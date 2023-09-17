«Верона» – «Болонья»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1694974875

вчера, 21:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 4-го тура Серии A чемпионата Италии «Верона» – «Болонья», который состоится 18 сентября 2023 года

«Верона»

«Мастифы» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии занимают восьмое место. Рассмотрим несколько футбольных встреч с участием команды за последнее время. С минимальным счётом в гостях «Верона» взяла верх над командой «Эмполи». Дома с разницей в один мяч «жёлто-синие» обыграли римскую «Рому». Забитыми голами за «скалигеров» отличились словацкий полузащитник «мастифов» Ондрей Дуда и полузащитник из Бельгии Сириль Нгонге.

1 сентября «Сассуоло» выиграло дома у «Вероны» со счётом 3:1.

«Болонья»

«Красно-синие» на сегодняшний день в турнирной таблице итальянской Серии A находятся на десятой строчке. Вспомним недавние матчи с участием «Болоньи», чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящей игры с «жёлто-синими» из Вероны. Ничейным исходом завершилась выездная игра с «Ювентусом» в рамках 2-го тура чемпионата (1:1). С разницей в один мяч «Болонья» одержала победу над «Кальяри» (2:1).

9 сентября в рамках товарищеской встречи «борзые» раскатали ничью с «Реджаной» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Верона» – 3.15

Ничья – 3.35

Победит «Болонья» – 2.37

Победит «Болонья» с форой -1.5 – 4.55

Обе забьют — нет – 2.00

Обе забьют — да – 1.84

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.08

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.75

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

В одной игре из пяти последних «борзые» уступили своим соперникам

За тот же период «мастифы» проиграли в двух поединках.

Прогноз

В апреле текущего года «жёлто-синие» дома смогли обыграть «Болонью». В предстоящем матче «мастифы» повторят успех. Компания Pinnacle предлагает на победу «Вероны» коэффициент 3.15.