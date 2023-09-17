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ЦСКА превратился в середняка. В наличии характер, но не хватает класса

вчера, 09:51
Федотов

Команда Федотова не конкурент для «Зенита».

Вице-чемпион пропускал во всех турах

У «армейцев» худшая защита на старте сезона в РПЛ, если говорим о суммарном качестве моментов соперников. Даже молодой обороне «Локомотива» сегодня нужно постараться, чтобы опередить коллег Акинфеева. Во всех восьми поединках нового чемпионата голкиперы ЦСКА пропускали. Можно было списать на травму основного вратаря, но возвращение Игоря не изменило ситуацию.

В половине случаев ЦСКА пропустил дважды. «Армейцам» повезло, что «Локомотив» не справился с собственной прытью в дерби и после ударного дебюта проиграл соседу 4:1. «Ахмат» и «Сочи» могут сожалеть, что не добились с ЦСКА успеха, как «Динамо». У «армейцев» четыре тура без побед, худший результат тренера Федотова в московском клубе, а оправданием служит только сюжет матчей.

Против «Динамо» пропустили решающий мяч в концовке с пенальти. «Оренбургу» и «Зениту» забили первыми. С «Крыльями Советов» в меньшинстве и после 0:2 в пользу соперника навязали борьбу. Учитывая размен убойными моментами, теоретически ЦСКА мог выиграть у самарцев. А мог и проиграть, ведь пустых зон в обороне было много, как и брака в решающий момент у своих ворот.

У Федотова «синдром второго сезона»

У наставника ЦСКА нет чемпионского опыта. Владимир Валентинович радовался победе в Кубке весной, ведь это его первый трофей в карьере. Но и тот успех – результат серии пенальти с «Краснодаром». Чаще всего Акинфеев выручает в таких случаях, но помним финал Суперкубка России. ЦСКА играл лучше, чем «Зенит», но проиграл Кержакову. Даже если «армейцы» останутся одним из самых неудобных соперников для петербуржцев в РПЛ, но продолжат совершать такое дикое количество ошибок, то Федотов станет тренером аналога «Сочи» и «Ахмата».

Крепких середняков, которые могут огорчить Семака, но ныряют в таблице после кратковременных успехов. ЦСКА подскочил на вторую строчку, где давненько не был. А теперь рискует увязнуть в середине, ведь видим явные тренерские поражения Федотова. Исходя из качества моментов, футбольные аналитики предлагают процентное выражение того или иного результата матча. Так вот, у Ганчаренко, чей «Урал» переиграл ЦСКА в первом туре РПЛ, процент на победу составлял 71, а у Федотова 10. У Лички и «Динамо» тоже было преимущество 59 на 19 %.

Вчера победа «Крыльев Советов» была самым вероятным итогом матча. Федотов проигрывает поединки, пытается спасти положение заменами, как вчера, когда умный Файзуллаев отдал парочку классных передач, а Чалов забил спасительный мяч, перебросив голкипера. Но если бы Ломаев сначала не заработал глупейший пенальти, а потом не сел на землю, позволив форварду ЦСКА себя перебросить, то «армейцам» светило поражение. Даже разгром «Локомотива» не сразу стал тренерской победой, сначала ЦСКА забил дважды за пару минут.

Бабаев не спас трансферной кампанией

Директор ЦСКА не привез всех, кого требовали тренеры. Есть сложности в работе клуба, чей главный спонсор под санкциями. Ищут юридические ходы, чтобы спокойнее торговать, но это сложно. Вот только если оценивать со стороны фанатов, то имеем дело с трансферным провалом. Давайте строго смотреть на состав ЦСКА. Травма Дивеева привела в основу Набабкина, который не может играть на высоком уровне, поскольку Кириллу 37 лет. Универсальный защитник три года назад думал об уходе из команды.

Защитник Роша по меркам РПЛ это игрок приличного класса. Вот только он бешеный, а Федотов с ним не работает. Тренеру нравятся грубые ходы и провокации бразильца? Тогда надо смириться с тем, что судьям надоест поведение Роши, перестанут его прощать и начнут чаще удалять и наказывать. Симуляции, удары исподтишка и словесные провокации не красят Виллиана, хотя это классный защитник. Единственный из тройки, поскольку бразилец Мойсес это латераль, которого перевели в защиту от безысходности.

Как временная мера подходит, но только если рядом Дивеев и Роша на пике формы. А еще если на поле сильный левый латераль. На фланге Щенникова кто только не играл. От Медины и Облякова до Зайнутдинова до Гайича, как сейчас. Но у ЦСКА два слабейших звена на поле это сербы. Милан недостаточно хорош для игры на своей профильной позиции справа в защите, поэтому ему привезли замену в лице молодого бразильца Кельвена. Вот только изначально планировали играть с опытным Фернандесом.

А слева нашли классного новичка, но дальше возникли проблемы. По версии «армейцев», врачам не понравились результаты удаленной медицинской комиссии. ЦСКА постоянно вынужден идти на рискованные эксперименты с позициями игроков. То опорник Мухин в атаке, то атакующий полузащитник Кучаев в опорной зоне. В каждом матче видно, какие у «армейцев» огромные разрывы между линиями в широкой и компактной схеме «3-4-2-1».

Класс исполнителей не для высоких задач

Годами говорят, что пока у ЦСКА нет нового Вернблума, то не будет баланса в игре. Но Федотов даже не запрашивал покупку разрушителя в центр, таких игроков не было в трансферных новостях. Можно запихнуть в опорную зону хоть Зделара, хоть Мендеса, хоть Облякова, но результат получится примерно одинаковым. Серии успешных матчей неизбежно будут продолжаться неудачными отрезками, поскольку команде банально не хватает класса.

Если 19-летний узбек Файзуллаев может оставить настолько хорошее впечатление, как и 17-летний латераль Рядно, то проблема именно в кадрах. Скоро дети будут выделяться на фоне остальных «армейцев». У ЦСКА основным центральным нападающим является Антон Заболотный, причем летом никто ему не привез достойного конкурента, а аргентинца Гайча отдали в аренду. Чилийцу Давиле нужно время на адаптацию, плюс он не центральный форвард.

Самое худшее для ЦСКА в серии без «сухарей», а также в серии из четырех туров без побед это закономерность слабых результатов. А впереди Федотова ждут «Ростов», «Балтика» и «Спартак». Достаточно упрямые соперники, чтобы забрать у «армейцев» очки и оставить их в середине таблицы. Обязательно будут разовые реванши после ошибок, так ЦСКА играл весь прошлый сезон. Но для конкуренции с «Зенитом» нужна зрелость, а её и близко нет.

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Все комментарии
SPV
SPV
вчера в 22:05
Цска уже лет 5 как середняк РПЛ по составу, менеджменту и деньгам. Федотова ругать не стоит , он обычный тренер без стиля, работает по принципу чем проще тем лучше, ему и игроки слишком креативные не нужны.
pomor45
pomor45
вчера в 20:56
Вот только если оценивать со стороны фанатов, то имеем дело с трансферным провалом.
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Какой же это провал? Это планомерно сложившаяся финансовая ситуация, созданная лучшими менеджерами РФС. Они это предвидели. Для того и Федотова пригласили, что рассчитывали на его умение работать со средним составом - по примеру Сочи. Он в прошлом сезоне этот расчёт вполне оправдал, взяв серебро РПЛ и золото КР. Что будет в этом? Подождём, хотя начало надежд не прибавляет, но это же начало - оно и в прошлом сезоне не блистало. Его и у чемпиона успешным не назовёшь. Только вот самого Федотова надули обещаниями трансферов и как ещё он поведёт себя, поняв, что этих трансферов, в силу не обещающего улучшения финансового положения, не будет.
pomor45
pomor45
вчера в 20:40
А теперь рискует увязнуть в середине, ведь видим явные тренерские поражения Федотова.
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Не в свои сани сел. Его сани - Сочи.
pomor45
pomor45 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:39
Чтобы вырастить бездаря, его надо неустанно хвалить.
Premium
Premium
вчера в 19:53
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 14:50
    Зато фанаты ЦСКА над другими любят смеяться, что они середяки, а ту вот такой вот поворот.
    Но наверное про ЦСКА неправду пишут по их мнению, надо только хвалебные оды писать.
    viv
    viv
    вчера в 12:42
    Рано Багров делает такие выводы, что команда Федотова превратилась в середняка, чемпионат только начался, простой пример - Спартак был на 10- ом месте, а вчера обыграв Сочи, перепрыгнул сразу на 5- ое место, о чем это говорит, что все команды в таблице разделяют всего 2- 3 очка. У того же ЦСКА сейчас 7- ое
    место 12 очков, а у Крыльев и Динамо 2- 3 место и 15 очков, так что ЦСКА до 2- го места всего 3 очка. До первого места 6 очков до Краснодара.
    112910415
    112910415
    вчера в 12:41
    всё перевернётся весной
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 12:26, ред.
    ЦСКА сдал, но и "чемпион" в этом сезоне пока не на своем привычном месте и конкуренцию ему все равно найдется кому составить, Краснодар, Динамо, да и Спартак не стоит сбрасывать со счетов, особенно если придет другой тренер. к тому же, если вспомнить прошлый сезон, то армейцы тоже в начале чемпионата не давали повода рассчитывать на медали, но на финише разогнались - не остановишь. Весной все может повториться. Рано с коней сдерать подковы. Болейте за своих, а не против чужих!
    Capral
    Capral ответ shlomo (раскрыть)
    вчера в 12:16
    Не часто с Вами соглашаюсь, но сейчас- полностью согласен!!!
    Могу лишь пожелать армейцам- скорейшего выздоровления и возвращения в строй!!! Без ЦСКА, также, как и без Спартака -чемпионат неинтересен и смысла не имеет!!! Удачи ЦСКА- "Легендарной команде лейтенантов"!!!
    kazakoff
    kazakoff
    вчера в 12:13
    Может просто уровень команд потихоньку подравнивается
    Не всегда же фавориты остаются фаворитами
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    вчера в 12:10
    ЦСКА, Спартак, Локомотив пошли по тропе, проторённой Торпедо. Хорошо, что свято место пусто не бывает и мы получаем взамен Ростов, Краснодар, Урал...
    Nifan
    Nifan
    вчера в 11:05
    Цыплят считают по осени.
    В начале сезона делать такие далеко идущие выводы, не вижу никакого смысла. Да игроков действительно не добрали, но есть еще зимнее трансферное окно.
    Конечно стоит так же согласится что проблемы по игре тоже есть, но вопрос так же решаемый.
    Короче подводя итог "Поживем увидим"
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 10:43
    С Заболотным и Чаловым мало чего можно добиться, хотя последний посильнее Соболева будет
    Red blu
    Red blu
    вчера в 10:42, ред.
    В летнее окно команду не усилили, есть проблемы с составом. Они и будут до конца первой части чемпионата. Понятно что необходимо усиление спортивного департамента клуба. О том, что ЦСКА необходимы профессионалы на этом направлении, способные грамотно работать в нынешних условиях. Это во - первых, а во - вторых рано записывать в серядняки после 7-ми туров чемпионата.
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 10:42
    Зато тренер -лучший деревенский парень сезона 2022-2023 годов!
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 10:38
    Не впервой Багров хоронит ЦСКА, а он, как птица Феникс восстаёт из багровского пепла. Дождёмся .конца сезона.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 10:35, ред.
    Спасибо за статью.

    Как не крути, но сегодняшнюю команду не сравнишь с плеядой игроков, когда играли Вагнер Лав, Жо, Карвальо, Березуцкие, Игнашевич. Сегодняшние коняшки по подбору игроков действительно середняк. На мой не профессиональный взгляд, одна из основных проблем спада ЦСКА состав команды. Он не сравним с прошлыми годами. Никого не хочу обижать, но игроки по уровню технического мастерства были намного сильнее. Дело не в тренере (хотя у меня к Федотову свое отношение) Федотов и молодым дает игровую практику, и как может делает ротацию (лазарет постоянно пополняется)... он старается, работает....

    Пи.Си. Летняя трансферная компания у армейцев провалена полностью.....
    Гость
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