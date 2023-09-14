Сильнейшая сборная мира снова проиграла. Скучность, капитан и тактика – главные проблемы

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вчера, 09:36

Фавориты Евро-2024 слишком себя любят.

Франция до зевоты рациональная

Матч Германии и Франции был нужен немцам, чтобы смыть часть позора после разгрома от японцев и увольнения тренера. Дешам предсказуемо не спешил обыгрывать будущих хозяев Евро-2024. Но важнее не результат контрольного поединка – поражение Франции, а общее впечатление от матчей самой сильной сборной планеты. Когда «трехцветные» включаются в игру, а Мбаппе не сидит на скамейке, то вице-чемпионов мира сложно остановить.

Но насколько часто Франция играет с душой? В Лиге Наций не вышли из группы в финал четырех, проиграли хорватам и датчанам. На чемпионате мира Дешам заставил подопечных собраться, но легкости не было. Стартовый отрезок финала против Аргентины получился ужасным для формального фаворита из Европы. Франция осталась в 2018 году, где была ставка на результат после нелепого поражения от Португалии в финале домашнего Евро.

Старые раны дают о себе знать. Французы обожают экономить силы и плохо переключаются. Вспомните игру против Англии в плей-офф ЧМ -22, или вылет от Швейцарии на Евро-2020. Речь о команде, которая не забивает Гибралтару шесть мячей, после второго гола уже нет нужного настроя. Камбэк в финале ЧМ помним, но Франция Дешама страдает из-за маниакальной ставки на класс. Футболисты живые люди, а не скаковые лошади. Дидье об этом забывает.

Команде не хватает опытных лидеров

Мбаппе вряд ли крутой капитан. Месси долго не подпускали к повязке в «Барселоне». Роналду не был капитаном МЮ и «Реала». Для роли вожака нужно обладать определенным набором качеств, начиная с умения говорить. Мбаппе в перерыве чемпионата мира повторял банальности. Нет сомнений, что новый капитан сборной Франции невероятный футболист. Но в критической ситуации Францию потопит незрелость 24-летнего Мбаппе.

У Франции мало характерных актеров. Двадцать пять лет назад чемпионат мира выиграли Зидан, Блан, Десайи, Тюрам, Лизаразю, Бартез, Виейра, Дешам и Джоркаефф, команда капитанов. В новом веке даже вратарь Льорис был плохим капитаном. В воротах теперь Меньян – невероятный голкипер, но ещё в «Милане» заметили, что ему сложно руководить защитой. Сам по себе сыграет шикарно, как и Мбаппе. Но Меньян не склеивает оборону.

Варан на пике формы помогал обороне Франции держаться в стиле «Реала». Сейчас такого человека нет, чем немцы, аргентинцы, датчане и хорваты пользовались. А Гризманна, чтобы Мбаппе не бесился, не сделали новым постоянным капитаном сборной Франции. Антуан поднаторел в умении взять игру на себя на любом участке поля. Но даже «маленький принц» в жизни довольно инфантильный мужчина, которому сложно быть серьезным.

Погба тоже умеет отчебучить нечто дикое. Тренеры Франции жаловались журналистам, что во время Евро-2020 работали няньками. Укладывали взрослых мужиков спать, запрещали им видеоигры, мирились с подростковыми истериками и ссорами. Бензема не случайно не прилетел на финал ЧМ -2022, чтобы спасти Францию и Дешама голами в ворота Аргентины. «Трехцветные» за фасадом королевского дворца прячут секреты.

Дешам остался поклонником шаблонов

Почему Лёв сидит без работы больше года? Немец скажет, что отдыхает, вот только работа тренером национальной сборной считается в его профессии скучной. Слишком много свободного времени на семью и развлечения, поэтому Клопп, Симеоне или Моуриньо о контрактах со сборными вспоминают только как о варианте пенсии. Лёв выиграл чемпионат мира, был частью других успехов Германии, но ни один большой клуб его не зовет.

С Дешамом после ухода из сборной Франции будет так же. Даже с учетом, что Дидье был в финале Лиги чемпионов с «Монако», когда проиграл «Порту» молодого Моуриньо, он не станет востребованным у грандов. Если у Франции пошла игра, то все мелкие и умные детали, привнесенные тренерским штабом, обязательно сработают. Вроде превращения Гризманна в диспетчера, который играет от своих ворот к чужим владениям.

Но если говорим об умении раскрыть потенциал талантов вопреки обстоятельствам, то у Дешама получается не всегда. Надежный старенький карт Жиру команде подходит, а агрессивный болид Бензема не спелся с главным тренером сборной, хотя Карима вернули, и у центрального форварда даже появилась футбольная химия с Мбаппе. Рабьо играет за Францию хорошо, когда набирает форму самостоятельно, не заслуга Дешама.

Дешам не раскрыл Комана, Дембеле, Коло Муани, Упамекано и Конате. Даже успехи братьев Эрнандесов и Камавинга это заслуга скорее футболистов, чем главного тренера. У Франции невероятно мощная команда, но без молодых Погба, Канте и Варана на пике формы она теперь другая. И соперники это понимают. Скалони и Месси в финале чемпионата мира идеально сыграли на всех минусах Франции, которых стало лишь больше.

Набор игроков вместо единой команды

Дешам за много лет не сумел сделать Мбаппе органичной частью своей схемы. Килиан это команда в команде. У левого форварда невероятная статистика – 40 голов и 25 ассистов в семидесяти матчах за Францию. Но Мбаппе, получая хорошую поддержку с тыла от левого латераля, не интегрировали в работу с центральным нападающим. Жиру и Мбаппе это не связка мечты. Гризманн и Килиан не понимают друг друга телепатически.

Даже с Муани, хотя Мбаппе притащил переоцененного на трансферном рынке форварда в ПСЖ , у них не обязательно появится химия. В сборной Франции исключительные мастера, но после поражения в финале ЧМ -2022 им стоило подумать о смене главного тренера. Зидан был готов подменить Дешама. На базе наработок Дидье с плодами крутых футбольных академий Зинедин мог настроить свою Францию на титулы.

Не будем себя обманывать, будто Зидан является фанатом результативного и зрелищного футбола. Но «трехцветные» и от результата не откажутся. Французы оказались неудачниками Евро-2020, Лиги Наций и чемпионата мира в Катаре. Многие историки до сих пор считают, что французские генералы лучшие в истории. Но разве их мастерство помогло Наполеону умереть на императорском троне любимцем Европы?

Дешаму стоило помнить историю родины. Франция может выиграть Евро-2024 за счет класса и мастерства. Но её поражение не будет сенсацией, ведь трудно забыть финалы с Португалией и Аргентиной. Дешам предлагает соперникам сдаваться до выхода на поле, поскольку перед ними сама Франция, сборная мира. Но даже бедовая сейчас Германия отказалась. Французам до старта Евро надо завязать с самолюбованием.