У них лучший футболист лета в РПЛ и сенсация сезона. «Крылья Советов» поймали удачу

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вчера, 12:33

Впереди игры с ЦСКА и «Спартаком».

Гарре – лучший игрок лета в лиге

Официальное решение представителей РПЛ и экспертов с правом голоса. Поскольку фанаты обычно топят за игроков собственных клубов, из-за чего футболисты ЦСКА и «Зенита» часто побеждали в опросах на звание игрока месяца в РПЛ , даже если были более достойные кандидаты, то теперь систему выборов поменяли. Стало лучше, ведь раньше у Гарре не было бы шансов. А теперь у 23-летнего аргентинца, который лидирует по средним оценкам в сезоне от аналитических порталов, почетное звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ .

Логичный выбор, ведь у атакующего хавбека «Крыльев Советов» 3 гола и 2 ассиста. Причем молодой футболист отличился полезными действиями во всех пяти сыгранных матчах нового сезона в РПЛ . Помог переиграть «Ахмат», выручил с «Динамо» – ничья 3:3, громил «Ростов» 5:1, а также порадовал против «Локомотива», когда его пас в концовке едва не стал решающим и победным. Москвичи отыгрались. Лишь «Рубин» не обратил внимания на гол Гарре и выиграл у самарцев, но аргентинец запомнился.

Конечно, в РПЛ есть более опытные мастера высокого класса, вроде Промеса и Клаудиньо. Кордобе и Чалову создают больше моментов, ведь они нападающие, как и результативный игрок «Зенита» Кассьерра. Но в победе Гарре есть смысл. Тюкавин из «Динамо» хорош, но пока Константин не всегда настоящий лидер команды. У голкипера Сафонова стало меньше работы из-за успехов Ивича – лучшего тренера лета в РПЛ . Поэтому по сумме мнений легенд российского футбола, экспертов и фанатов на первом месте оказался Гарре. В РПЛ хватает интересных игроков, но футболист с фантазией заслужил признание. Жаль лишь, что Гарре пропустил из-за травмы последние матчи. Но его ждут на поле, ведь Бенхамин боец, лидер команды по отборам.

Салтыков – открытие нового сезона

Пока аргентинский плеймейкер Гарре лечился, внимание публики переключил на себя 19-летний дебютант сборной России. Никита стал одним из неожиданных героев старта РПЛ . Салтыков из «Чертаново», как многие звезды «Крыльев Советов». Его отправляли в аренды, но в 19 лет получили футболиста первого состава и новичка сборной России. Пускай игры против олимпийской команды Египта не имели официального статуса, в зачет ФИФА не попадут, Салтыков оставил очень приятное впечатление, когда Карпин выпустил его на поле.

На клубном уровне Никиту тоже запомнили. Хочется верить, что вингер учел ошибки прошлого. Несколько лет назад Салтыков стал участником драки после матча юношей из «Чертаново» и «Локомотива». Юный игрок получил шестимесячную дисквалификацию. Готовый футболист для драк в матчах «Зенита» и «Спартака»? А если серьезно, то Никита нравится скоростью принятия решений. Осинькин дождался успешного отрезка, невзирая на травмы Ежова и Гарре. Рассказова перевели в атаку, оставив голландца Бейла ниже по схеме.

Сработало, ведь у Салтыкова 2 гола и 1 ассист, а у бывшего защитника «Спартака» 1 гол и 3 результативные передачи. У «Крыльев Советов» теперь есть полноценная команда. Забрали у «Локомотива» хавбека Бабкина. Неплохо сыграли в некоторых матчах форварды Шитов и Хубулов. Не всегда может порадовать стабильностью голкипер Ломаев, но у «Нойера из РПЛ » классная реакция на линии ворот, что не забывает демонстрировать. Даже защитник Евгеньев, которого в «Динамо» запомнили по жестким ошибкам, на старте сезона в Самаре чаще радовал, чем огорчал. Очевидно, что Бейл и Гарре – лидеры «Крыльев Советов», но есть полноценный стартовый состав. Осинькин со вкусом подобрал футболистов.

Самарцы не новые «Сочи» и «Ростов»

Зато могут занять собственную нишу. «Крыльям Советов» будет сложно удержаться в первой тройке. Их успех скорее повторяет рывок «Урала» Ганчаренко, который после этого успел откатиться. Уже в воскресенье у Осинькина выездной матч против ЦСКА . Дальше будут «Сочи» и «Спартак». Для всех соперников «Крылья Советов» станут крепким орешком, с которым придется повозиться. Но команде из Самары нужно помнить о матче в Казани, где уступили 2:1. Не всегда оппонент демонстрирует щедрость, как «Динамо». Москвичи уничтожали «Крылья Советов» в гостях в первом тайме, но отдали победу в концовке матча.

Клубу Осинькина ресурсы не позволят стать новыми «Сочи» и «Ростовом» – середняком, который вытеснит привычных грандов из первой тройки по итогам всего сезона. Но у них уже была минута славы летом. Также есть фактор, который объединяет с южными клубами – стабильный главный тренер. Осинькин видел, как глупо его команда теряет очки в прошлом сезоне вопреки статистике и усилиям. «Крылья Советов» отдали футболистов, которые пошли на повышение, но набрали новую порцию талантов. Как знаем по «Сочи» и «Ростову», с каждым трансферным сожжением фениксу сложнее возродится из пепла.

Будут неудачные ставки. Пока не заиграл в Самаре форвард Писарский, знаменитый голами за «Оренбург» под фамилией Сычевой. Но даже эту неудачу можно развернуть в свою пользу. Представьте, что человек с голевым чутьем Владимира набирает форму. При поддержке Бейла, Ежова, Гарре, Костансы и Салтыкова нападающий сможет огорчить многих фаворитов, ведь на «Крылья Советов» активно работает лейтмотив нового сезона. Каждый клуб РПЛ может обыграть любого соперника в отдельно взятом матче. ЦСКА и «Спартаку» не стоит высокомерно смотреть на «Крылья Советов», пусть у середняка случается иногда паника в защите и есть отказ от высокого прессинга.

Осинькин четко понимает, что все главные испытания впереди. Но у него команда, которая забила на старте 17 мячей, больше всех, и опережает «Зенит» по суммарному качеству моментов.