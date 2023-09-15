От автомата до водяного пистолета. Верратти не смог стать легендой итальянского футбола

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вчера, 22:18

Невероятный талант, которому не хватило смелости.

Не повторил путь Андреа Пирло

Верратти – игрок поколения футбольных симуляторов, о его таланте знали до появления футболиста в высшей лиге. Марко выступал за «Пескару» знаменитого чешского тренера Зденека Земана в Серии В. Рядом играли Лоренцо Инсинье, будущая легенда «Наполи», и Чиро Иммобиле, легенда «Лацио». Верратти, который в юности немного напоминал манерой игры Марадону и Гаскойна, только работал глубже по схеме, сразу стали сравнивать с Пирло.

Более десяти лет назад о юном хавбеке «Пескары» говорили, как о будущей суперзвезде итальянского и мирового футбола. «Ювентус» присматривался к трансферу Верратти. Мало кто в Италии мог предположить, что Марко ни разу в жизни не выйдет на поле в Серии А, поскольку из второй лиги сразу уедет во Францию. Если судить по титулам на чужой земле – только чемпионом Лиги 1 Верратти стал девять раз, то карьера удалась.

Но даже попадание в семь подряд сборных сезона во Франции не превращает хавбека «фермерской лиги» в полноценного наследника Андреа Пирло. Марко тоже сыграл в финале Лиги чемпионов, как и его великий предшественник, но проиграл «Баварии». А самое главное, что с определенного момента выступал за ПСЖ против собственной воли. И даже этим летом его пытались перехватить у саудовцев, но не получилось.

Не сумел перейти в «Барселону»

Верратти не смог перерасти себя из юности. Человек с его игровым интеллектом и точностью передач обычно взрослеет, как Модрич и Кроос. Становится безусловной легендой футбола. У Луки есть «Золотой мяч», у Тони победа на чемпионате мира. У Верратти победа на Евро два года назад, но успех Италии был командным, Марко нельзя назвать лучшим футболистом турнира, ведь этот приз достался Доннарумме.

А Марко не достался контракт с «Барселоной», куда он хотел шесть лет назад. Итальянец сообщил спортивному директору ПСЖ Антеро Энрике, что хочет покинуть парижский клуб. А затем случилось нечто странное. Шейхи запретили футболисту уйти, причем заставили записать унизительное видео в стиле роликов, где плохие люди заставляют хороших извиняться за приличные поступки, которые хулиганам не нравятся.

Бывший агент Верратти – Донато Ди Кампли, рассказал о подноготной той истории:

ПСЖ не очень хорошо себя повел, хотя Марко мечтал попробовать что-то новое. В Париже попросили игрока сняться в видео, на котором он говорит, что хочет остаться. Хотя на самом деле Марко мечтал перейти в «Барселону», играть с Месси, стать чемпионом Испании. Мало быть просто хорошим игроком. Но большего не достигнуть в слабом чемпионате Франции. Не имею ничего против ПСЖ , но стать по-настоящему великим легче с «Баварией», «Барселоной» и «Реалом». Верратти напугали в Париже, он боялся изгнания из состава. Марко струсил. У меня был в руках автомат Калашникова, а потом я остался просто с водяным пистолетом.

С таким «оружием» не отбиться от катарцев, которые враждовали с «Барселоной». Верратти мог стать грозным оружием, но повторил ошибку Неймара. Бразилец выбрал деньги в Париже, а теперь заработает в Катаре. Марко выбрал деньги и отправился туда в тридцать лет.

Не закалил свой мягкий характер

Верратти не агрессивный человек, но пытался казаться «крутым» на поле. Поэтому у Марко безумное количество желтых карточек, 136 в 416 матчах за ПСЖ . И даже пять красных, хотя лишь одно прямое удаление. Странная статистика для человека, который играет за фаворита. Итальянец не сумел выйти за рамки амплуа. Пытался играть в глубине, но появление Месси в ПСЖ показало разницу между попыткой и реализацией подхода.

В сборной Италии Верратти тоже не стал настолько важным, каким был Пирло. Марко сыграл 55 матчей за «Скуадру», что мало для человека его возраста и класса. Игрок оказался заложником обстоятельств. Не нашлось великого тренера, который освободил бы Верратти из «золотой клетки». Также были травмы. Обычно мелкие повреждения, пропускал от одного матча до пяти, но выбывал частенько, не смог завязать игру ПСЖ на себя.

Верратти терялся, когда французы встречали сложных соперников в Лиге чемпионов, вроде «Барселоны» и «Реала». Конечно, не обходилось без реваншей, Марко стал более зрелым игроком. Но толку от доминирования в отдельных матчах, если величие итальянец мог раздобыть только в составе испанского клуба или некоторых команд АПЛ ? Гвардиола поверил в Гюндогана, но не пригласил в «Манчестер Сити» Марко Верратти.

Не получил статус, только уважение

Верратти напоминал Хави его самого. Иньеста добавил, что видит Марко своим наследником в «Барселоне». Месси проводил полузащитника ПСЖ в Катар добрыми словами. Легенды футбола уважительно относятся к Верратти. Буффон вообще заявил пять лет назад, что считает Марко единственным уникальным итальянским талантом целого поколения.

Месси называл Марко «великим игроком», но публике нужно нечто большее для верификации статуса. Хотя класс в футболе не отразить на четкой шкале, интуитивно любой поклонник игры легко отличает легенд от просто хороших футболистов. Верратти застрял в дверях в комнату с великими игроками. Марко не завел Италию на два чемпионата мира подряд.

Хавбек Жоржиньо на Евро-2020 был не менее важным для команды Манчини, чем бывший вундеркинд. Подросткам, от которых ждали прорыва, тяжело во взрослой жизни. В отличие от Хави, Пирло, Хаби Алонсо и Скоулза, которые играли в великий футбол после тридцати, Верратти сдался. Стыдно играть в Катаре, если претендуешь на звание легенды футбола.

Стыдно потому, что не нашлось в Европе гранда, который готов был заплатить жалкие для рынка 45 млн евро, чтобы подписать с Верратти контракт. Марко может пригодиться в будущем сборной Италии Спаллетти, но если человек соглашается играть за «Аль-Араби», то уже ментально футбольный пенсионер.