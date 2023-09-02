«Фулхэм» остановил «Арсенал» Артеты. С МЮ претендентам на чемпионство будет ещё сложнее

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вчера, 10:18

Домашние стены помогут.

Об «Арсенале»

- «Канониры» вступили в фазу роста – неизбежное следствие после качественной закупки. Селекционный блок сделал свою работу, теперь Артета должен интегрировать новобранцев в стартовую обойму – и пока это привело к двум победам и ничьей с «Фулхэмом».

- Наибольшие изменения – в линии обороны и центре поля. Гранит Джака ушел, позицию опорника занял Деклан Райс – теперь в тройке центрхавов играют Эдегор, Райс и Хаверц, а Партей, ранее выходивший в опорной зоне, опустился на позицию правого защитника. Можно сказать, исполнители чуть изменились – но структура всё та же. В прошлом сезоне в линии обороны лондонцев тоже не было профильных краёв – справа играл центрбек Бен Уайт, слева – профильный хавбек Александр Зинченко. Сейчас просто поменялись фланги – полузащитник Партей справа, центральный защитник слева (сначала Тимбер, после травмы — Кивиор).

- Поэтому структура, которую Артета задал еще прошлым летом, сейчас просто дополнилась новыми инструментами. Томас латераля играл лишь номинально – на деле при начале позиционных атак ганец смещался в опорную зону, а Райс получал свободу действий. В таких ситуациях «канониры» перестраивались на тройку центрдэфов (поэтому на фланге – профильный ЦЗ). Деклан, как и Эдегор, задавал объем без мяча – только для Мартина это была приоритетная установка (по-прежнему находит свободные зоны и открывается для передач, направляя таким образом атаки или уводит оппонентов, открывая пространство). Тем временем профиль Деклана – продвижение мяча и игра в пас.

- Поэтому важно понимать, как «пушкари» добывали очки. Количество голов и близко не отражает многообразия перемещений – «Арсенал» попросту проходил стадию настройки новых опций, из-за чего фокус от реализации моментов сместился к процессу их создания. Отсюда минимальные 2:1 с «Ноттингемом» при тотальном преимуществе, отсюда 1:0 с «Кристал Пэлас» — преимущество тоже было, но до удаления Томиясу.

- Против «Фулхэма» картина была такой же. 71 процент владения мячом у «Арсенала», 19 ударов против 8, тотальное преимущество в центре поля и полуфлангах на чужой половине. Но «дачники» умеют работать с такими соперниками, играть на их слабостях – в прошлом году пострадал «Ливерпуль» — а сейчас и «Арсеналу» пришлось отдать 1 балл.

- Важный вопрос – что изменится с возвращением травмированных. В лазарете остаются важные для Артеты исполнители. Жезус уже вернулся в общую группу, вышел против «Фулхэма» на замену – может сыграть и с МЮ . Тимбер – опция для тройки центрбеков при атаке, а у Зинченко, вероятно, опять будет новая позиция. Партей выходит справа – и тогда Зинченко на лавке, поскольку слева нужен центрбек. И либо он будет заменять Томаса, либо выходить в старте на левом фланге, когда опорнику понадобится отдых.

Ориентировочный состав «Арсенала» (4-3-3): Рамсдейл – Зинченко, Салиба, Магальяес, Уайт – Хаверц, Райс, Эдегор – Мартинелли, Жезус, Сака.

О «Манчестер Юнайтед»

- Манкунианцы в похожей ситуации. Эрик тен Хаг постепенно изгоняет внутренних демонов, первый номер на воротах теперь – Андре Онана, на острие появился молодой и перспективный Расмус Хёйлунд, центр поля усилил Мэйсон Маунт. Загвоздка в том, что интеграции мешают травмы. Датчанин должен вернуться со дня на день – первые 3 тура он пропустил. В матче против «Тоттенхэма» повреждение получил Маунт – на восстановление уйдет 4-6 недель. Еще меньше вариантов становится после травм Люка Шоу и Тайрелла Маласии (оба – левые защитники).

- Нападающего-новичка в старте ждать придется чуть дольше. Пока же тен Хаг попробовал вернуться к варианту с Рэшфордом на острие (слева выходил Гарначо) – Маунта голландский менеджер пробовал в опорной зоне (против «Тоттенхэма») и ближе к атаке (против «Вулверхэмптона»).

- На выходе в активе «красных дьяволов» — две победы (1:0 с «Вулверхэмптоном» и 3:2 с «Ноттингемом») и поражение от «Тоттенхэма» (0:2). Смотреть в таблицу АПЛ рано – «Юнайтед» на 8-м месте, но отстает от 2-го лишь на 1 балл.

Ориентировочный состав «Манчестер Юнайтед» (4-2-3-1): Онана – Далот, Мартинес, Варан, Ван-Биссака – Эриксен, Каземиро – Гарначо, Фернандеш, Антони – Рэшфорд.

О противостоянии

- За последние 4 встречи между командами успело сложиться равное противостояние – по две победы у «канониров» и манкунианцев — при этом неизменно забивают и те, и другие.

- В гостях «Юнайтед» не обыгрывал лондонцев с января 2019 года – тогда «красные дьяволы» добыли победу в Кубке Англии. Если же говорить о противостояниях в Премьер-Лиге, последняя победа МЮ на «Эмирейтс» датируется декабрем 2017 года.