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вчера, 17:26

У знаменитых клубов непростая судьба.

«Лион» (Франция)

Было: 7 чемпионств за 7 лет.

Стало: 15 лет без титула.

Время летит быстро, но чемпионства «Лиона» с Жуниньо на поле многие фанаты футбола отлично помнят. Великолепная серия осталась позади, дальше гегемоном в Лиге 1 стал ПСЖ катарских шейхов. А дела «ткачей» идут так плохо, что они готовы пригласить нестабильного Лэмпарда главным тренером. Блана уволили, «Лион» на последнем месте в чемпионате, где добились успехов Кузяев и Головин. У «Олимпика» завершилась эпоха, президент клуба Ола ушел на пенсию, но надо иметь совесть. Одно дело быть как «Ливерпуль» с одним чемпионством за тридцать лет в АПЛ , но успехами в Европе. И другое – замыкать таблицу чемпионата Франции, будучи «Лионом».

«Спартак» (Россия)

Было: 9 чемпионств за 10 лет.

Стало: 1 титул за 21 сезон.

Все привыкли, но звучит страшно. Один чемпионский титул на двадцать один сезон. Каррера выиграл «золото» неожиданно для всех и даже для себя лично. Потом ссорился с игроками, про Глушакова его до сих пор спрашивают. Массимо ушел, но не забрал с собой проблемы «Спартака». «Красно-белые» начали сезон как середняк – 3 победы и 3 поражения при одной ничьей в РПЛ . Не важно, какие там результаты на групповом этапе Кубка. Если Абаскаль не вернется к победам, причем в идеале серии успехов, чтобы существенно подняться в таблице чемпионата, то «Спартак» потеряет шанс побороться за титул второй раз за двадцать два года.

«Ювентус» (Италия)

Было: 9 чемпионств за 9 лет.

Стало: 0 титулов за три сезона.

У «Ювентуса» давно большие проблемы в руководстве. Даже дисквалификация Аньелли из-за финансовых махинаций не меняет положение. Андреа остается управляющим клубом, пусть формально передал дела юристам и новым директорам. Появлялись слухи о продаже «Ювентуса», но владелец клуба – глава клана миллиардеров Элканнов, американец из Нью-Йорка, настолько богатый, что может пережить системный кризис в клубе и убытки. Туринцы мечтают вернуться к титулам, ссылаясь на нестабильность конкурентов в Серии А, ведь каждый год новый чемпион. Но сначала пусть посмотрят в зеркало. Клуб виноват во многих собственных проблемах. И футболисты способствуют кризису. Погба обвиняют в употреблении допинга, а клуб отказался платить ему зарплату, пока идет разбирательство. Бонуччи подает на «Ювентус» в суд. Ветеран, уехавший играть в Германию за «Унион», считает, что его обманули. Выигранные после иска деньги отдаст на благотворительность. Тренер Аллегри не в лучшей форме. «Бьянконери» не упали так низко, как «Лион», но для них переход от финалов ЛЧ к вылетам из Лиги Европы это уже заметное падение. В этот раз обойдутся без еврокубков, дисквалифицировали на год.

«Динамо» Киев (Украина)

Было: 11 чемпионств за 12 лет.

Стало: 5 титулов за 19 лет.

Хотя конкурент традиционно один – «Шахтёр», киевляне проиграли 14 чемпионских кубков за последние девятнадцать лет. «Динамо» это ещё один отличный пример «вечного чемпиона», у которого долгое время не было достойного конкурента в лиге с высоким на тот момент рейтингом УЕФА . И ещё один пример слабого менеджмента. Братья Суркисы ужасно управляют «Динамо», но при этом никогда всерьез не рассматривали вариант со сменой владельца. В итоге восточноевропейская команда, которая бывала в полуфинале Лиги чемпионов, уступила «Шахтёру» первенство в УПЛ . Хотя у киевлян теперь легендарный тренер соперников Луческу, один из самых титулованных наставников в истории футбола, «динамовцы» вылетели из еврокубков от «Бешикташа». Впервые за 18 лет киевлян не будет в осенней части одного из еврокубков. Причем заслуженно, ведь ставка на сэйвы голкипера Бущана не может вечно выручать в футбольном казино.

«Манчестер Юнайтед» (Англия)

Было: 7 чемпионств за 9 сезонов.

Стало: 0 титулов за 10 лет.

Так получилось, что последний год много говорим о «дьяволах». Но кто дает актуальные поводы – тот на первой полосе. МЮ в новом веке делился титулами в АПЛ , но если суммировать самый мощный отрезок двадцатого столетия, то получается 7 кубков за 9 сезонов. Вполне подходит для определения «вечный чемпион». Как в РПЛ у «Спартака» с «Зенитом», в АПЛ у МЮ новым счастливчиком в таблице стал старый враг. Не главный недруг, ведь «дьяволы» сильнее не любят «Ливерпуль», чем «Манчестер Сити». Но соседи окончательно примерили корону в Англии, когда Гвардиола выиграл Лигу чемпионов прошлой весной. «Дьяволам» будет сложно вернуться на вершину, поскольку в клубе настоящий бардак. Сильный менеджмент на всех уровнях делает команду чемпионом, а не только клубный бюджет. У тен Хага конфликты с вингером Санчо. Хотели выгнать Магуайра вслед за Де Хеа, а теперь довели ситуацию до нападок фанатов на упрямого Харри. Дошло до того, что родная мама написала письма в защиту Харри из-за постоянной травли. Для полного счастья бразильский вингер Антони может оказаться персонажем, который любит бить женщин, суд рассмотрит его дело. Очень жаль, что Фергюсону приходится на всё это смотреть, как и миллионам верных фанатов «Манчестер Юнайтед».