ЦСКА превратился в середняка. В наличии характер, но не хватает класса

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вчера, 09:51

Команда Федотова не конкурент для «Зенита».

Вице-чемпион пропускал во всех турах

У «армейцев» худшая защита на старте сезона в РПЛ , если говорим о суммарном качестве моментов соперников. Даже молодой обороне «Локомотива» сегодня нужно постараться, чтобы опередить коллег Акинфеева. Во всех восьми поединках нового чемпионата голкиперы ЦСКА пропускали. Можно было списать на травму основного вратаря, но возвращение Игоря не изменило ситуацию.

В половине случаев ЦСКА пропустил дважды. «Армейцам» повезло, что «Локомотив» не справился с собственной прытью в дерби и после ударного дебюта проиграл соседу 4:1. «Ахмат» и «Сочи» могут сожалеть, что не добились с ЦСКА успеха, как «Динамо». У «армейцев» четыре тура без побед, худший результат тренера Федотова в московском клубе, а оправданием служит только сюжет матчей.

Против «Динамо» пропустили решающий мяч в концовке с пенальти. «Оренбургу» и «Зениту» забили первыми. С «Крыльями Советов» в меньшинстве и после 0:2 в пользу соперника навязали борьбу. Учитывая размен убойными моментами, теоретически ЦСКА мог выиграть у самарцев. А мог и проиграть, ведь пустых зон в обороне было много, как и брака в решающий момент у своих ворот.

У Федотова «синдром второго сезона»

У наставника ЦСКА нет чемпионского опыта. Владимир Валентинович радовался победе в Кубке весной, ведь это его первый трофей в карьере. Но и тот успех – результат серии пенальти с «Краснодаром». Чаще всего Акинфеев выручает в таких случаях, но помним финал Суперкубка России. ЦСКА играл лучше, чем «Зенит», но проиграл Кержакову. Даже если «армейцы» останутся одним из самых неудобных соперников для петербуржцев в РПЛ , но продолжат совершать такое дикое количество ошибок, то Федотов станет тренером аналога «Сочи» и «Ахмата».

Крепких середняков, которые могут огорчить Семака, но ныряют в таблице после кратковременных успехов. ЦСКА подскочил на вторую строчку, где давненько не был. А теперь рискует увязнуть в середине, ведь видим явные тренерские поражения Федотова. Исходя из качества моментов, футбольные аналитики предлагают процентное выражение того или иного результата матча. Так вот, у Ганчаренко, чей «Урал» переиграл ЦСКА в первом туре РПЛ , процент на победу составлял 71, а у Федотова 10. У Лички и «Динамо» тоже было преимущество 59 на 19 %.

Вчера победа «Крыльев Советов» была самым вероятным итогом матча. Федотов проигрывает поединки, пытается спасти положение заменами, как вчера, когда умный Файзуллаев отдал парочку классных передач, а Чалов забил спасительный мяч, перебросив голкипера. Но если бы Ломаев сначала не заработал глупейший пенальти, а потом не сел на землю, позволив форварду ЦСКА себя перебросить, то «армейцам» светило поражение. Даже разгром «Локомотива» не сразу стал тренерской победой, сначала ЦСКА забил дважды за пару минут.

Бабаев не спас трансферной кампанией

Директор ЦСКА не привез всех, кого требовали тренеры. Есть сложности в работе клуба, чей главный спонсор под санкциями. Ищут юридические ходы, чтобы спокойнее торговать, но это сложно. Вот только если оценивать со стороны фанатов, то имеем дело с трансферным провалом. Давайте строго смотреть на состав ЦСКА . Травма Дивеева привела в основу Набабкина, который не может играть на высоком уровне, поскольку Кириллу 37 лет. Универсальный защитник три года назад думал об уходе из команды.

Защитник Роша по меркам РПЛ это игрок приличного класса. Вот только он бешеный, а Федотов с ним не работает. Тренеру нравятся грубые ходы и провокации бразильца? Тогда надо смириться с тем, что судьям надоест поведение Роши, перестанут его прощать и начнут чаще удалять и наказывать. Симуляции, удары исподтишка и словесные провокации не красят Виллиана, хотя это классный защитник. Единственный из тройки, поскольку бразилец Мойсес это латераль, которого перевели в защиту от безысходности.

Как временная мера подходит, но только если рядом Дивеев и Роша на пике формы. А еще если на поле сильный левый латераль. На фланге Щенникова кто только не играл. От Медины и Облякова до Зайнутдинова до Гайича, как сейчас. Но у ЦСКА два слабейших звена на поле это сербы. Милан недостаточно хорош для игры на своей профильной позиции справа в защите, поэтому ему привезли замену в лице молодого бразильца Кельвена. Вот только изначально планировали играть с опытным Фернандесом.

А слева нашли классного новичка, но дальше возникли проблемы. По версии «армейцев», врачам не понравились результаты удаленной медицинской комиссии. ЦСКА постоянно вынужден идти на рискованные эксперименты с позициями игроков. То опорник Мухин в атаке, то атакующий полузащитник Кучаев в опорной зоне. В каждом матче видно, какие у «армейцев» огромные разрывы между линиями в широкой и компактной схеме «3-4-2-1».

Класс исполнителей не для высоких задач

Годами говорят, что пока у ЦСКА нет нового Вернблума, то не будет баланса в игре. Но Федотов даже не запрашивал покупку разрушителя в центр, таких игроков не было в трансферных новостях. Можно запихнуть в опорную зону хоть Зделара, хоть Мендеса, хоть Облякова, но результат получится примерно одинаковым. Серии успешных матчей неизбежно будут продолжаться неудачными отрезками, поскольку команде банально не хватает класса.

Если 19-летний узбек Файзуллаев может оставить настолько хорошее впечатление, как и 17-летний латераль Рядно, то проблема именно в кадрах. Скоро дети будут выделяться на фоне остальных «армейцев». У ЦСКА основным центральным нападающим является Антон Заболотный, причем летом никто ему не привез достойного конкурента, а аргентинца Гайча отдали в аренду. Чилийцу Давиле нужно время на адаптацию, плюс он не центральный форвард.