Косово – Швейцария: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура группового этапа квалификации на Евро Косово – Швейцария, который состоится 9 сентября 2023 года
Косово
Сборная Косово с тремя очками после четырёх туров занимает предпоследнее место в группе I. Вспомним несколько футбольных поединков с участием команды. С ноября прошлого года по июнь текущего косовары в пяти матчах сыграли вничью со своими оппонентами. Дома разошлись миром «золотые мальчики» с национальной командой Андорры. «Нулёвку» раскатала сборная Косово с «карпатскими ребятами» из Румынии.
19 июня со счётом 1:2 косовары уступили белорусам.
Швейцария
«Команда-A» в своей группе занимает первую строчку турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами недавних матчей швейцарской сборной. 28 марта в рамках матча 2-го тура квалификации на Евро швейцарцы дома обыграли с большим счётом национальную команду Израиля (3:0). С разницей в один мяч «красные крестоносцы» на выезде взяли верх над сборной Андорры в игре следующего тура.
Ничейным исходом завершилась домашняя игра с румынскими «карпатскими ребятами» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Косово – 4.90
- Ничья – 3.85
- Победит Швейцария – 1.74
- Победит Швейцария с форой -1.5 – 2.89
- Обе забьют — нет – 1.86
- Обе забьют — да – 1.99
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.01
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.84
Статистика
- В шести матчах из десяти крайних швейцарцы обыграли своих соперников
- За такой же период в двух встречах косовары одержали победы
- Три матча с участием «красных крестоносцев» из пяти последних завершились исходом тотал больше 3.5 голов за игру.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает на тотал больше 2.5 голов за игру коэффициент 2.01. С большой долей вероятности в предстоящем матче не меньше трёх голов мы увидим.