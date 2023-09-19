Эти гранды наблюдают за ЛЧ со стороны. В списке много англичан, голландские и португальские топы

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вчера, 21:44

Хотя кое-кто уже пошёл на поправку.

«Челси»

В лондонском клубе без изменений. Новые владельцы стараются выстроить своё детище в отрыве от того, что сделали предыдущие – и получается не очень. Обилие новобранцев на щедрых и длительных контрактах, тренер, который не умеет работать с таким контингентом. Но всё это мы видим уже в текущем сезоне. А без ЛЧ «аристократы» остались, когда командой руководили Грэм Поттер и в последствии – Фрэнк Лэмпард. Эти специалисты столкнулись с теми же проблемами.

Нынешний «Челси» — не конкурент в борьбе за плей-офф главного еврокубка. Разве что в квартете B навязал конкуренцию – но туда определили «Арсенал». Остаётся только смотреть за разборками других европейских грандов, разбираться со своей раздутой заявкой и думать – как поступить с Почеттино. При аргентинце «синие» не входят пока даже в топ-10 – пусть и прошло только 5 туров.

«Ливерпуль»

У мерсисайдцев уважительная причина пропуска ЛЧ . В минувшем сезоне на них навалился комплекс проблем – в центре поля был крайне возрастной подбор игроков, плюс скомканная предсезонка, череда травм лидеров, уход Мане. На этом фоне вдруг выяснилось, что альтернатив «красные» подготовить и не успели.

Уже весной, после вылета от мадридского «Реала» в 1/8 финала плей-офф, подопечные Юргена Клоппа рванули исправлять положение в чемпионате: одно дело, когда клуб идёт на 8-й строчке в Премьер-Лиге, и совсем другое – когда в топ-5. Мерсисайдцам повезло, что из сопоставимых по уровню конкурентов в борьбе за пятёрку оставался лишь «Тоттенхэм» — да и тот не справился со своими проблемами. «Брайтону» не хватило опыта и глубины скамейки, чтобы навязать бой за топ-5, так что «красные» спокойно заняли освободившуюся нишу.

Этот сезон – восстановительный. Щадящая группа в Лиге Европы открывает возможность спокойно нарабатывать новые сочетания и бороться за топ-3 с меньшим напряжением.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» по первым турам впечатляют – перед Анге Постекоглу ставили задачу вырастить на выжженой Антонио Конте земле новый коллектив, провести перестройку. Но по первым турам австралийский менеджер даже превосходит ожидания. «Шпоры» при нём смотрятся легко и резво, идут на 2-м месте после «Сити» с 13 очками.

Даже обидно что нельзя посмотреть на такой «Тоттенхэм» в ЛЧ – весной коллектив повалился, Конте прошёлся с критикой по игрокам и руководству, отправился в отставку. А исполняющие обязанности главного тренера специалисты не смогли наладить обстановку. В апреле-мае лондонцы откровенно доигрывали сезон, пропустили в пятёрку «Ливерпуль», затем их опередили «Брайтон» с «Астон Виллой».

«Аякс»

За последние 5 сезонов амстердамцы приучили нас смотреть за ними на групповом этапе ЛЧ – в какой-то момент даже замаскировались под грозную силу в главном еврокубке. Потом стали отправляться в плей-офф Лиги Европы. Теперь и вовсе пошли напрямую в группу ЛЕ , минуя ЛЧ . Встать в один ряд с «Ливерпулем», «Миланом» или «Бенфикой» последних лет не удалось – всё началось с распродажи лидеров команды сезона-2018/19. Очередным ударом стал трансфер Антони в МЮ прошлым летом. Да, выгодный – но ведущий к необходимости искать преемника.

В итоге «Аякс» упустил чемпионский титул (редкое явление) а в недавнее межсезонье продолжил продавать активы. Мохаммед Кудус и Эдсон Альварес отправились в «Вет Хэм», «Арсенал» подобрал Журрьена Тимбера, Кэлвин Басси подписал контракт с «Фулхэмом».

Такова незавидная участь европейских симпатичных малышей. В какой-то момент грамотный менеджмент позволил совершить прорыв, но вспышка осталась вспышкой – а клуб стал фермой по выращиванию талантов для более сильных европейских грандов.

«Спортинг»

Участь португальцев такая же, как у «Аякса» — готовить молодых и перспективных для топ-клубов. «Спортингу» удавалось мириться с этим – и на протяжении последних восьми сезонов участвовать в еврокубковых битвах, в шести из них лиссабонцы участвовали в розыгрыше ЛЧ . В том числе в предыдущей кампании – тогда «львы» попали в квартет к «Тоттенхэму», «Айнтрахту» и «Марселю». К чести «зелёно-белых» — оба раза отбирали очки у «шпор», в гостях обыграли немцев. Но в турнирные расклады вмешались «провансальцы», дважды обыграв коллектив. И «Спортинг» был вынужден отправиться в Лигу Европы, где добрался до четвертьфинала.

Что касается национального чемпионата, «Спортинг» тоже проявил себя не лучшим образом. В ранге чемпиона обосновалась сверхатакующая «Бенфика» Рогера Шмидта, конкурировал с ней не слабеющий «Порту». А вот в тройку неожиданно забралась «Брага».

«Ювентус»

Закат «старой синьоры» наблюдается не первый год. С последнего чемпионства прошло 3 года. Дважды «бьянконери» финишировали четвертыми – а минувший сезон завершили на 7-й строчке (не без вмешательства УЕФА ).

Да и предыдущая еврокубковая кампания, несмотря на плодотворную весну в плей-офф Лиги Европы, получилась слабой – на фоне «Пари Сен-Жермен» и «Бенфики» туринцы выглядели пассажирами и не смогли отнять у них ни балла. Что еще хуже – даже израильский «Маккаби Хайфа» сумел нанести итальянцам поражение. Сейчас «Юве» Аллегри точно не ассоциируется с тем искрометным «Юве» 2014-2017. Пусть даже начало нового сезона Серии А и складывается для «старой синьоры» отлично – 10 очков в 4 матчах, победы над «Удинезе», «Эмполи» и «Лацио», ничья с «Болоньей».