«Верона» – «Болонья»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 4-го тура Серии A чемпионата Италии «Верона» – «Болонья», который состоится 18 сентября 2023 года
«Верона»
«Мастифы» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии занимают восьмое место. Рассмотрим несколько футбольных встреч с участием команды за последнее время. С минимальным счётом в гостях «Верона» взяла верх над командой «Эмполи». Дома с разницей в один мяч «жёлто-синие» обыграли римскую «Рому». Забитыми голами за «скалигеров» отличились словацкий полузащитник «мастифов» Ондрей Дуда и полузащитник из Бельгии Сириль Нгонге.
1 сентября «Сассуоло» выиграло дома у «Вероны» со счётом 3:1.
«Болонья»
«Красно-синие» на сегодняшний день в турнирной таблице итальянской Серии A находятся на десятой строчке. Вспомним недавние матчи с участием «Болоньи», чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящей игры с «жёлто-синими» из Вероны. Ничейным исходом завершилась выездная игра с «Ювентусом» в рамках 2-го тура чемпионата (1:1). С разницей в один мяч «Болонья» одержала победу над «Кальяри» (2:1).
9 сентября в рамках товарищеской встречи «борзые» раскатали ничью с «Реджаной» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Верона» – 3.15
- Ничья – 3.35
- Победит «Болонья» – 2.37
- Победит «Болонья» с форой -1.5 – 4.55
- Обе забьют — нет – 2.00
- Обе забьют — да – 1.84
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.08
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.75
Статистика
- Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
- В одной игре из пяти последних «борзые» уступили своим соперникам
- За тот же период «мастифы» проиграли в двух поединках.
Прогноз
В апреле текущего года «жёлто-синие» дома смогли обыграть «Болонью». В предстоящем матче «мастифы» повторят успех. Компания Pinnacle предлагает на победу «Вероны» коэффициент 3.15.