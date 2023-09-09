Косово – Швейцария: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура группового этапа квалификации на Евро Косово – Швейцария, который состоится 9 сентября 2023 года

Косово

Сборная Косово с тремя очками после четырёх туров занимает предпоследнее место в группе I. Вспомним несколько футбольных поединков с участием команды. С ноября прошлого года по июнь текущего косовары в пяти матчах сыграли вничью со своими оппонентами. Дома разошлись миром «золотые мальчики» с национальной командой Андорры. «Нулёвку» раскатала сборная Косово с «карпатскими ребятами» из Румынии.

19 июня со счётом 1:2 косовары уступили белорусам.

Швейцария

«Команда-A» в своей группе занимает первую строчку турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами недавних матчей швейцарской сборной. 28 марта в рамках матча 2-го тура квалификации на Евро швейцарцы дома обыграли с большим счётом национальную команду Израиля (3:0). С разницей в один мяч «красные крестоносцы» на выезде взяли верх над сборной Андорры в игре следующего тура.

Ничейным исходом завершилась домашняя игра с румынскими «карпатскими ребятами» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Косово – 4.90

Ничья – 3.85

Победит Швейцария – 1.74

Победит Швейцария с форой -1.5 – 2.89

Обе забьют — нет – 1.86

Обе забьют — да – 1.99

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.01

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.84

Статистика

В шести матчах из десяти крайних швейцарцы обыграли своих соперников

За такой же период в двух встречах косовары одержали победы

Три матча с участием «красных крестоносцев» из пяти последних завершились исходом тотал больше 3.5 голов за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на тотал больше 2.5 голов за игру коэффициент 2.01. С большой долей вероятности в предстоящем матче не меньше трёх голов мы увидим.