повреждение, как у еще двух центральных защитников – Родригао и Чистякова. Эксперименты помогли стабилизировать игру без мяча. Караваев, Алип и Сантос могут сыграть в центре защиты и ошибаться реже, чем их молодые коллеги.

- Вендел, Барриос и Клаудиньо – три причины успеха. У «Зенита» без Малкома меньше проблем, чем могло быть, если бы в августе уехали Барриос и Вендел. Но у них огромные личные контракты, предпочли минимум полгода зарабатывать деньги, а не рубиться в АПЛ. Также Вендел и Клаудиньо не перешли во «Фламенго». В обратном направлении не приехал пока центрфорвард Педро, но Семак выкручивается.

- Теперь у «Зенита» дуэт нападающих. Возвращение к истокам, ведь пара Дзюбы и Азмуна – одна из причин чемпионской серии. Кассьерра и Сергеев уступают Артёму и Сердару по классу, но в неплохой форме на старте сезона, огорчают покалеченные линии обороны в РПЛ. ЦСКА будет непросто не пропустить против «Зенита», ведь у москвичей ни одного домашнего «сухаря» в новом сезоне. С другой стороны, в РПЛ дома обыгрывали «Локомотив» и «Сочи». «Зениту» не стоит себя переоценивать. У Семака хороший основной план игры, а запасного нет, Кузяев и Малком больше не помогут.

Ориентировочный состав «Зенита» (3-5-2): Кержаков – Караваев, Алип, Сантос (Ренан) – Фернандес, Клаудиньо, Барриос, Вендел, Круговой (Сантос) – Сергеев, Кассьерра.

Полезно знать о противостоянии

- Чемпионы умеют играть в Москве. Две недели назад «Спартак» продлил серию без побед над «Зенитом» в чемпионате до 11 поединков. Длится она пять лет на любом поле. У «Локомотива», «Динамо» и ЦСКА не настолько печальная статистика. Но в столице петербуржская команда проиграет по большим праздникам. Успехи с другими богатыми клубами в фундаменте чемпионской серии. С учетом финала Суперкубка, который достался в итоге Семаку, у ЦСКА 7 поражений в 8 последних матчах против «Зенита» в разных турнирах.

- Лишь один раз в 10 последних матчах знаменитых соперников у «армейцев» больше одного забитого мяча в ворота петербуржцев. И в тот день проиграли 2:3. В последнее время поединки между этими командами не получаются невероятно результативными. Сказывается стиль Федотова, который любит осторожничать. Может повлиять переход Семака на новую схему, похожую в обороне на подход ЦСКА. Хотя отмечаем, что после пяти очных матчей с небольшим количеством голов могут вернуться к крупному счету.

Прогноз «Соккер.ру»: в этой паре редко играет ставка «обе забьют», назло статистике её сделаем. А вот конкретный результат угадывать не спешите. «Зенит» не настолько силен, особенно на выезде, когда давят десятки тысяч вражеских фанатов, а тренер Федотов разозлился на свой подуставший ЦСКА. Если не развалится одна из линий обороны, то будет напряженный матч на три результата.

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Все комментарии
Владимир Кульгав
Владимир Кульгав ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 02:45
Похоже,ты прав. Совсем не ладно в королевстве РПЛ.
Guzhel
Guzhel
вчера в 17:14
Зенит выиграет, он просто сильнее.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:52
Согласен...
Через 2 понедельника....в сентябре Марио пойдет 34-й год...
Не думаю что это усиление...
Игрок которому не светит ни вызов в сборную....ни трамплин в топ-5....и которому явно за 30 - и результаты будет показывать только на отработку текущего контракта.....а уж насколько хорошо или плохо - оценим в конце сезона....
Но думаю у любых более молодых мариозаменителей КПД не хуже...
Чтоб данный трансфер перестал быть странным Марио должен просто всех удивить мастерством и желанием....сможет ли - посмотрим...
kazakoff
kazakoff
вчера в 15:10
У ЦСКА много шансов, этот Зенит можно и нужно обыгрывать
Интрига и соперничество нужны всему нашему чемпионату
viv
viv ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 14:53
Интересно как будет с фиксаками, без них было ЦСКА- Локомотив 4:1
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:46
ЦСКА мечтает отомстить «Зениту» за Суперкубок.

ПФК ЦСКА и фиксики объявили о начале сотрудничества.


Ну как говориться: "Фиксики им в помощь".
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:01
Ты знаешь ( извини, что я на ты), но я по понятным причинам за ним внимательно следил во всех матчах, где он играл. В основном играл не полностью весь матч. У него слабовато с физикой стало. Рывок сделает на полполя, а обратно пешком. Сдал сильно Марио. Поэтому боюсь, что если он тебя послушает и "вперед" побежит, то назад или сил не хватит, или не успеет. Сутормин выглядит сейчас на голову сильнее. Кажется. что Семаку велели Фернандеса ставить, чтобы оправдать эту имиджевую сделку. Могу ошибаться.
Red blu
Red blu
вчера в 12:25
В Суперкубке отскочил Зенит, ЦСКА по игре в основное время мог побеждать.
valt134
valt134
вчера в 12:18
За результат не скажу, но «дружеский» прием Фернандесу обеспечен.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 12:14
ЦСКА совершенно сейчас не впечатляет, поэтому, даже на фоне расслабленного Зенита, шансов у армейцев даже на ничью крайне мало.

Всё-таки Гинер не всех купил, но при нём как раз регулярно состав обновляли без потери качества, а нынче покупки слабее продаж. Ещё годик-два таких трансферов и армейцы с Локомотивом за 8-10 места будут конкурировать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:20
Зенит - Чемпион!!!

Вперёд Марио!!!
Mejiak3317
Mejiak3317
вчера в 10:44
Зенит - Чемпион!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 10:31
Автор немного не в теме. У ЦСКА в центре защиты будет Агапов, а не Набабкин. Набабкин будет слева. Обляков будет впереди с Забой и Федей. В центре поля Мухин и Мендес. А правый латераль не Гайич, а новый бразилец Кельвен.
Это мой вариант исходя из ситуации
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