Новые тренеры приносят результат. «Ахмат» в трёх очках от топ-5, «Оренбург» Деограсии – без поражений

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вчера, 22:00

«Факел» решил воспользоваться паузой на матчи сборных.

К первой паузе в РПЛ уже произошло 3 отставки главных тренеров – все уже нашли новых специалистов. Рассказываем, как дела у «Оренбурга» и «Ахмата», что может ждать «Факел» и кто может оказаться без работы следующим.

«Ахмат» пошел на взлет

Сергей Ташуев возглавлял «Ахмат» примерно год. Под его руководством грозненцы неожиданно прогрессировали настолько, что смогли зацепиться за топ-5 Премьер-Лиги. Правда, на второй сезон при специалисте команде не хватило запала – поражения от «Балтике» в Кубке (0:2) и «Крыльев Советов» (1:2) с «Пари НН» (0:2) не оставили руководству выбора.

В то же время выбор на рынке свободных агентов был небогатый – а потому боссы «Ахмата» сделали ставку на Мирослава Ромащенко, который долгое время работал в штабе Станислава Черчесова. При новом специалисте грозненцы расцвели. На уровне статистики – 4 матча, 0 поражений – и на уровне содержания. После разгромной победы над «Оренбургом» (4:0) Ромащенко отмечал, что на внедрение тактических моментов у них было полтора дня.

Намного более показательным стал поединок со «Спартаком» — при итоговых 0:0 «Ахмат» имел реальный шанс набрать 3 очка. Команда на порядок быстрее обращалась с мячом, не возникало проблем с поиском свободного пространства – да и брака в передачах было куда меньше, чем у москвичей. Поэтому единственная ничья при новом тренере не портит общую картину. Также грозненцы успели обыграть «Урал» в Екатеринбурге, а в третьем туре групповой стадии Кубка оказались сильнее «Крыльев».

К паузе подопечные Мирослава Ромащенко поднялись с 11-го места в РПЛ на 8-е. При этом отставание от того же «Урала» (5-е место) составляет лишь 3 балла – запрыгнуть в пятерку команда может по итогам уже следующего тура.

Рокировка Ярошик-Деограсия пошла «Оренбургу» на пользу

На решение попрощаться с чешским менеджером повлиял сразу ряд факторов. Спортивная составляющая – не в последнюю, но и не в первую очередь. После яркого противостояния со «Спартаком» ожидалось, что в течение пары недель южноуральцы наберут форму и продолжат борьбу за пятерку, как это было в прошлом году. Но сразу последовали кошмарные 0:6 от ЦСКА , ничья с «Рубином» и 3 поражения подряд в чемпионате – 0:2 от «Урала» и «Краснодара», 0:4 от «Ахмата». И после поединка с грозненцами произошла отставка.

Но уже позднее выяснилось, что помимо ужасных результатов прервать сотрудничество пришлось из-за трагедии в семье Ярошика – появился инсайд, что 11-месячная дочь тренера упала в межлестничный пролет одной из гостиниц, после чего её отвезли в реанимацию. Иржи собирался как можно быстрее вернуться на родину, чтобы продолжить лечение.

Между отставками Ташуева и Ярошика прошла почти неделя – и ситуация на рынке не поменялась: у «Оренбурга» не было достойных кандидатов, пришлось обращаться к внутренним резервам. Назначение Давида Деограсии было авантюрным – испанец работал в академии клуба, при этом ни разу не возглавлял профессиональную команду. Из плюсов – такой шаг намекал на желание выстроить единую систему во всей клубной вертикали.

С приходом испанца оренбуржцы показывают почти 100-процентный КПД . Сразу после назначения команде предстоял поединок с ЦСКА – и «Оренбург» сыграл вничью. Затем коллектив одержал победу над «Факелом» (1:0), а на паузу ушел с победой над «Сочи» (3:0). Как итог – 14-е место с возможностью в следующем же туре подняться на 11-е.

Ташуев – ставка «Факела», чтобы справиться с комплексом второго сезона

Воронежцы цепляют прежде всего боевым настроем – в городе очень любят футбол, поэтому домашние стены реально помогают, плюс на характере «Факел» смог сохранить прописку в элитном дивизионе.

Но теперь наложились несколько факторов, из-за которых команда в зоне вылета. О комплексе второго сезона говорили и Вадим Евсеев, и генеральный директор Роман Асхабадзе. По словам экс-наставника клуба, футболисты плывут по течению, рассчитывая, что этого будет достаточно. Функционер же отмечал:

Мы знали, что нам будет тяжело 100 процентов. Те эмоции и тот уровень энергетики, заряда от болельщиков и всего города – и вопреки всему мы выполнили задачу. Мы понимали, что нам будет намного тяжелее. Плюс к нам уже не то что привыкли – недооценки нет, отношение изменилось.

Кроме того, «Факел» потерял сразу нескольких лидеров. Роман Акбашев перебрался в «Ростов», Георгий Гонгадзе отправился в «Торпедо» — это лучшие бомбардиры коллектива в прошлом сезоне. Также после аренд ушли Мохамед Брахими и Реда Рабеи. Финансовых возможностей хватает, чтобы обеспечить стабильность, но не чтобы конкурировать с другими клубами РПЛ по предлагаемым условиям.

Асхабадзе в середине августа отмечал, что доверие к Евсееву есть – они успели выстроить видение будущего клуба. Позднее «Факел» обыграл «Пари НН», поделил очки с «Краснодаром», но уступил «Крыльям» и ушел на паузу, располагаясь в зоне вылета. Вероятно, это и стало причиной отставки – затягивать с выходом из нижней четверки нельзя. Тем более сейчас у нового тренера будет время на знакомство с командой, а после паузы – этап календаря, когда терять очки никак нельзя: выезд в Екатеринбург, затем – домашние игры с «Рубином» и «Сочи».

Сергей Ташуев уже работал в таких условиях в «Ахмате» — и показал результат. Сейчас у него будет время и щадящий календарь (ближайший матч с грандом – 4 октября в Кубке).