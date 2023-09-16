«Баварию» заставили допустить осечку. «Байер» Алонсо – очарование старта сезона

1694847828

вчера, 10:03

В Леверкузене зрелищная, волевая и дикая команда.

Алонсо будет тренером фаворитов ЛЧ

Испанец давно стал любимчиком боссов больших клубов. Поскольку играл за «Ливерпуль», «Реал» и «Баварию», то в знаменитых футбольных городах не исключают работу с Хаби в будущем. У Клоппа контракт на три сезона, но Алонсо всего сорок один год, тренерская карьера только начинается. Испанца могут позвать в АПЛ после приобретения опыта с другими фаворитами Лиги чемпионов.

Боссы «Баварии» знают, что с Тухелем непросто работать. Если поссорятся с Томасом, то должны держать список кандидатов на замену. Алонсо может оказаться фаворитом, ведь Хаби отличается последовательностью и отсутствием заносчивости, которая мешает нескольким молодым немецким специалистам вроде Нагельсманна. Наконец, Анчелотти точно уходит через год из «Реала».

Рауль тренирует «Кастилью», но бывший форвард не имеет опыта во взрослом футболе как наставник, в отличие от Алонсо. Перес ценит интеллект Хаби, который готовился стать главным тренером задолго до завершения карьеры. Хави доверили «Барселону», а Хаби может достаться «Реал». В «Байере» после непростого первого сезона у него начало получаться, лидируют в таблице.

А весной финишировали на шестом месте. Провалили решающий отрезок сезона, не сумели догнать берлинский «Унион», который в итоге попал в Лигу чемпионов. Но с чистого листа начали намного лучше. Провели активно трансферное лето, Алонсо учел собственные ошибки.

Тренер стартовал вровень с «Баварией»

«Байер» намного слабее по ресурсам, чем «Бавария». Но благодаря тренерской работе и желанию игроков в очном матче в Мюнхене фаворит не снес оборону финского голкипера Градецки. Помешал сам вратарь, отразил семь ударов. Но если посмотреть на ключевую статистику «Байера», то увидите тренерскую команду с поставленной игрой. Смело атакуют – Ульрайха тревожили пять раз, и дважды голкипер не выручил после красивого штрафного и пенальти.

Алонсо, как подобает испанскому тренеру, любит точные передачи. У «Байера» низкий брак и почти не было разницы по количеству передач с «Баварией», хотя соперник чуть больше владел мячом. Хаби не шаблонный специалист, чтобы играть «4-3-3», как того требует испанская хрестоматия футбола. У «Байера» есть два ярких латераля – Фримпонг, которого пока недооценивают в мировом футболе, и Гримальдо, опытный испанский новичок из «Бенфики».

Подбор кадров позволяет играть с тремя защитниками, хотя по ходу матчей перестраивались на «4-4-2». Структуру игры и тренерскую руку лучше всего видно, когда команда возвращается к своим воротам в ходе массированной контратаки соперника. Вчера сравнивали работу двух команд из Германии и Франции. Увидели «Байер» против «Баварии» после того, как Алонсо изменил схему – появилась выдержанная линия офсайда и персональный прессинг.

Также могли оценить парижский проект Луиса Энрике. ПСЖ дома проиграл «Ницце», а в фазе без мяча тактика была «кто в лес, кто по дрова». Без Маркиньоса нет вожака, Хакими и Эрнандес зевали на флангах, а Шкриньяра не смог подстраховать опорник. «Байер» организованнее, чем ПСЖ .

Хаби важно классно сыграть в Европе

Вряд ли «Бавария» проиграет «салатницу» с Кейном. Англичанин хитро прячется за спинами защитников клубов Бундеслиги и грамотно находит ударные позиции. У Тухеля роскошная команда, которая станет лучше, когда в ворота вернется Нойер. Вчера фаворит подарил «Байеру» ничью, поскольку на последних минутах канадский латераль Дэвис не прочитал хитрый ход немецкого хавбека Хофманна – игрок гостей подставился под фол на границе штрафной площади.

Глупый эпизод, который обошелся Тухелю в два очка. Теперь, пока не сыграли матчи выходных, «Байер» вышел на первое место в топ-5 по голам – 13 результативных ударов. И сами играют, и соперникам позволяют, ведь от голкипера Градецки прямо зависит успех клуба из Леверкузена. Вряд ли им хватит сил на чемпионство, ведь даже «Боруссии» Д с Беллингемом не хватило. Но «Бавария» будет терять очки, а «Байер» может порадовать своих фанатов в Лиге Европы.

Группа не сложная, а представители грандов обязательно посмотрят поединки Хаби Алонсо в плей-офф ЛЕ . Людям из «Реала» и «Баварии» важно, как испанец будет реагировать по ходу сложных матчей на вылет. Также о тренере всегда говорит прогресс исполнителей. Если плеймейкер Вирц наберет форму и за ним выстроится очередь из грандов, то баллы пойдут в копилку Хаби Алонсо. После сложнейшей травмы талантливый немец взял паузу, но теперь вернулся.

«Байер» впереди ждёт проверка неудачами

В центре атаки мог сыграть Азмун, но Сердара отдали в «Рому» в аренду. Основная ставка будет на нигерийца Виктора Бонифаца, которому пора выдать сезон с двумя десятками забитых мячей в серьезной лиге. Также судьба «Байера» и Алонсо зависит от формы хавбека Джаки, который вернулся из «Арсенала», и Та – самого опытного из центральных защитников команды. Наверное, стоило поискать Джонатану сильных напарников, но тренеру виднее.

Алонсо выделяет наличие логики при формировании состава. У «Байера» органично подобраны футболисты, подходят друг другу, нет явных провисов, кроме центра защиты. Тренер радует адекватной реакцией. Конечно, иногда выходил из себя, но Алонсо умеет держаться себя в руках. Злиться надо искренне, как Симеоне, Клопп и молодой Моуриньо. Алонсо рациональный специалист, он спокойно встречает потери, вроде ухода Диаби в «Астон Виллу» летом.

У команды Алонсо шикарные позиционные атаки, резкий выход на ударные позиции, роскошный правый фланг и крутой левый полуфланг, опорники с продвигающим пасом и неочевидный низкий прессинг. Всё хорошо, кроме выключений из игры, как в дебюте в Мюнхене, и явных ошибок защиты. Если Хаби поправит игру без мяча, то весной начитаетесь шуток, что голевой машине Кейну не судилось выиграть первый трофей. «Бавария» явный фаворит, но «Байер» хорош.