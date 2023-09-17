Почеттино сравнил новичков «Челси» с Зиданом. Тренер рискует потерять работу

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вчера, 20:23

Мудрик и компания снова не выиграли в АПЛ .

Игра «Челси» похожа на их бледную форму

Против «Борнмута» в гостях лондонцы сыграли в третьей форме. Футболки бледно-зеленого цвета простудных соплей прекрасно сочетаются с качеством игры команды Почеттино. Приносим соболезнования каждому, кто наказал себя мазохистским просмотром матча «пенсионеров» против «вишенок». На статистику матча тяжело смотреть. Если команда за миллиард евро создает так мало моментов, как один из аутсайдеров РПЛ , то у фаворита серьезные проблемы.

Почеттино видит в «Челси» новых Терри, Лэмпарда и Дрогба. А из цифр следует, что таланты провели ужасный матч. Лондонцам не помог высокий отбор мяча и примитивный футбол соперника. У «Челси» был один момент, у «Борнмута» тоже один дельный подход. Вероятность победы каждой из сторон несильно оторвалась от 33 %. Владение «Челси» мячом надо разделить на скорость футбола. Тяжело найти более медленного гранда. Игроки «Челси» срезали Клюйверта после того, как отдавал пасы. Даже бить не успевали.

Тренер «Челси» пытался обмануть фанатов

Почеттино коллекционирует оправдания слабой игре своих подопечных. На этот раз приплел легенду:

Зидан был потрясающим игроком, но через шесть месяцев после его перехода фанаты «Реала» могли сказать: «Кого мы купили?» Он начал выдавать результат после семи или восьми месяцев, и тогда Зидану было 26 или 27 лет.

Не спорим, что на новичков «Челси» большое давление. Но, во-первых, Зинедин попал в «Реал» в 29 лет, это существенно отличает его случай от подписания молодых игроков за огромные деньги. Во-вторых, откуда Почеттино взял, что у француза не получалось? Зидан забил 4 гола в первых шести матчах Ла Лиги. И он был полузащитником, а не нападающим. В первом сезоне в Мадриде у француза 7 голов и 9 ассистов. В сентябре была травма, но быстро вернулся.

Почеттино выдумал недовольство Зиданом. Зинедин выиграл с «Реалом» Суперкубок Испании, в первом финале был лучшим на поле. В конце первого сезона в Мадриде Зидан взял Лигу чемпионов. Выдумал два гола «Барселоне» в полуфиналах, а его роскошный удар против «Байера» стал решающим. Конечно, в 29 лет Зинедин потратил время на адаптацию в зрелой команде с Фигу и Раулем, но сравнение некорректное.

Тренеру «Челси» стоило вспомнить Модрича. Луку после года в «Реале» назвали худшим трансфером сезона. Но позже поняли ценность хорвата. У Почеттино слабые сравнения, «сливочные» были машиной без Зидана, а «Челси» это бесформенная масса. Дело не в отсутствии времени. Мудрик в клубе с зимы, а выглядит так, словно Михаила привозят на матчи с мешком на голове в незнакомый состав.

Слабейшее звено команды – главный тренер

Были сомнения, когда Боэли выбрал Почеттино. Маурисио не показал себя в ПСЖ . Успехи в «Тоттенхэме» не сделали ни наставником сборной Аргентины, ни тренером команд уровня «Реала». Почеттино дождался приглашения в «Челси», поскольку руководители лондонского клуба испугались связываться с энергичным немцем Нагельсманном. Зря, ведь Юлиан в лучшей форме, чем его коллега.

Почеттино за пять туров АПЛ не предложил вообще ничего. Даже хуже, чем Лэмпард. Фрэнк пытался прививать свой футбол, но не получалось. Маурисио увидел неплохую игру своей команды против «Ливерпуля», но отказался от того подхода. Дальше были поражения от «Вест Хэма» и «Ноттингем Форест». А победа над «Лутоном» ничего не значит, у этой команды нет ресурсов для борьбы.

«Челси» не жалуется на ресурсы, но посмотрите на лавку гранда против «Борнмута». Не все болельщики лондонцев узнают в лицо Маатсена, Петровича, Бергстрёма, Статтера и Вашингтона. Чилуэлл и Палмер, вышедшие на замену, знаменитее, но тоже не спасли. Огорчает, что снова трансферная деятельность богатого клуба велась по принципу перехвата чужих целей с переплатой.

Даже агенты, которые ведут дела футболистов АПЛ , искренне удивлены, что «Челси» подписал Палмера, который им не подходит для основы. У Почеттино нет тонкого вкуса. У его команды мало футбола и густо непонятных ошибок. Чемпион мира Энцо Фернандес выбивается по классу, но команды нет. Даже опытный Стерлинг теряется, ведь Рахим всегда был немного «всадником без головы».

Успешность игры вингера прямо зависит от умения тренера направить английского ямайца к чужим воротам. Гвардиола с этой задачей справлялся, а Почеттино не показывает тропы. Тренер не может четко сформировать костяк, мечется от одной идеи к другой, а на выходе получает разорванную на части команду.

От «Челси», который выиграл финал Лиги чемпионов, почти ничего не осталось. Понятно, что много травм – латераль Джеймс, атакующий хавбек Нкунку, защитники Фофана и Бадьяшиль, а также опорник Лавия могли пригодиться на поле. Но нормальной игры нет в любом составе. Форвард Джексон бьет по воробьям. Кайседо не готов выжигать в опорной зоне.

Переходы между схемами «3-4-3» и «4-2-3-1» слишком медлительные и предсказуемые. У «Челси» нет вожака и лидера. Команда в полураспаде, всегда неприятно смотреть на грандов в подобном состоянии. Четыре осечки в пяти турах АПЛ заставляют соседствовать с непонятным МЮ в нижней части таблицы. «Челси» играет стоя, команду словно перегрузили.