Изгой – лучший бомбардир. У ПСЖ – две победы в пяти матчах, забивает только Мбаппе

1694872321

вчера, 16:52

Опять противоречия.

Сразу в двух чемпионатах гегемоны на старте нынешнего сезона решили дать фору своим конкурентам. В РПЛ «Зенит» до сих пор позволяет «Краснодару» идти на 1-м месте. А во Франции «Пари Сен-Жермен» дарит очки соотечественникам.

Две победы в пяти матчах

И ведь не скажешь, что у парижан напряженный календарь в первых турах. Чемпионат подопечные Луиса Энрике открывали поединком против середняков – «Лорьян» предыдущий розыгрыш Лиги 1 завершил на 10-м месте, «Тулуза» финишировала на 13-й строчке. И те, и другие смогли сыграть с грандом вничью – причем первые вообще ничего не позволили атаке ПСЖ , а вторые сравняли на финишной прямой. После игры с «Тулузой» испанский менеджер отметил, что ПСЖ далёк от той структуры футбола, которую наставник хочет привить:

Очевидно, это разочаровывает. Думаю, у нас была достаточно хорошая первая половина. Во второй, если не учитывать гол, мы потеряли контроль и недостаточно хорошо обращались с мячом, начали теряться в переходных фазах. Да, нам не хватало владения, особенно при 1:0. Наша цель заключается не в том, чтобы бегать от одних ворот к другим. Я прошу не об этом. Обеспокоен ли я? Нет, это лишь начало сезона. Команде еще далеко до того, что я хочу видеть, особенно в атаке.

После двух побед, сгладивших углы – поражение. От «Ниццы», тренирует которую 34-летний итальянец Франческо Фариоли.

Надеялись обойтись без Мбаппе. Теперь у француза новая роль

Одна из причин, по которой в первых турах парижане набрали меньше очков, чем ожидалось, – отсутствие их главного актива Килиана Мбаппе. На первый матч француз вообще не попал в заявку – и причина всем была ясна. У форварда продолжалась война с руководством – мыльная опера с нежеланием продлевать контракт не привела к трансферу в мадридский «Реал». А о санкциях в отношении исполнителя ходили самые разнообразные слухи. Так, сообщалось, что руководство ПСЖ собирается запретить Килиану посещать «Парк де Пренс» — домашний стадион команды. Этим хотели подчеркнуть отстранённость футболиста от команды.

Вместе с тем были инсайды, что Мбаппе может пропустить все матчи парижан в августе – игру против «Лорьяна» он пропускал точно.

Но на этом этапе в конфликт вмешался главный тренер французского гранда – Энрике был необходим в составе нападающий такого высокого класса, поэтому он хотел найти компромисс. И был очень рад, когда игрока удалось включить в заявку на 2-й тур чемпионата:

Килиан в отличной форме, полон желания, у него правильный настрой. Я очень рад, что у меня есть такой игрок мирового класса.

Сейчас испанец задействует страйкера в новом амплуа – в ПСЖ после ухода Неймара с Месси опять собралась крайне сильная группа атаки. На острие Луис использует Гонсалу Рамуша, иногда выпускает Марко Асенсио. С недавних пор появился Рандаль Коло Муани – он пока выходит с замены. А Мбаппе отлично подошел для позиции на фланге – у Килиана есть отличная скорость и уверенный дриблинг. Он часто получает мяч и смещается в полуфланг и в центр – с учетом, что Килиан играет левого вингера, все его удары – в пределах штрафной из центра. Что уж говорить – это наиболее часто бьющий по воротам футболист. И как следствие лучший бомбардир – 7 мячей.

Красота в топ-5

Понятное дело, что речь идёт о ничтожно малом отрезке чемпионата – но фанатам в Лиге 1 с РПЛ только и остаётся, что радоваться мелочам. По прошествии пяти туров в первенстве лидирует «Монако» — коллектив перестроился на схему с тремя центральными защитниками при Адольфе Хюттере, Головин заиграл на позиции инсайда – и всё пока работает.

Благодаря победе над парижанами в топ-3 ворвалась и забывшая о высоких полётах «Ницца». Предыдущие 6 сезонов «орлята» курсировали между 5-й и 9-й строчками Лиги 1 – не помог даже вернувшийся Люсьен Фавр. Зато спасением может стать итальянский менеджер Франческо Фариоли – а ведь специалисту всего 34 года.

В эту же компанию вписался и стагнирующий «Реймс» — команда после повышения в классе разок запрыгнула в зону еврокубков по итогам сезона-2019/20, но после этого откатилась обратно за пределы топ-10.

Парижане наверстают упущенное

Такие сказки обычно ненадолго – у ПСЖ достаточно и подбора игроков, и глубины скамейки, чтобы защитить титул в Лиге 1. Лига чемпионов – другой разговор, там конкурировать приходится с сильнейшими. Но в рамках чемпионата Франции конкурентов для парижан попросту нет.

Что уж говорить, если даже с уходом Неймара и Месси селекционеры сумели оперативно разобраться – привезли Гонсалу Рамуша, обокрали «Барсу», забрав Усмана Дембеле. Теперь есть и Коло Муани, Марко Асенсио. На трансферную кампанию французский гранд потратил 349,5 миллиона евро. К тому же парижане сделали ещё один шаг к тому, чтобы сбалансировать состав – пригласили Мануэля Угарте.